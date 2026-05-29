¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó este jueves la apelación presentada por el Ministerio Público para revertir el archivamiento del denominado caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros dirigentes de ese partido por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La audiencia virtual se desarrolló durante varias horas y quedó al voto, por lo que el Poder Judicial deberá decidir en los próximos días si confirma o revoca la resolución emitida en enero por el juez Wilson Verástegui, quien ordenó archivar la acusación en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Además, la Sala también evaluó el recurso presentado por Mark Vito Villanella, quien busca que se archive el proceso que aún enfrenta por presunto lavado de activos.

Fiscalía sostiene que apelación no cuestiona fallo del TC

Keiko Fujimori sonríe y saluda a la multitud mientras es rodeada por simpatizantes durante un evento político.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que el recurso presentado por el Ministerio Público no busca cuestionar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, sino la forma en que esta fue ejecutada por el juzgado que ordenó el archivo del proceso. “El tema es netamente procesal, vinculado a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional”, señaló el fiscal ante la Sala.

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Como se recuerda, en octubre de 2025 el TC determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser considerados automáticamente como delito de lavado de activos. A partir de ese fallo, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el archivamiento de los cargos contra Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la resolución judicial fue más allá de lo establecido por el TC y terminó anulando toda la acusación relacionada con lavado de activos y organización criminal, motivo por el cual presentó la apelación que ahora evalúa la Sala Penal.

Por su parte, la defensa de Fujimori insistió en que el caso ya quedó jurídicamente cerrado tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La abogada Giulliana Loza aseguró que no existe sustento legal para continuar con la investigación.

“Este caso lleva muchísimos años. Ya el Tribunal Constitucional ordenó resolver dentro del más breve término. La sentencia dice que el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal”, sostuvo durante la audiencia.

El caso de Mark Vito también será definido por la Sala

Mark Vito brinda declaraciones a la prensa, denunciando persecución y cuestionando su rol como único procesado en el mediático caso Cócteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la situación de Fujimori, los magistrados evaluaron el recurso presentado por Mark Vito Villanella, exesposo de la lideresa de Fuerza Popular y el único investigado a quien no se le archivó el cargo de lavado de activos.

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El juez Wilson Verástegui consideró en enero que los hechos atribuidos a Villanella eran distintos a los imputados a Fujimori. Mientras el caso de la excandidata presidencial estaba relacionado con presuntos aportes de campaña, la investigación contra el ciudadano estadounidense se centra en la supuesta adquisición de bienes inmobiliarios con dinero de origen ilícito.

La defensa de Villanella sostiene que ambos procesos comparten el mismo delito fuente y que, por lo tanto, el fallo del Tribunal Constitucional también debería alcanzarlo.

En los días previos a la audiencia, el exesposo de Fujimori utilizó sus redes sociales para defender públicamente la legalidad de su empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces y denunciar una presunta persecución en su contra. En transmisiones realizadas en TikTok, aseguró que durante once años fue convocado en 265 ocasiones por el Ministerio Público y que entregó abundante documentación para acreditar sus actividades económicas.

“¿Qué hago para que no me investiguen? Primero me investigaron porque supuestamente no tenía ingresos. Luego, cuando demostré que sí tenía ingresos, me investigaron por tener ganancias”, manifestó.

Asimismo, señaló que las investigaciones afectaron directamente su actividad profesional y sus relaciones laborales. “Nadie quiere contratar a alguien investigado”, afirmó.

Tras concluir la audiencia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto ambos recursos. La decisión será clave para determinar si el caso Cócteles queda definitivamente archivado para Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular o si el proceso judicial vuelve a reabrirse.

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