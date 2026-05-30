15,6 millones de peruanos ya compran online: Yape y Plin lideran los pagos en el e-commerce

Las billeteras digitales se han consolidado como el principal medio de pago en el comercio electrónico, con Yape y Plin concentrando cerca del 60% de las transacciones, según Tupay. Foto: Buk

El comercio electrónico continúa ganando terreno en el Perú y ya forma parte de los hábitos de consumo de millones de personas. De acuerdo con datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), alrededor de 15,6 millones de peruanos realizan compras por internet, en un escenario marcado por la creciente adopción de herramientas digitales para concretar pagos de manera rápida y sencilla.

En este proceso, las billeteras digitales han adquirido un papel determinante. Según información de Tupay, cerca del 60% de las transacciones vinculadas al e-commerce se efectúan a través de Yape y Plin, una tendencia que refleja la transformación de los métodos de pago y la progresiva reducción del uso del efectivo, impulsada en gran medida por los cambios de comportamiento registrados tras la pandemia.

Billeteras digitales ganan protagonismo

El avance de las plataformas de pago digital se hace más evidente durante campañas comerciales de gran alcance, como Cyber Days y Cyber Wow. En estos eventos, el volumen de operaciones aumenta significativamente y los consumidores priorizan alternativas que les permitan completar sus compras de manera ágil y segura.

PUBLICIDAD

Según Ricardo Pacheco, CEO de Tupay, este comportamiento responde a una búsqueda constante de experiencias más eficientes. “El consumidor ya no solo busca comprar online, sino pagar de forma rápida, segura y sin fricciones. En ese contexto, las billeteras digitales vienen ganando un rol protagónico”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.

El crecimiento de los medios de pago digitales se refleja con mayor intensidad en campañas masivas de ventas, como Cyber Days y Cyber Wow. Foto: Cyber Wow

La importancia del comercio electrónico también se refleja en su aporte a la economía nacional. Capece estima que este sector ya representa aproximadamente el 5,4% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano. A su vez, el Banco Central de Reserva (BCR) identifica que el crecimiento del sistema de pagos está siendo impulsado principalmente por operaciones de montos reducidos realizadas mediante billeteras digitales.

Aunque el dinero en efectivo sigue siendo utilizado, sobre todo en negocios tradicionales y zonas con menores niveles de bancarización, la digitalización continúa avanzando. En palabras de Pacheco, “Cuando el usuario encuentra confianza, disponibilidad y una buena experiencia de pago, migra naturalmente hacia medios digitales”.

PUBLICIDAD

Más negocios apuestan por vender en internet

La expansión del comercio electrónico no solo se refleja en el número de compradores. Actualmente, más de 332 mil establecimientos comercializan productos o servicios a través de canales digitales, lo que evidencia una adopción cada vez mayor de estas herramientas por parte de empresas de distintos tamaños.

Este crecimiento ha permitido que pequeños negocios y emprendimientos ingresen a mercados más amplios, aprovechando las oportunidades que ofrece la venta online. La digitalización, que antes estaba asociada principalmente a grandes compañías, se ha convertido en una alternativa accesible para una cantidad creciente de comerciantes.

En la actualidad, más de 332 mil negocios ofrecen sus productos o servicios mediante plataformas de venta online. Foto: La Cámara

Un consumidor más exigente y conectado

Respecto al perfil de quienes compran por internet, Pacheco indicó que el usuario peruano se caracteriza actualmente por ser “más práctico, móvil y exigente”. Entre sus principales preferencias destacan los procesos de compra simples, los pagos con pocos pasos y la confirmación inmediata de las transacciones.

Las categorías con mayor demanda en el entorno digital incluyen telecomunicaciones, entretenimiento, aerolíneas, electrodomésticos y servicios básicos. La facilidad de acceso y la rapidez en la experiencia de compra han contribuido al crecimiento sostenido de estos segmentos.

PUBLICIDAD

Además, las expectativas de los consumidores continúan elevándose. “El consumidor digital peruano es ahora un usuario más informado y con expectativas altas; quiere pagar rápido, sentirse seguro y tener alternativas si un método de pago no funciona”, afirmó el ejecutivo.

Para lo que resta del año, Tupay prevé una mayor consolidación de las billeteras digitales, así como un incremento en la demanda de pagos inmediatos e interoperables. También se espera que las empresas refuercen sus inversiones en infraestructura tecnológica para atender campañas de alta demanda sin afectar la experiencia de los usuarios.