Perú

Paro agrario mantiene bloqueos en cinco regiones: Gobierno ofrece fondo millonario a arroceros, pero cierres persisten

El mandatario intenta acuerdos con el agro mientras persisten los cortes en carreteras y señala que la situación se agravó por el ingreso de arroz extranjero y la sobreproducción que dejó sin salida a los productores

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Reporte noticioso sobre las negociaciones entre el gobierno y gremios agrícolas. Se registra al presidente de transición, José María Balcázar, emitiendo declaraciones oficiales. Una reportera informa sobre la evaluación de destinar 150 millones de soles al sector agrario. El video también presenta una entrevista y vías terrestres obstruidas con vegetación y residuos.

El presidente José María Balcázar afirmó que su administración trabaja para lograr acuerdos con los gremios agrícolas y así poner fin al paro agrario, el cual ya cumple su cuarto día y mantiene bloqueos en varios corredores viales del país. La crisis del sector arrocero, que detonó las protestas, fue atribuida por el mandatario a decisiones de gobiernos anteriores, entre ellas el ingreso de arroz de contrabando y la importación desde Ecuador y Asia.

La situación afecta principalmente a las regiones de Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, donde decenas de carreteras permanecen interrumpidas. El impacto se extiende sobre el libre tránsito en el sur, norte y oriente del país, sin que hasta el momento se hayan concretado acuerdos definitivos entre el Ejecutivo y los gremios del agro.

Balcázar responsabilizó a gestiones previas y defendió negociaciones en curso

En declaraciones a los medios locales, Balcázar sostuvo que el actual conflicto responde a lo que calificó como “malas gestiones en el pasado”. El presidente explicó que el problema se agravó porque “estaba permitido que entre el arroz de contrabando y también entre arroz por el Ecuador con convenios y el ingreso de arroz también del Asia”. Añadió que la sobreproducción de arroz representa otro de los frentes que su administración intenta corregir.

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Vista de una carretera bloqueada en Perú con sacos de arroz, barriles y letreros improvisados; personas borrosas se ven al fondo con montañas cubiertas de niebla.
Una carretera en el interior de Perú está bloqueada por sacos, barriles y carteles de protesta, mientras un grupo de personas desenfocadas se congrega en un paisaje andino o selvático de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente comparó la situación local con el modelo europeo, al señalar que embajadores alemanes le transmitieron que en ese continente el Estado financia la sobreproducción, compra la producción a los agricultores y la destina a programas sociales. Esta referencia internacional fue presentada como un posible punto de partida para políticas de apoyo estructural al sector.

Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)
Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)

El Ejecutivo anuncia un fondo de S/ 150 millones para el sector arrocero

Aunque el Gobierno todavía no ha oficializado un paquete integral de medidas, el ministro de agricultura, Felipe Meza, comunicó la creación de un fondo de S/ 150 millones destinado a respaldar a los productores arroceros. De ese monto, S/ 100 millones se orientarán a la compra directa de arroz a los agricultores, mientras que los S/ 50 millones restantes se destinarán a apoyo productivo.

La propuesta prevé que estos recursos sean transferidos a los gobiernos regionales para desarrollar programas de compra de semillas certificadas y fertilizantes, en busca de dar una respuesta inmediata a la coyuntura que atraviesa el sector. El anuncio fue presentado como una solución de corto plazo, aunque en el propio reporte se advierte que representa “un parche a un mal estructural”.

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Carretera rural bloqueada con sacos de arroz, que detienen el tráfico de buses y camiones en ambos sentidos. Personas observan la larga fila de vehículos en la selva.
Una protesta de arroceros en el Alto Mayo paraliza el tránsito en una carretera selvática, con sacos de arroz bloqueando la vía y decenas de vehículos, incluyendo buses y camiones, esperando en una extensa fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin acuerdos concretos, los bloqueos persisten en cinco regiones

Los gremios agrícolas continúan con las protestas y el bloqueo de rutas, lo que mantiene interrumpidas decenas de carreteras en el sur, norte y oriente del país. La afectación ya se extiende a Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, impactando en el transporte y el comercio regional.

El Ejecutivo asegura que intenta llegar a entendimientos con los agricultores, aunque hasta el momento no se han cerrado acuerdos que permitan liberar los principales corredores viales. La negociación se mantiene centrada en la compra directa de arroz y el apoyo productivo, pero los dirigentes del sector reclaman soluciones de mayor profundidad.

El Plan Exportador busca mejorar la calidad del arroz colombiano y desarrollar productos con valor agregado - crédito Colprensa
El Plan Exportador busca mejorar la calidad del arroz colombiano y desarrollar productos con valor agregado - crédito Colprensa

Voces técnicas advierten sobre problemas estructurales y riesgos climáticos

El ingeniero agrónomo Alfonso Bustamante advirtió, en declaraciones recogidas por Latina Noticias Central, que un desembolso económico no resolverá la crisis de fondo. Según su diagnóstico, el sector agrícola enfrenta además la entrada a un fenómeno climático que podría tener gran magnitud, lo cual aumenta la presión sobre los productores.

Bustamante señaló que existe un abandono estatal en materia de infraestructura, lo que encarece los costos y reduce la competitividad de los agricultores. Su postura enlaza la emergencia actual con problemas de largo plazo que, según su análisis, no han sido corregidos por sucesivas administraciones.

Carretera rural bloqueada por una barricada de sacos de grano y tractores, con montones de arroz en el asfalto, gente y una fila de vehículos detenidos
Agricultores han bloqueado una carretera rural con sacos, tractores y montones de grano, provocando una larga fila de vehículos en protesta por asuntos relacionados con sus cosechas.

Debate sobre el modelo productivo y los desafíos de largo plazo

Mientras el Gobierno negocia con los productores y ofrece recursos para atender la coyuntura, diversos especialistas recuerdan que el desafío central pasa por elevar la competitividad del agro de manera sostenida. Además, indican que la respuesta inmediata del Ejecutivo es vista como un paliativo, sin abordar el trasfondo estructural del conflicto.

Hasta ahora, el Gobierno de José María Balcázar atribuye el origen de la crisis a la sobreproducción y al ingreso de arroz ilegal e importado, y se mantiene en búsqueda de un acuerdo que permita restablecer el tránsito en cinco regiones, con el fondo de S/ 150 millones como principal herramienta frente a la protesta aunque esto no ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano al cierre de la nota.

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