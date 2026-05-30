Pisco: Fuertes oleajes dejan sin sustento a miles de familias y paralizan la pesca artesanal

Los principales puertos de desembarque de anchoveta fueron Chimbote, Pisco y Callao.

La Marina de Guerra del Perú (MGP) emitió un aviso especial que mantiene en vilo a la costa peruana. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el litoral peruano experimenta desde el 28 de mayo olas que triplican su altura habitual, lo que ha provocado la paralización de actividades marítimas y pesqueras.

Bruno Martínez Chiapperini, jefe de la Oficina de Evaluación Técnica de la DHN, precisó en diálogo con Exitosa Noticias que “la intensidad fuerte puede elevar las olas hasta tres veces su altura habitual”, poniendo en riesgo la integridad de embarcaciones y estructuras costeras.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades a brindar información y protección, especialmente en zonas de playas abiertas o semiabiertas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene un monitoreo constante y advierte que la decisión de cierre de puertos depende de la Capitanía, aunque la probabilidad de interrupciones es alta mientras dure la alerta.

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En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Pisco: pesca paralizada y familias afectadas

En Pisco, la actividad pesquera artesanal tuvo que ser detenida. Más de mil embarcaciones suspendieron sus faenas y cerca de cuatro mil pescadores ven comprometido su sustento diario.

El fenómeno ha superado la capacidad de las defensas costeras, lo que genera preocupación en residentes y autoridades. El avance del mar amenaza incluso la carretera Pisco-Paracas, frecuente ruta de turistas nacionales y extranjeros.

Muchos pescadores han optado por trasladar sus botes hacia la bahía de Paracas, donde las condiciones son menos agresivas, mientras otros aseguran sus embarcaciones cerca del muelle artesanal José Olaya Balandra.

Este escenario se podría repetir en diversas localidades del litoral: Chimbote, Callao, Mollendo, Ilo y Tacna ya reportaron afectaciones similares, pero aún los puertos se mantienen abiertos.

La DHN advirtió que la alerta para embarcaciones pequeñas se mantiene, debido a la posibilidad de accidentes o daños materiales. El INDECI reiteró la importancia de suspender la pesca y actividades recreativas hasta que las condiciones del mar se estabilicen. Según datos oficiales, el regreso a la normalidad podría iniciarse la mañana del lunes 1 de junio, aunque las autoridades insisten en mantener la precaución.

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Recomendaciones oficiales y medidas de prevención

El impacto en Pisco se replica en otros puertos de la costa, donde la también suspensión de la pesca artesanal genera inquietud sobre las próximas jornadas laborales.

La normalización de las condiciones marítimas dependerá de la evolución del fenómeno, bajo la supervisión de las entidades competentes.

El pronóstico divide la costa en tres sectores para un monitoreo detallado, pero el fenómeno afecta a toda la franja litoral.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ha oscilado entre niveles ligeros y moderados, mientras que en el litoral centro, de Salaverry a San Juan de Marcona, se han registrado episodios de fuerte intensidad, especialmente durante la tarde y noche del jueves 28 y el viernes 29.

El litoral sur, que abarca desde San Juan de Marcona hasta Tacna, enfrenta las condiciones más adversas, con un incremento progresivo de la fuerza del mar que amenaza a puertos y caletas abiertas al suroeste.

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