Dólar e inflación: las claves para proteger y ordenar mejor tu dinero en tiempos de incertidumbre

La economía peruana enfrenta una etapa de mayor vulnerabilidad, impulsada por factores tanto externos como internos que podrían impactar en las finanzas de los hogares. Foto: Enfermedia

La economía peruana atraviesa un periodo de mayor sensibilidad debido a una combinación de factores internacionales y locales que podrían repercutir en el bolsillo de las familias. Las tensiones en Medio Oriente han incrementado la presión sobre los precios del petróleo, mientras que los riesgos asociados a un posible fenómeno de El Niño y el escenario electoral añaden nuevos elementos de incertidumbre para los próximos meses.

En este contexto, especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para fortalecer las finanzas personales. Según Iván Mostacero, Gerente Principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú, “Ante escenarios como este, siempre es recomendable revisar con anticipación cómo están organizados los ahorros, los gastos y el presupuesto del hogar. Aun cuando los riesgos no lleguen a intensificarse, tomar previsiones permite enfrentar con mayor solidez cualquier cambio en el entorno económico”.

Señales de un entorno económico más volátil

Las expectativas económicas han comenzado a reflejar una mayor cautela. Aunque el fuerte incremento registrado en marzo estuvo influido por factores excepcionales, previamente ya se observaban indicios de una aceleración de los precios.

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De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación anual pasó de 2,0% en enero a 2,2% en febrero. Asimismo, las expectativas inflacionarias para los siguientes doce meses avanzaron de 2,1% a 2,5% entre febrero y marzo. Paralelamente, el tipo de cambio dejó atrás la estabilidad observada anteriormente y mostró mayores fluctuaciones, impulsadas por factores externos y por la incertidumbre política interna.

La importancia de organizar el ahorro

Uno de los primeros pasos para afrontar escenarios de mayor incertidumbre consiste en definir con claridad el destino de los recursos disponibles. Diferenciar el dinero destinado a gastos cotidianos, el fondo de respaldo y los ahorros orientados a objetivos futuros permite tomar decisiones más ordenadas.

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inflación anual se elevó de 2,0% en enero a 2,2% en febrero. Foto: Informburo

Contar con esa estructura financiera ayuda a evitar reacciones impulsivas ante movimientos del mercado o cambios en la economía. Además, facilita mantener el enfoque en las metas personales sin comprometer la estabilidad financiera del hogar.

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Liquidez para enfrentar imprevistos

Mantener una parte de los recursos con acceso inmediato puede marcar una diferencia importante cuando surgen gastos inesperados. Esta disponibilidad permite responder con rapidez ante aumentos en los costos del hogar u otras necesidades urgentes.

Tener liquidez también reduce la necesidad de recurrir a préstamos o de utilizar fondos destinados a proyectos de largo plazo. De esa manera, las personas pueden enfrentar contingencias sin alterar significativamente su planificación financiera.

El dólar como alternativa de resguardo

En periodos de volatilidad, algunas personas optan por diversificar sus ahorros incorporando monedas fuertes como el dólar. Esta estrategia busca preservar el poder adquisitivo frente a posibles presiones sobre los precios o movimientos bruscos del tipo de cambio.

Los especialistas aclaran que no se trata de sustituir completamente los ahorros en soles, sino de evaluar una distribución equilibrada que permita complementar la protección del patrimonio ante distintos escenarios económicos.

En escenarios de incertidumbre económica, algunas personas deciden diversificar sus ahorros incluyendo divisas fuertes como el dólar. Foto: Zakon kz

Ahorrar en moneda extranjera según los objetivos

Determinadas metas futuras pueden justificar la acumulación de recursos en dólares. Esto ocurre especialmente cuando se proyectan gastos vinculados a viajes, estudios en el exterior, compras internacionales o compromisos cuyo valor depende del tipo de cambio.

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Reservar una parte del ahorro en la moneda en la que se realizará el gasto puede ayudar a reducir el impacto de futuras variaciones cambiarias y brindar mayor previsibilidad al momento de concretar esos planes.

Buscar instrumentos que ayuden a preservar el valor del dinero

En un contexto donde existe preocupación por la evolución de los precios, resulta relevante evaluar productos financieros que generen rendimientos y contribuyan a proteger el valor de los ahorros.

Además de la rentabilidad, es recomendable considerar alternativas que permitan ordenar los recursos según plazos, objetivos y moneda. Una adecuada combinación de herramientas financieras puede ofrecer mayor estabilidad y contribuir a una gestión más eficiente del patrimonio familiar.