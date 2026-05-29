Perú

¿Trabajaste el feriado del 1 de mayo? Este es el extra que deben pagarte, según tu sueldo

Es fin de mes y el nuevo pago del sueldo está por depositarte en las cuentas de miles de trabajadores. Luego de la CTS, que se pago hasta el 15 de mayo, esta vez los que recibirán un monto extra son quienes laboraran el pasado feriado

Guardar
Google icon
Mano que recibe billetes de 100 soles en ventanilla
El triple pago por haber laborado el feriado de mayo se calcula con respecto a lo que vale tu jornada laboral diaria. - Crédito Andina

Los trabajadores del sector privado se preparan para recibir su sueldo este fin de mes. Luego del pago de la CTS, crece la expectativa también por el depósito de la gratificación, que cada vez está más cerca y se paga en julio.

Pero quienes hayan laborado el feriado del viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador, y no hayan sido compensados con un día libre, deben estar atentos al pago de este extra en sus remuneraciones. Como se sabe, haber trabajado este día les da un pago triple por esa jornada. ¿Si trabajaste ese día, cuánto más deberás recibir de tu sueldo?

  • Si ganas S/1.130, el sueldo mínimo, al mes, por un día trabajado te pagan aproximadamente S/37,66; es decir, por un día feriado te pagarían aproximadamente S/75,32 más
  • Si ganas S/1.500 al mes, por un día de trabajo te calculan S/50; es decir, por un día feriado te pagarían S/100 más
  • Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/66,67; es decir, por un día feriado te pagarían S/133,33 más
  • Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/83,33; es decir, por un día feriado te pagarían S/166,67 más
  • Si ganas S/3.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/100; es decir, por un día feriado te pagarían S/200 más.
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
El día de descanso del 1 de mayo alcanzó a todo el territorio nacional. - Crédito Andina

Pago triple en feriado

Los empleados del sector público y privado pudieron disfrutar de un descanso extra a inicios de mayo. Sin embargo, un grupo de trabajadores no lo gozó, sino que trabajó en este día de descanso, y se tuvo que perder del feriado largo. Sin embargo, por esa jornada del 1 de mayo, recibirán un triple pago. Es decir, recibirán dos montos extra, equivalentes a 1/30 de su sueldo.

PUBLICIDAD

Si un trabajador gana S/1.130, básicamente en cada día de trabajo al mes se considera que gana S/37.66. Pero al trabajar un día feriado, se le paga como si hubiera trabajados dos días extra (S/75,32, en este ejemplo). Es decir, recibe un pago de 6,67% más de su sueldo, el cual deberá ser depositado a fin de mes (en este caso, mayo).

Así, el pago por trabajar un día feriado equivale, básicamente, a tres treintavos (3/30) de tu sueldo. Es decir, lo que te pagarían por trabajar tres días, te lo pagan en un solo día de feriado trabajado.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Triple pago o día de descanso

De igual manera, según Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, en caso que el trabajador labore en feriado y, no cuente con descanso sustitutorio, tendrá derecho a una triple remuneración por cada feriado laborado

El triple pago está compuesto por tres conceptos, estos son los siguientes:

  • Una remuneración ordinaria por la jornada laboral
  • Una remuneración por la labor efectuada en feriado
  • Una sobretasa del 100%.
Los trabajadores podrían trabajar en feriado, si a así lo requieren sus empleadores y es pactado con ellos. - Crédito Andina
Los trabajadores podrían trabajar en feriado, si a así lo requieren sus empleadores y es pactado con ellos. - Crédito Andina

“Si el trabajador percibe S/100 diarios y labora los días 23, 28 y 29 de julio, y no tiene descanso compensatorio en otra fecha, tiene derecho a percibir tres remuneraciones por cada uno de esos días. Esto es S/100 por el día feriado (ya incorporado en la remuneración) y S/200 por trabajar en día feriado (con sobretasa de 100%)”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En este caso explicado, el trabajador obtendría un monto de S/300 por días trabajado, en total de S/900 solo por trabajar esos días (si no es compensado con tres días libres).

Temas Relacionados

Feriados en PerúTrabajadores privadosPago en feriadosperu-economia

Más Noticias

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta? Conoce lo que podrías pagar según las tres escalas del JNE

Los ciudadanos que no acudan a votar en la segunda vuelta presidencial pueden recibir multas de hasta S/ 110, según la escala aplicada por el JNE en base a la clasificación del distrito

¿Cuánto es la multa por no votar en la segunda vuelta? Conoce lo que podrías pagar según las tres escalas del JNE

Reniec atenderá este fin de semana para trámite y entrega de DNI: conoce las sedes y los horarios

La medida alcanza más de 160 sedes en el país, con oficinas en regiones como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Piura, Puno, Tacna y Ucayali

Reniec atenderá este fin de semana para trámite y entrega de DNI: conoce las sedes y los horarios

PJ archiva investigación contra Lourdes Flores Nano por aportes de Odebrecht a la campaña del PPC

Juez Richard Concepción Carhuancho se ve obligado a darle la razón a la excandidata debido a la sentencia del TC que se trajo abajo el caso Cócteles y reciente jurisprudencia de la Corte Suprema

PJ archiva investigación contra Lourdes Flores Nano por aportes de Odebrecht a la campaña del PPC

Paro agrario en Perú EN VIVO: tras cinco días de bloqueos, arroceros continúan protestas

Agricultores de varias regiones paralizaron actividades y bloquearon vías desde el 25 de mayo por la caída del precio del arroz; tras acordar una tregua de diez días con el gobierno, los gremios vienen levantando las protestas

Paro agrario en Perú EN VIVO: tras cinco días de bloqueos, arroceros continúan protestas

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca, mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PJ archiva investigación contra Lourdes Flores Nano por aportes de Odebrecht a la campaña del PPC

PJ archiva investigación contra Lourdes Flores Nano por aportes de Odebrecht a la campaña del PPC

Juntos por el Perú recluta al exgeneral PNP señalado de haber prestado su celular a Pedro Castillo en prisión

Última encuesta CPI: 13,4% de peruanos indecisos y el 22,6% votaría blanco o viciado en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Fuerza Popular lleva toda la semana haciendo desplante a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Última encuesta CPI: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico, con un 22,6% dispuesto a votar en blanco

ENTRETENIMIENTO

Christian Thorsen denuncia uso fraudulento de su imagen en falsas curas contra el cáncer: “Juegan con la esperanza de la gente”

Christian Thorsen denuncia uso fraudulento de su imagen en falsas curas contra el cáncer: “Juegan con la esperanza de la gente”

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

Consulado del Perú condena pelea entre Kingteka y Bebote en Japón y advierte consecuencias legales

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 17 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Rival confirmado de Sporting Cristal y Cienciano si clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se conoció que Universitario se molestó por entrevista del ‘Tunche’ Rivera en ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y marcó su futuro en el club

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?