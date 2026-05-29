Presidente Balcázar viajará el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV, pero salida al Vaticano depende del aval del Congreso

José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)

El anuncio de una próxima reunión entre el presidente José María Balcázar y el papa León XIV abrió una nueva etapa en las coordinaciones entre el Estado peruano y el Vaticano. La audiencia, prevista para el 18 de junio, aparece en medio de versiones sobre una eventual visita del sumo pontífice al Perú antes de fin de año.

La posibilidad de un viaje papal genera expectativa dentro de la Iglesia católica peruana y entre organizaciones vinculadas a actividades pastorales. El acercamiento también coincide con iniciativas impulsadas desde el Arzobispado de Lima y otras instituciones eclesiásticas para preparar actividades relacionadas con el primer año del pontificado de León XIV.

En paralelo, la Santa Sede participa en actos vinculados a casos que marcaron a la Iglesia peruana en los últimos años, especialmente aquellos relacionados con el desaparecido Sodalicio de Vida Cristiana. La presencia de representantes eclesiásticos en Piura durante una ceremonia de reconocimiento a víctimas de esa organización formó parte de ese contexto.

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Balcázar confirma viaje al Vaticano para reunirse con León XIV

El presidente José María Balcázar informó que viajará al Vaticano el próximo 18 de junio para sostener una audiencia con el papa León XIV. Según indicó, uno de los objetivos del encuentro consiste en formalizar la invitación para que el pontífice visite el Perú.

La reunión también incluiría coordinaciones sobre posibles actividades del santo padre en territorio peruano. Entre ellas figura una visita al Hospital Dos de Mayo, espacio mencionado por el mandatario debido al trabajo pastoral desarrollado allí por León XIV.

La visita presidencial requiere previamente la autorización del Congreso de la República. Desde el entorno eclesiástico consideran ese paso como parte del protocolo necesario para concretar la futura llegada del pontífice.

El Arzobispado de Lima señala que la visita “va tomando forma”

Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, confirmó a RPP que las coordinaciones relacionadas con la posible llegada del papa continúan en marcha. Durante una entrevista, sostuvo que “se van dando los pasos necesarios para que se pueda anunciar la tan esperada llegada del papa León XIV al Perú”.

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El representante del Arzobispado señaló que existió una reunión protocolar con el presidente de la República y con representantes del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Según explicó, el encuentro sirvió para preparar un concurso musical dedicado al pontífice por el primer año de su pontificado.

Dioses indicó que esa iniciativa podría coincidir con una futura visita del papa al país. “El presidente de la República, como ya hemos visto también, ha confirmado su encuentro con el papa León XIV para este 18 de junio en el Vaticano”, declaró.

El vocero eclesiástico sostuvo además que el viaje presidencial constituye un requisito dentro de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. “Es un paso necesario. Son parte del protocolo que el presidente se pueda encontrar con el papa León XIV”, afirmó.

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