Perú

Línea 1 del Metro de Lima ya cuenta con un tren de la Marca Perú: llegará a 600 mil pasajeros

La intervención forma parte de una campaña impulsada por PromPerú para reforzar la identidad nacional en uno de los sistemas de transporte más utilizados de Lima, mediante gráficas inspiradas en la riqueza cultural, turística y natural del país

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La iniciativa tendrá alcance sobre más de 3 millones de habitantes ubicados en las áreas cercanas al recorrido de la Línea 1.
La iniciativa tendrá alcance sobre más de 3 millones de habitantes ubicados en las áreas cercanas al recorrido de la Línea 1. Foto: Gobierno del Perú

La Línea 1 del Metro de Lima incorporó un nuevo tren intervenido con la imagen de la Marca Perú, en el marco de las celebraciones por el aniversario número 15 de esta iniciativa de promoción nacional. La presentación oficial estuvo a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante PromPerú, y se desarrolló en el Patio de Talleres de Villa El Salvador con la presencia de distintas autoridades del Ejecutivo y representantes de entidades públicas y privadas.

La propuesta busca acercar diariamente mensajes vinculados a la identidad nacional a más de 600 mil pasajeros que utilizan este sistema de transporte. Además, el impacto de la campaña alcanzará a más de 3 millones de personas que viven en las zonas de influencia de la Línea 1, convirtiendo el recorrido habitual de miles de usuarios en un espacio de difusión de la cultura, la biodiversidad y el patrimonio peruano.

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Un tren que recorrerá toda la ciudad

El convoy intervenido con la imagen conmemorativa recorrerá las 26 estaciones de la Línea 1, cubriendo la ruta entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. La campaña lleva el mensaje “De origen peruano a impacto global… 15 años promoviendo lo que somos”, con el objetivo de reforzar el vínculo de los ciudadanos con la Marca Perú.

Durante la ceremonia de presentación, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, resaltó el valor simbólico de esta acción. “La Línea 1 no solo transporta personas, transporta identidad, trabajo, orgullo y futuro”, afirmó al destacar el alcance que tiene esta infraestructura dentro de Lima Metropolitana.

El proyecto se desarrollará en dos fases programadas para mayo y julio de 2026.
El proyecto se desarrollará en dos fases programadas para mayo y julio de 2026. Foto: Gobierno del Perú

Autoridades participaron en la inauguración

El acto protocolar incluyó el corte de cinta que marcó el inicio oficial del recorrido del tren decorado con la Marca Perú. Junto al titular del Mincetur participaron la ministra del Ambiente, Nelly Paredes; la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano; y el gerente general de la Línea 1 del Metro de Lima, Manuel Wu Rocha.

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También estuvieron presentes representantes de otras entidades públicas y del sector empresarial, entre ellos el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz, y el presidente del directorio de CORPAC, Luis Alberto Esquivel. A ellos se sumaron licenciatarios y actores vinculados a las actividades de promoción del país.

Campaña incluirá tarjetas conmemorativas

La iniciativa se ejecutará en dos etapas previstas para mayo y julio de 2026. Como parte de esta campaña, también se lanzarán 2.000 tarjetas de pasajero sin saldo recargable con el logotipo de la Marca Perú, las cuales tendrán carácter limitado y conmemorativo.

Estas tarjetas fueron concebidas como piezas especiales tanto para usuarios frecuentes como para coleccionistas. Con ello, las entidades organizadoras buscan extender la presencia de la Marca Perú más allá de la intervención visual realizada en el tren.

El tren acondicionado con la gráfica alusiva transitará por las 26 estaciones de la Línea 1, realizando el trayecto que conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho.
El tren acondicionado con la gráfica alusiva transitará por las 26 estaciones de la Línea 1, realizando el trayecto que conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. Foto: Gobierno del Perú

Una de las rutas más utilizadas del país

La Línea 1 del Metro de Lima moviliza anualmente a más de 200 millones de pasajeros y cuenta con una red ferroviaria de 34,6 kilómetros de extensión. El servicio es operado por la concesionaria Tren Urbano de Lima S.A., que administra una de las infraestructuras de transporte más importantes de la capital.

Gracias a su alto flujo de usuarios, este sistema fue elegido como plataforma para impulsar una campaña de alcance masivo orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar la diversidad cultural, turística y natural del Perú.

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