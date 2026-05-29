Paro agrario en San Martín: Arroceros endurecen protestas, bloquean vías y crecen las pérdidas para productores y comerciantes

Este video es una cobertura noticiosa. Incluye un reportaje en vivo desde Moyobamba, donde se observan bloqueos realizados por agricultores arroceros en su tercer día. Un reportero masculino con micrófono se encuentra entre un grupo de personas. Se presenta también una presentadora femenina en un estudio. Una sección secundaria en pantalla informa sobre la confirmación de una visita papal.

La región San Martín enfrenta su cuarto día de un paro agrario de productores de arroz, con bloqueos de vías y cierre de rutas alternas que afectan el transporte de alimentos y mercancías, pese a los anuncios oficiales de posibles soluciones y treguas del gobierno las cuales se dieron en horas de la mañana. La protesta, que comenzó con demandas específicas del sector arrocero, ha provocado la interrupción de la circulación en puntos estratégicos de la región, según reportes desde el lugar de los hechos. La situación mantiene varados a camiones desde inicios de semana y compromete la provisión de frutas y verduras hacia mercados clave de la zona.

El epicentro de la protesta se ubica en el kilómetro 88 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en las inmediaciones de Bellavista, donde camiones de carga pesada permanecen detenidos desde el lunes. Parte de la mercancía proveniente de la costa, principalmente frutas y verduras destinadas a mercados de Tarapoto y Moyobamba, ya se encuentra en estado de descomposición por la imposibilidad de avanzar. De acuerdo con reportes locales recogidos por Latina, la fila de vehículos retenidos supera los 30 kilómetros, lo que agrava la situación logística para productores y comerciantes.

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Manos de productores sostienen espigas de arroz y un cartel en un piquete, bloqueando la carretera con troncos y sacos para exigir mejores condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extensión de los bloqueos y nuevas tácticas de protesta

Los bloqueos, que inicialmente se concentraban en los accesos principales al norte y sur de San Martín —particularmente en Moyobamba, Nueva Cajamarca y San Hilarión—, se extendieron progresivamente hacia rutas alternas y hasta puentes colgantes. El objetivo, señalaron voceros del gremio arrocero, es evitar el paso de transportes que busquen sortear los puntos de protesta. Esta ampliación de la medida de fuerza ha generado que la acumulación de vehículos de alto tonelaje se prolongue por varios kilómetros, afectando tanto el ingreso como la salida de productos esenciales.

Sacos de arroz apilados y cajas de frutas y verduras en descomposición se observan junto a una carretera rural amazónica bloqueada por troncos, donde una larga fila de camiones de carga pesada espera paralizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaciones, el corte de rutas no solo compromete la logística de alimentos, sino que también está elevando los costos de traslado para los residentes de la zona. “El precio de un traslado en mototaxi o auto para llegar a Tarapoto puede superar los 100 nuevos soles, una cifra muy superior a la habitual”, relató un transportista local entrevistado por el medio.

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Una carretera en el interior de Perú está bloqueada por sacos, barriles y carteles de protesta, mientras un grupo de personas desenfocadas se congrega en un paisaje andino o selvático de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico en productores y abastecimiento regional

El impacto del paro se extiende a toda la cadena productiva y comercial de la región. La paralización impide la salida de productos agrícolas con alta demanda, mientras que el ingreso de mercadería desde otras zonas del país se encuentra prácticamente detenido. Comerciantes y agricultores de San Martín advierten que el desabastecimiento de insumos ya afecta la producción local, incluida la crianza de aves de corral, que depende de la llegada regular de alimento balanceado.

Una extensa caravana de camiones de carga y autobuses permanece detenida en una carretera amazónica bloqueada por troncos, sacos y conos, reflejando una interrupción significativa del transporte en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protesta responde a reclamos históricos del sector arrocero, que exige medidas de protección frente a la importación de arroz y mejores precios para la producción nacional. El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), ha realizado llamados al diálogo y anunció la conformación de una mesa técnica para buscar soluciones. Sin embargo, los líderes del paro sostienen que las propuestas oficiales aún resultan insuficientes y ratifican la continuidad de la protesta hasta obtener respuestas concretas.

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Una carretera rural en Perú está bloqueada por sacos de arroz, troncos y maquinaria agrícola detenida, reflejando un conflicto agrario en una zona árida bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción de las autoridades y perspectivas de salida

El Ejecutivo destacó la importancia de restablecer el flujo normal de alimentos y mercancías hacia y desde San Martín, señalando que se mantienen abiertas las vías de comunicación con los dirigentes agrarios. “Hemos propuesto una tregua para permitir el paso de productos perecibles y garantizar el abastecimiento de la región”, declaró un portavoz del Gobierno citado por Andina. No obstante, en los puntos de bloqueo, los manifestantes insisten en mantener la medida de fuerza y rechazan las garantías de solución inmediata.

Cientos de agricultores con herramientas de trabajo y pancartas bloquean una carretera, causando largas filas de camiones y autobuses varados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades regionales, por su parte, advirtieron sobre el riesgo de pérdidas económicas y sociales si la paralización se prolonga. Cámaras de Comercio y Asociaciones Agrícolas solicitaron la intervención del Ejecutivo para evitar que la situación derive en un desabastecimiento más severo y afecte a otros sectores productivos de la zona.

Una barricada improvisada hecha con sacos y troncos bloquea una ruta amazónica, deteniendo el paso de camiones genéricos en la distancia, reflejando tensión rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias inmediatas y escenarios futuros

El cuarto día de paro muestra un panorama incierto para la región San Martín, con consecuencias que se extienden desde la pérdida de productos alimenticios hasta el encarecimiento del transporte y la paralización de actividades comerciales. La tensión persiste en los principales accesos y rutas alternas, mientras se espera una respuesta más concreta por parte de las autoridades nacionales.

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“Los camiones siguen detenidos y los alimentos se están perdiendo. No hay fecha segura para el levantamiento del paro”, afirmó un comerciante de Bellavista. El curso de la protesta dependerá de la evolución de las negociaciones entre los productores y el Ejecutivo, así como de la capacidad de las autoridades para ofrecer soluciones viables que permitan restablecer la normalidad en la región.