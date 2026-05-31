Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”

La noche del 30 de mayo, el escenario de “Yo Soy Grandes Batallas 2026” se transformó en el epicentro de la música y la competencia, cuando Josué Rivaldo, imitador de Raphael, logró conquistar al público y al jurado para alzarse con la victoria.
El triunfo de Rivaldo en la final del popular programa televisivo marcó el cierre de una temporada cargada de emoción y expectativa. En sus primeras declaraciones tras la consagración, el artista expresó el significado profundo de este logro y repasó el esfuerzo invertido para alcanzar la meta.
“Ganar esta final significa todo, la verdad es que tantas cosas he perdido para poder estar en esta competencia, siento que están dando sus frutos. Esto es una meta que tenía que cumplir, me sentía muy comprometido conmigo mismo en estas grandes batallas, sabía que no era nada fácil y el camino, estoy muy agradecido con todo el público”, afirmó Rivaldo en un mensaje para las redes sociales del programa, según recogió la producción de Yo Soy.
Josué Rivaldo aseguró que hizo muchos sacrificios para esta competencia que, finalmente, le dieron los resultados que él esperaba | Instagram
Además, el artista dedicó su victoria a su entorno más cercano: “Le dedico este logro a mi familia que ha sido mi motor y motivo siempre para poder salir adelante en cada batalla. Ellos también querían verme triunfar”.
La travesía de Josué Rivaldo por el certamen estuvo marcada por momentos de sacrificio y perseverancia. El imitador recordó el respaldo incondicional de su familia y el esfuerzo diario que implicó prepararse para cada presentación.
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El acompañamiento del público, tanto en el estudio como a través de las plataformas digitales, fue decisivo para la obtención del título, un aspecto que el propio ganador no dejó pasar en sus agradecimientos.
Imitador de Raphael se llevó los S/20 mil
La edición final de Yo Soy Grandes Batallas 2026 reunió a miles de televidentes en una jornada que tuvo como protagonistas a los imitadores de Raphael y Pedro Infante. De acuerdo con lo informado por la producción, más de 180 mil votos fueron registrados durante la transmisión, reflejando el alto grado de interacción de la audiencia.
Josué Rivaldo se impuso en la ronda definitiva frente a Jesús Zavaleta, responsable de la interpretación de Pedro Infante, en un duelo seguido de cerca por los televidentes y acompañado por las opiniones del jurado compuesto por Ricardo Morán, Jely Reátegui, Mauri Stern y Carlos Alcántara.
Según reportó la organización del programa, la noche final inició con la eliminación de Marcello Motta (imitador de Gustavo Cerati) y de Julio Iglesias, cuyas presentaciones contaron con el reconocimiento del público y el jurado, aunque no lograron avanzar a la última fase. La conducción de la gala estuvo a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes anunciaron el premio de S/20.000 (más de 5.200 dólares estadounidenses) para el ganador.
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Durante el desenlace, el ambiente en el estudio alcanzó su punto máximo cuando se reveló el nombre del nuevo campeón. Josué Rivaldo no pudo contener la emoción y rompió en llanto antes de abrazar a su rival, un gesto que fue aplaudido por los presentes.
La edición 2026 de “Yo Soy Grandes Batallas” ratificó su vigencia como uno de los programas de talentos más seguidos de la televisión peruana. La consagración de Josué Rivaldo como el mejor imitador del año quedó sellada por el respaldo de la audiencia y el reconocimiento de sus pares, luego de una competencia que puso a prueba la dedicación y el talento de cada participante.
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