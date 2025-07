Perú tendrá nuevo fin de semana largo del 5 al 7 de julio: qué trabajadores sí descansarán y por qué

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país en busca de relajo. (Andina)

Un nuevo fin de semana largo se aproxima en el Perú y beneficiará a un grupo específico de trabajadores. A la habitual jornada de descanso de sábado 5 y domingo 6 de julio, se suma ahora el lunes 7, generando una pausa de tres días continuos, lo que podrá ser aprovechado por las familias peruanas.

Esta medida no es de alcance general, sino que está dirigida únicamente a quienes laboran en el sector Educación y cumplen un rol directamente vinculado con la enseñanza. ¿Por qué se dispuso este descanso? ¿A quiénes alcanza exactamente? Aquí los detalles.

Anualmente, el 6 de julio se celebra en Perú el Día del Maestro, una fecha que conmemora el esfuerzo y la labor de los docentes en la formación de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. En este 2025, la efeméride caerá en domingo, lo que motivó al Ministerio de Educación (Minedu) a emitir un comunicado oficial para otorgar el descanso compensatorio el lunes 7.

La disposición fue formalizada a través del Comunicado N.º 08-2025-MINEDU, firmado por el ministro Morgan Quero. En el documento, se reconoce el papel fundamental que desempeñan los maestros y auxiliares de educación en el sistema educativo y se establece un día de descanso en reconocimiento a su labor.

De este modo, quienes estén incluidos en la medida podrán gozar de un fin de semana largo que abarcará desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de julio. El martes 8, las actividades escolares se retomarán con normalidad. No obstante, ese tiempo libre puede ser aprovechado por los educadores y auxiliares para viajar, pasar tiempo en familia o simplemente descansar en la comodidad del hogar.

¿A quiénes aplica esta medida?

El beneficio no es universal y no se trata de un feriado nacional, sino de un descanso compensatorio exclusivo para el personal docente y de apoyo directo a la enseñanza. Es decir, la medida solo aplica a los siguientes trabajadores:

Docentes de instituciones públicas y privadas.

Auxiliares de educación que laboran en los niveles de educación básica: inicial, primaria y secundaria.

Personal que forma parte de la educación técnico-productiva .

Trabajadores de la educación superior tecnológica y pedagógica .

Profesionales de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFAS).

Quedan excluidos de este descanso quienes desempeñan funciones administrativas, técnicas o logísticas, ya que no están considerados dentro del grupo que realiza labor pedagógica directa.

A tener en cuenta

El Minedu solicitó a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que adopten las medidas necesarias para garantizar que el descanso se aplique correctamente y sin afectar la planificación escolar ni los procesos administrativos en curso.

Cada institución educativa deberá informar con claridad a su comunidad escolar si el personal docente y auxiliar será parte del descanso, y si se realizarán reprogramaciones de evaluaciones u otras actividades. De no ser así, las clases continuarán con normalidad para los demás trabajadores y alumnos.

En aquellas escuelas donde se aplique la medida, no habrá clases el lunes 7 de julio, y las actividades se retomarán el día siguiente, martes 8 de julio. Hasta el momento, el Minedu no ha anunciado una jornada de recuperación para compensar el día no laborado.

Se recomienda a los padres de familia y apoderados consultar directamente con cada colegio para confirmar si el lunes 7 de julio habrá o no atención, ya que la aplicación de la medida puede variar según el tipo de institución y el personal que labore en ella.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 6 de julio?

La fecha del 6 de julio no fue elegida al azar. Ese día, en el año 1822, el general José de San Martín firmó la resolución que dio origen a la primera Escuela Normal de Varones en Lima, una institución que marcó el inicio de la formación profesional para maestros en el Perú.

Esta decisión respondió a la necesidad de mejorar la calidad educativa en un país que aún estaba consolidando su independencia. Con la creación de esa escuela, se promovió que la docencia dejara de ser una labor empírica y adquiriera carácter profesional, con formación académica específica y estructurada.

Desde entonces, cada 6 de julio se reconoce públicamente el papel de los maestros peruanos como actores fundamentales en el desarrollo social, educativo y cultural del país.

¿El descanso afecta a otros trabajadores del Estado?

La medida no tiene impacto sobre los trabajadores de otros sectores del Estado ni sobre el ámbito privado en general. Tampoco se trata de un feriado aprobado por ley, sino de una disposición específica del sector Educación, limitada a un conjunto de trabajadores.

Así, no se alterarán las jornadas laborales en el resto de entidades públicas ni en empresas privadas. La atención en instituciones gubernamentales, bancos, hospitales, comercios y otros rubros continuará normalmente el lunes 7 de julio, salvo que algún empleador adopte medidas distintas a nivel interno.