Mañana 1 de mayo es feriado a nivel nacional: ¿Me pueden obligar a trabajar?

Los trabajadores podrían trabajar en feriado, si a así lo requieren sus empleadores y es pactado con ellos. - Crédito Andina

Este viernes 1 de mayo es feriado nacional en todo el Perú. La fecha conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, o Día del Trabajo, ocasión para recordar la lucha por derechos laborales.

Este es uno de los feriados más recordados en el país, y a nivel mundial, donde muchos de empleados tanto públicos como privados podrán descansar. Sobre todo, este año, eso significa tener un fin de semana largo, para quienes tampoco trabajen sábado y domingo.

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Pero podría ser el caso de que un empleador le pida al trabajador sí laborar este día y no descansar. ¿Uno puede ser obligado a trabajar este, o cualquier, feriado? Es complejo, pero si bien la empresa no puede obligar a trabajar a su empleado, sí se pueden llegar a acuerdos.

Perú tiene 16 día feriados cada año. Este 2026 faltan 14 para descansar. - Crédito Andina

¿Mi empresa me puede hacer trabajar en feriado?

Dado que la legislación sobre feriados no ha cambiado en los últimos años (solo se han agregado nuevas fechas), declaracion es anteriores de expertos dan luz sobre el trabajo en feriados.

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En su momento la socia del Estudio Echecopar y especialista en Derecho Laboral, Mónica Pizarro, opinó justamente sobre este tema en El Peruano.

“El empleador no puede forzar o ejercer coacción alguna sobre el trabajador para que cumpla con su trabajo en días de descanso, y menos tomar medidas sobre su continuidad laboral por negarse a hacerlo”, indicó entonces, con motivo del entonces nuevo feriado del 7 de junio.

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Sin embargo, la especialista Pizarro precisó que sí hay circunstancias muy específicas en las que los trabajos podrían requerir a los trabajadores laborar en días de descanso de forma obligatoria, pero apuntó que “son situaciones extremas o de fuerza mayor, como en casos de desastres naturales o circunstancias que requieran una contribución solidaria”.

También está el caso del acuerdo entre trabajador y empleador: uno puede comprometerse, de manera voluntaria, a trabajar en su día de descanso o feriado. Pero aquí es donde se generan las compensacion por laborar en esta fecha.

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O triple pago o descanso otro día

Una compensación para el trabajador que tenga que laborar en feriado es que pueda trasladar este descanso a cualquier otro día. Por ejemplo, en lugar de descansar el viernes 1 de mayo puede laborar, y luego tomar un día libre el lunes 4 o algún día posterior, en mutuo acuerdo con su empleador.

El día de descanso del 1 de mayo alcanza a todo el territorio nacional. - Crédito Andina

Sin embargo, si uno acepta esta opción de compensación, entonces no tendrá derecho a pagos extras o adicionales al día laborado. Esta es la segunda alternativa para los que trabajen en feriados

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El empleador puede remunerar el trabajo realizado en feriado. Aquí se genera el triple pago por la jornada al trabajar un feriado. Como se sabe, se paga el día de trabajo normal, luego se incluye el valor equivalente a un día por haber trabajado en feriado , y se suma a ellos una sobretasa del 100% por ejercer labores en día festivo.

“Trabajar en feriado sin cambio de día de descanso implicará que el empleador realizará un pago doble que se acumula al que corresponde de por sí al día feriado regular. Con lo cual, el colaborador terminará recibiendo una triple remuneración por ese día”, anotó Pizarro.

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Asimismo, en caso de que un trabajador vea vulnerado sus derechos respecto a sus días de descanso o remuneraciones no percibidas por trabajar en feriado, puede recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para solicitar una inspección laboral.