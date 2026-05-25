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Perú se incorpora a iniciativa internacional para gestión sostenible de recursos marinos

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Lima, 25 may (EFE).- Perú se incorporó oficialmente a la Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), una iniciativa internacional que promueve el fortalecimiento de las cuencas oceánicas y la gestión sostenible de los recursos marinos, informó este lunes la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La adhesión a esta iniciativa busca consolidar "el compromiso del país con la gobernanza marítima y la protección de los ecosistemas marinos", destacó la PCM en un comunicado.

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Agregó, en ese sentido, que representa "un importante avance en el desarrollo de herramientas técnicas y metodológicas que permitirán optimizar la toma de decisiones sobre el ámbito marítimo nacional, mediante la integración de información económica, ambiental y social vinculada a los océanos".

La PCM detalló que el ingreso de Perú a la GOAP fue impulsado por la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (Comaem), que encabeza la Presidencia del Consejo de Ministros.

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De esa manera, Perú podrá acceder a cooperación técnica internacional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las denominadas "cuencas oceánicas" y se contribuirá al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Marítima 2019-2030.

Además, de las acciones impulsadas por la Comaem, especialmente en la elaboración del producto interno bruto (PIB) Marítimo, que es considerada una de las metas estratégicas de esa política nacional al 2030.

Al concluir, la PCM reafirmó "el compromiso con la gestión sostenible de los recursos marinos y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al aprovechamiento responsable y sostenible del ámbito marítimo nacional". EFE

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EFE

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