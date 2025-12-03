¿Quién es ‘El Edu’, el peruano que recibió la ‘Sartén de Oro’ de Ibai Llanos y podría pelear en ‘La Velada del Año’?. TikTok.

Ibai Llanos y convertirse en una celebridad digital gracias a su campaña junto al emblemático ‘El Edu’, cuyo verdadero nombre aún permanece en reserva para muchos, es el creador de contenido peruano que logró lo impensado: conquistar las plataformas del streamer españoly convertirse en una celebridad digital gracias a su campaña junto al emblemático pan con chicharrón.

Con creatividad, humor y mucha perseverancia, ‘El Edu’ movilizó a miles para llevar el desayuno peruano a la cima del Mundial de Desayunos, un torneo global virtual donde la pasión y la comida nacional se fundieron.

Sus inicios en redes sociales se destacan por una estrategia fuera de lo común. Para captar la atención del público internacional, aprendió coreano, japonés, chino mandarín, quechua y hasta código morse, recursos con los que pedía apoyo para que votaran por el desayuno patrio en las transmisiones de Ibai Llanos.

Su originalidad y carisma lo hicieron viral, y su campaña pronto fue reconocida más allá de las fronteras del Perú.

En declaraciones a Infobae Perú, ‘El Edu’ confesó que su objetivo no era el reconocimiento masivo, sino sumar aunque fuera solo unos votos para la causa nacional. “Aunque fueran pocas personas las que logre convencer, yo me sentiría satisfecho”, afirmó. Pero la historia no terminó ahí.

Estrategia callejera: de los micros al corazón de Perú

Para la gran final del Mundial de Desayunos, ‘El Edu’ elevó su nivel y cambió radicalmente su método. Decidió salir a las calles de Lima, subió a micros, conversó con transeúntes y animó a todos a votar por el pan con chicharrón. Su cercanía con la gente y su creatividad al transmitir el mensaje en varios idiomas acabaron consolidando esa victoria única para el Perú.

El impacto de su campaña fue tan contundente que Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes a nivel global, no dudó en reconocer su esfuerzo. El español viajó a Lima, recorrió restaurantes de lujo, pero fue en Ventanilla donde se encontró con ‘El Edu’ para entregarle, entre arengas y emoción, la tan ansiada Sartén de Oro.

La emoción de recibir la Sartén de Oro

“Eres de seguro, el creador de contenido peruano que más estuvo apoyando el Mundial de Desayunos y que para mí, mejor trabajo hizo para llevar a Perú hasta ser campeona del mundo“, afirmó Ibai Llanos, provocando ovaciones y el orgullo de toda una comunidad.

‘El Edu’, emocionado, agradeció entre bromas y humildad: “Cuando tocan la comida peruana, todos salimos a defenderla. Gracias Ibai por la oportunidad y a toda la gente, porque este premio es de cada voto de cada peruano”.

El reconocimiento no solo celebró al individuo, sino a la capacidad de movilización digital del país. ‘El Edu’ resumió su hazaña así: “La labor fue intensa y divertida. Lo importante fue unirnos por un motivo sencillo pero lleno de identidad”.

Mira a La Velada del Año: ¿El primer peruano en el ring?

Tras el premio, las sorpresas no terminaron. En el encuentro que tuvieron Ibai Llanos y ‘El Edu’, el creador de contenido expresó su sueño de participar en La Velada del Año, el megaevento pugilístico digital que el streamer organiza cada año y que reúne a las estrellas de internet más relevantes.

“Mi sueño es representar al Perú… ¿Cuántos likes debe tener este video para que yo pueda pelear?”, preguntó ‘El Edu’. Ibai respondió entre risas: “Creo que mínimo la gente tiene que dar tres millones de likes a este vídeo. Y sé que los peruanos pueden lograrlo”.

De aceptarse el reto, ‘El Edu’ se convertiría en el primer peruano en pelear en La Velada del Año, llevando la bandera nacional a un escenario global nunca antes alcanzado por un influencer local.

‘El Edu’, fenómeno en las redes

La popularidad de ‘El Edu’ ha trascendido la anécdota: en su cuenta de TikTok (@educlips23) suma más de 388.000 seguidores y sus vídeos alcanzan 21 millones de visualizaciones. En Instagram, donde se presenta como actor, cuenta con 1.600 seguidores, una cifra modesta si se compara con su impacto en otras plataformas, pero que refuerza su perfil multifacético y cercano.

Su caso representa un fenómeno de viralidad genuina, impulsada más por la creatividad colectiva y la autenticidad que por cifras espectaculares.

¿Qué sigue para ‘El Edu’?

Los próximos meses serán decisivos. Con la Sartén de Oro en mano y el desafío viral de los tres millones de likes para llegar a La Velada del Año, ‘El Edu’ se sitúa como nueva figura de la cultura pop digital de Perú.

La comunidad ya demostró que puede unirse para respaldar el sabor nacional; ahora, el reto es llevar su nombre más allá de la cocina y el desayuno, hasta el escenario internacional del streaming.

