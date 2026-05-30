Huaraz está más cerca de tener su primer gran centro comercial: proyecto da paso decisivo

Impulsado por el sector público y privado, el proyecto busca confirmar la viabilidad de un gran complejo comercial en la ciudad. Foto: Municipalidad de Independencia - Huaraz

La posibilidad de que Huaraz cuente con su primer gran centro comercial sigue avanzando y acaba de dar un paso relevante en su proceso de evaluación. El proyecto, impulsado mediante la articulación entre entidades públicas y el sector privado, busca determinar si existen las condiciones necesarias para concretar una infraestructura comercial de gran escala en la ciudad.

Como parte de esta etapa, representantes de Proinversión y de la firma especializada On Retail Perú realizaron una visita técnica a la zona de El Pinar, ubicada en el distrito de Independencia. La inspección permitió revisar las características del terreno donde se prevé desarrollar la iniciativa y forma parte de las acciones preliminares para definir su factibilidad.

Comienzan las evaluaciones para medir la viabilidad comercial

La Municipalidad Distrital de Independencia informó que la presencia de On Retail Perú en el lugar respondió al inicio de los estudios de factibilidad comercial del proyecto denominado Centro Comercial El Pinar. Esta evaluación será determinante para conocer el potencial del futuro complejo dentro del mercado local y regional.

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La empresa especializada tendrá la responsabilidad de analizar distintos factores vinculados a la demanda, el entorno comercial y las oportunidades de desarrollo. Los resultados servirán como insumo para la toma de decisiones en las siguientes etapas del proyecto y para definir si la iniciativa continúa avanzando hacia su ejecución.

La Municipalidad Distrital de Independencia señaló que la visita de On Retail Perú marcó el inicio de los estudios de factibilidad comercial del proyecto Centro Comercial El Pinar. Foto: Municipalidad de Independencia - Huaraz

Resultados se conocerían en los próximos meses

Los estudios técnicos encargados a On Retail Perú tendrán una duración aproximada de 70 días calendario. De acuerdo con las proyecciones, las primeras conclusiones estarían disponibles hacia finales de julio, momento en el que se podrá conocer con mayor claridad el nivel de viabilidad comercial de la propuesta.

La información obtenida permitirá establecer el rumbo que seguirá el proyecto en adelante. Además, facilitará la evaluación de futuras inversiones y la definición de los mecanismos necesarios para concretar el desarrollo del centro comercial.

Una inversión que apunta a dinamizar la economía local

Según la comuna de Independencia, la iniciativa busca convertirse en un importante impulso para la actividad económica del distrito. Entre sus objetivos figuran la generación de empleo, la atracción de nuevas inversiones y la creación de oportunidades para los habitantes de la zona.

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Las autoridades también consideran que el proyecto podría fortalecer la oferta comercial y de servicios en la sierra de Áncash, contribuyendo a dinamizar la economía local mediante la incorporación de nuevos espacios destinados al consumo, el entretenimiento y la actividad empresarial.

De acuerdo con la comuna de Independencia, el proyecto apunta a fortalecer la economía del distrito. Foto: Municipalidad de Independencia - Huaraz

Convenio y características del futuro centro comercial

El proyecto tomó impulso a finales del año pasado, cuando Proinversión y la Municipalidad de Independencia suscribieron un convenio para ejecutar la iniciativa denominada “Creación del Centro Comercial El Pinar”. La obra se desarrollará bajo la modalidad de Proyectos en Activo, mecanismo que permite promover la participación privada en terrenos de propiedad pública.

La propuesta contempla una inversión estimada de S/ 62 millones y se ubicará en el sector Jatun Ruri. El complejo ocupará cerca de 50.000 metros cuadrados e incluirá tiendas ancla, locales comerciales, patios de comida, áreas verdes y espacios destinados a actividades culturales y sociales. Con ello, se busca ofrecer una infraestructura moderna que amplíe la oferta comercial y recreativa de Huaraz y su zona de influencia.

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