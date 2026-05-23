Corte de luz: Pluz suspende su servicio en SJL, Comas y otros distritos de Lima este 25 de mayo

Vista aérea de la ciudad de Lima por la noche, mostrando sus edificios iluminados, la costa del Pacífico y una brillante luna creciente entre las nubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de su cronograma de mantenimiento y modernización de redes eléctricas, la empresa Pluz ejecutará este lunes 25 de mayo nuevos cortes temporales de energía en varios distritos de Lima Metropolitana. Las interrupciones han sido programadas en distintos horarios y abarcarán zonas residenciales, asentamientos humanos, avenidas y urbanizaciones de San Juan de Lurigancho, Comas, Lima Cercado y Los Olivos.

La compañía señaló que estos trabajos técnicos tienen como objetivo reforzar la infraestructura eléctrica, reducir el riesgo de averías y garantizar una distribución más estable y segura del servicio en diferentes sectores de la capital.

Zonas y horarios de los cortes del 25 de mayo

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

En SJL, la suspensión del servicio eléctrico afectará sectores del pueblo joven El Arenal de Canto Grande, específicamente en el sector La Loma.

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El corte alcanzará distintas manzanas residenciales y se prolongará durante aproximadamente siete horas debido a trabajos programados de mantenimiento en la red eléctrica.

Comas — 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el distrito de Comas, la interrupción afectará sectores de la urbanización La Alborada y avenidas importantes como Universitaria Norte y San Carlos.

Asimismo, se verán comprometidas calles y jirones como Las Begonias, Las Flores, Las Azucenas y diversas vías residenciales de la zona.

Lima Cercado — 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

En Lima Cercado, el corte alcanzará sectores del pueblo joven Primero de Setiembre, además de tramos de las avenidas Las Herramientas y Materiales.

La suspensión del suministro eléctrico tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

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Los Olivos — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En Los Olivos, el servicio eléctrico permanecerá suspendido durante ocho horas en sectores del asentamiento humano Los Olivos de Pro.

La interrupción afectará diversas manzanas residenciales incluidas en el cronograma oficial de Pluz.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Pluz indicó que estas interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica que realiza de manera periódica en Lima Metropolitana.

La empresa señaló que estos trabajos son necesarios para reducir riesgos de sobrecarga, mejorar la estabilidad del sistema y garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía eléctrica.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños cuando retorne el servicio.

Evitar velas: Por seguridad, la empresa aconseja utilizar linternas o luces de emergencia para prevenir incendios dentro del hogar.

Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a preservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.

Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos deben prever sistemas de respaldo o alternativas temporales.

Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para consultas o reportar incidencias, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.

Pluz precisó que cualquier modificación o reprogramación en los horarios establecidos será comunicada oportunamente mediante sus plataformas digitales oficiales.

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