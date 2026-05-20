Tener una moto en Perú no es símbolo de estatus: el 18% que la usa es pobre o la emplea como herramienta de trabajo

La AAP destaca la necesidad de políticas de transporte inclusivas que faciliten el acceso a vehículos livianos y mejoren las condiciones de motos y mototaxis.

La motocicleta se consolidó como el vehículo con mayor presencia en los hogares peruanos en 2025, alcanzando una tenencia de 17,32%, de acuerdo con un análisis de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe, difundido por la AAP, subraya que este crecimiento refleja cambios en las preferencias de movilidad, así como profundas brechas entre regiones y segmentos socioeconómicos.

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El avance de la motocicleta respecto a 2024 fue de 0,59 puntos porcentuales. Según la AAP, este aumento responde a factores como el menor costo de compra y mantenimiento, la versatilidad para circular en áreas urbanas y rurales, y su creciente uso como herramienta para generar ingresos familiares.

El informe también resalta que la motocicleta presenta una distribución más transversal en la sociedad peruana, especialmente en zonas rurales y en los niveles socioeconómicos D y E.

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Autos y camionetas: crecimiento moderado y desigualdad territorial

Los automóviles y camionetas registraron una tenencia de 11,91% en los hogares peruanos, mostrando un crecimiento de 0,18 puntos porcentuales respecto al año anterior.

La AAP atribuye este resultado a la mejora progresiva en las condiciones de financiamiento y en el poder adquisitivo, junto con la recuperación del crédito vehicular y precios más competitivos. Sin embargo, el informe advierte que la distribución de estos vehículos refleja una marcada desigualdad territorial.

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Solo el 1,31 % de los hogares en pobreza extrema accede a automóvil o camioneta, frente al 11,22 % que sí cuenta con motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel departamental, Arequipa encabezó la tenencia de automóviles y camionetas con 28,05%, seguida por Moquegua (23,06%) y Tacna (22,16%). Lima presentó un índice de 17,65%, prácticamente igual al del año anterior.

En el extremo opuesto, Loreto, Amazonas y Ucayali registraron los menores niveles de tenencia, debido a las dificultades geográficas y la insuficiencia de infraestructura vial.

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Mototaxi y otros medios: alternativas ante la falta de transporte público

El mototaxi reportó una presencia en 9,16% de los hogares, con un aumento de 0,46 puntos porcentuales respecto a 2024. La AAP explica que el mototaxi resulta esencial en regiones donde la oferta de transporte público es limitada, funcionando tanto como medio de movilidad cotidiana como fuente de ingresos para hogares de menores recursos.

En cuanto a otros medios, la bicicleta alcanzó una presencia de 15,21% en los hogares, mientras que los triciclos y los camiones se ubicaron en 0,79% y 0,45% respectivamente.

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Estos datos, proporcionados por el área de Estudios Económicos de la AAP en base a la ENAHO, muestran que la movilidad en Perú responde a una estructura dual, donde el acceso a vehículos motorizados depende en gran medida del contexto geográfico y económico.

Arequipa, Moquegua y Tacna son los departamentos con mayor presencia de automóviles y camionetas, destacando fuertes diferencias regionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias socioeconómicas y brechas de acceso

El informe de la AAP revela que la tenencia de automóviles resulta mucho más elevada en los hogares de mayores ingresos: 40,09% en el nivel socioeconómico A y 31,99% en el B. En contraste, la motocicleta mantiene una presencia más uniforme, sobre todo en el ámbito rural (19,06%) y en los NSE E (18,36%) y D (17,90%).

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El análisis por condición de pobreza también muestra disparidades. Entre los hogares no pobres, 13,92% posee automóviles o camionetas, mientras que en los pobres no extremos la cifra cae a 3,19% y en los pobres extremos a 1,31%. Para el caso de la motocicleta, la diferencia es menor: 18,41% en hogares no pobres, 12,71% en pobres no extremos y 11,22% en pobres extremos.

En Lima Metropolitana, la tenencia promedio de automóviles y camionetas alcanzó 22,84%, un valor superior al promedio nacional. Según la AAP, la distribución vehicular en la capital depende tanto del ingreso como de la estructura urbana y la disponibilidad de transporte público en cada distrito.

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El mototaxi cumple un papel esencial en zonas con limitada oferta de transporte público, con una tenencia nacional de 9,16 % en 2025. REUTERS/Zohra Bensemra

Movilidad, trabajo y política pública

La AAP concluye que la distribución de vehículos en los hogares peruanos refleja una realidad dual. Mientras los sectores de mayores ingresos acceden al automóvil como bien de consumo, en los estratos medios y bajos, sobre todo en áreas rurales y amazónicas, la motocicleta y el mototaxi cumplen funciones clave para la movilidad y el trabajo familiar.

“La implementación de una política de transporte inclusiva requiere reconocer ambas realidades. Es necesario facilitar el acceso al vehículo liviano para los sectores medios, y al mismo tiempo, mejorar las condiciones de operación de motos y mototaxis en zonas donde son el principal medio de transporte”, expresó la Asociación Automotriz del Perú.

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