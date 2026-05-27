Perú

Roberto Sánchez firma compromiso con los 373 mil trabajadores CAS y asegura gratificación y CTS

A casi solo 10 días de la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez ha firmado un compromiso en respetar la Ley 32563, la cual modificó el Decreto Legislativo 1057, dándole gratificaciones y CTS a los CAS

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Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)
Roberto Sánchez firmó compromiso con los trabajadores CAS. Del lado de Keiko Fujimori no se tienen noticias sobre esto. - Crédito Andina

El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, ha dado un paso clave en esta campaña electoral, a solo días de la segunda vuelta. Antes de que se celebrar el Congreso CAS, donde los trabajadores le iban a pedir a los candidatos a la presidencia que se compromentan a cumplir con la Ley 32563, que da gratificación y CTS para los empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Sánchez se ha adelantado y ha firmado el compromiso.

El Acta Política de Compromiso, que ha sido suscrita por las bases sindicales de trabajadores CAS, menciona que el candidato se comprometerá a respetar las leyes vigentes, garantizar el presupuesto para beneficios como CTS y gratificaciones.

Asimismo, el documento señala que no se avalarán tampoco acciones que “judicialicen o debiliten estas conquistas”. En un gobierno de Roberto Sánchez, se aseguraría también la emisión de lineamientos técnicos desde el Ejecutivo y un espacio permanente de diálogo con las organizaciones sindicales.

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El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Los compromisos que ha firmado Sánchez

Como se sabe, a datos revelados a fines del 2025, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), reveló que se contabilizaron 373 mil 233 trabajadores que laboraban en el régimen CAS.

“Los trabajadores CAS del Perú hemos sostenido una lucha histórica por el reconocimiento de nuestros derechos laborales, enfrentando años de desigualdad, precariedad y exclusión dentro del aparato estatal. Como resultado de esa lucha legitima, se han logrado avances normativos y derechos reconocidos por ley, los cuales representan una conquista social que debe ser respetada por cualquier futuro gobierno”, resalta la carta de compromisos firmada por Sánchez.

Trabajadores públicos en Perú
El pago de la gratificación para los CAS llega en julio, casi falta solo un mes. - Crédito Andina

Así, el candidato presidencial ha suscrito con su firma los siguientes compromisos políticos y públicos:

  1. Respetar plenamente los derechos laborales reconocidos a los trabajadores CAS mediante las leyes aprobadas por el Congreso de la República
  2. No promover, respaldar ni permitir acciones orientadas a desconocer, debilitar, judicializar o declarar la inconstitucionalidad de los derechos conquistados por los trabajadores CAS
  3. Garantizar la implementación efectiva de los beneficios laborales reconocidos por ley, incluyendo CTS, gratificaciones y demás derechos económicos, mediante su adecuada programación presupuestal en todas las entidades públicas
  4. Impulsar desde el Poder Ejecutivo la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y presupuestales que permitan la correcta aplicación de las normas vinculadas a los derechos del régimen CAS
  5. Mantener un espacio permanente de diálogo y coordinación con las organizaciones sindicales representativas de trabajadores CAS a nivel nacional
  6. Reconocer públicamente el rol fundamental que cumplen los trabajadores CAS en el funcionamiento del Estado y en la prestación de servicios públicos a millones de peruanos
  7. Promover una politica de fortalecimiento y dignificación del empleo público, basada en el respeto de los derechos laborales, la no discriminación y la justicia social.

"La presente acta constituye un compromiso político y moral asumido ante los trabajadores CAS del Perú y ante la ciudadanía, en defensa de la estabilidad laboral, la justicia y el respeto a los derechos sociales conquistados democráticamente“, termina el acta.

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Keiko Fujimori, con camisa blanca, se asoma por la ventana de un vehículo rojo y estrecha la mano de una persona. Tiene la boca abierta
Sánchez aseguro el pago de la gratificación en su gobierno para los CAS y se aseguró el apoyo de los sindicatos. Mientras, la estrategia de Fujimori va por otro lado. - Crédito AFP

Gratificación y CTS para los CAS

Como se recuerda, el Ejecutivo ha promulgado la Ley de ‘grati’ y CTS para los CAS, la que fue aprobada por el Congreso de la República luego de meses dando vueltas en el parlamento.

Esta da estos dos grandes derechos para los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057:

  • Ahora los trabajadores CAS reciben las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una de las cuales es el equivalente a una remuneración mensual
  • También reciben Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tomando como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, el pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad.

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