Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2028 contempla acciones para proteger a más de 21 millones de personas ante desastres

Personal de rescate trabaja arduamente para limpiar el lodo y los escombros en una zona afectada, reflejando los esfuerzos del país para fortalecer la respuesta ante desastres. (Foto: PCM)

El Gobierno puso en marcha el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS), una estrategia orientada a fortalecer la preparación del país frente a terremotos, tsunamis, movimientos en masa y peligros de origen glaciar. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad de la población y proteger sus medios de vida en las zonas más expuestas a estos fenómenos.

El Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS) fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 082-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. El instrumento, elaborado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), establece la articulación de acciones entre distintos sectores del Estado para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias.

De acuerdo con la PCM, la estrategia beneficiará a más de 21 millones de personas en todo el territorio nacional y priorizará intervenciones en distritos identificados con riesgo sísmico, exposición a tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas de origen glaciar. Además, promoverá una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

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Un miembro del equipo de emergencia de Vivienda supervisa labores de preparación en el marco del PLANSIS 2026-2028 para mitigar riesgos de desastres naturales en Perú. (Foto: PCM)

¿Qué acciones contempla el PLANSIS para reducir el riesgo de desastres en 2026?

El alcance del PLANSIS se expresa en dos dimensiones: territorio priorizado y población protegida. La PCM precisó que el plan priorizó intervenciones en 668 distritos con riesgo sísmico, 55 expuestos a tsunamis, 869 vulnerables a movimientos en masa y 61 susceptibles a desbordes de lagunas de origen glaciar. Con ese enfoque, la estrategia busca beneficiar a más de 21 millones de personas en todo el territorio nacional.

Esa priorización territorial determina dónde se concentrarán los esfuerzos técnicos y presupuestales, así como las acciones de prevención y preparación. En la práctica, el PLANSIS ordena tareas para disminuir exposición y vulnerabilidad, y para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias que pueden escalar con rapidez por la recurrencia de peligros encadenados, como sismos seguidos de tsunamis o deslizamientos.

Trabajadores organizan suministros y ayuda humanitaria en un almacén en Perú, parte de las acciones estratégicas para fortalecer la preparación del país frente a desastres naturales, en línea con el PLANSIS. (Foto: PCM)

Para 2026, entre las acciones previstas destacan el mejoramiento de infraestructura, el fortalecimiento de servicios públicos seguros, la protección del patrimonio cultural y la generación de información especializada para la gestión del riesgo de desastres. En paralelo, el plan incorpora medidas de preparación comunitaria: implementación de brigadas, entrenamientos, campañas de sensibilización y participación de organizaciones de Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación (VER).

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El diseño del paquete de intervenciones asume que la reducción del riesgo no depende solo de obras físicas. La incorporación de capacitación y organización ciudadana busca sostener una cultura de prevención, clave para que las alertas, evacuaciones y protocolos funcionen cuando ocurra un evento de gran magnitud.

Miembros de equipos de rescate participan en un ejercicio de preparación, destacando el compromiso de Perú con el nuevo PLANSIS para fortalecer la respuesta ante sismos y desastres. (Foto: PCM)

El plan exige una gestión articulada entre ministerios y organismos públicos

En materia de financiamiento, las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano establecieron que la implementación del PLANSIS se financiará con cargo a la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados, conforme a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El mismo criterio aplicará para las medidas adoptadas en otros instrumentos multisectoriales aprobados o actualizados en el mismo paquete normativo.

El esquema presupuestal exige, por lo tanto, una gestión fina de prioridades y metas por entidad. La lógica del plan es multisectorial: las intervenciones no se ejecutan de manera aislada, sino articuladas entre ministerios y organismos públicos competentes, con responsabilidades definidas para evitar super

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