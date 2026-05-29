Nuevo accidente en Pasamayito: tráiler fuera de control choca con combi escolar y hiere personas

Camión perdió el control y provocó un choque múltiple en la bajada de la Vía Pasamayito.

Un nuevo accidente en la Vía Pasamayito volvió a poner en evidencia los riesgos del tránsito pesado en la séptima zona de Collique, distrito de Comas.

La mañana del jueves 28 de mayo, un tráiler que circulaba por la pendiente de la avenida Revolución perdió el control tras rozar a otro vehículo pesado. El conductor del remolque descendió a gran velocidad, derribó árboles y perdió la carga que transportaba: una camioneta que terminó volcada en la vía pública.

El trayecto descontrolado del vehículo culminó al impactar contra una combi de movilidad escolar. Al momento del choque, la unidad no trasladaba estudiantes. El accidente dejó dos heridos: el conductor del tráiler y el chofer de la combi, quienes fueron evacuados de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique para recibir atención médica.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la secuencia de los hechos y el momento en que vecinos acuden a auxiliar a los afectados. Posteriormente, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó para asegurar la zona e iniciar las labores de rescate y remoción de escombros.

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Vecinos de Collique exigen respuestas

El siniestro provocó daños en viviendas cercanas, lo que incrementó la molestia entre los residentes. Familias de la zona denunciaron que los accidentes son frecuentes desde la inauguración de la Vía Pasamayito y señalaron el tramo como peligroso para peatones y conductores.

Una vecina mostró la columna de su casa dañada y expresó su indignación: “En la puerta de mi casa, mira la columna, lo que está cayéndose”.

Durante la jornada, madres de familia y vecinos salieron con pancartas a exigir acciones concretas a las autoridades. El reclamo principal estuvo dirigido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a quienes pidieron la construcción de muros de contención, mejor señalización y control de velocidad para reducir riesgos en la zona.

Pasamayito. (Andina)

La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó a la MML la instalación de barreras de seguridad y una revisión integral de la señalética en toda la vía. En un comunicado, la entidad enfatizó la necesidad de medidas inmediatas para proteger la vida de quienes transitan por Pasamayito.

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“En atención a los reiterados accidentes que se vienen produciendo en lo que va del año en la vía conocida como Pasamayito, la Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación de muros de contención y la revisión de los medios y señalética llamados a controlar los altos niveles de velocidad”, precisaron.

Debido a la recurrencia de estos accidentes, los vecinos impidieron el retiro de los vehículos siniestrados hasta recibir una respuesta de las autoridades. La camioneta volcada y el tráiler permanecieron en el lugar mientras continuaban las protestas. Los pobladores insisten en que la inseguridad vial representa un riesgo para quienes viven y circulan por Collique, especialmente en el área conocida como “La curva del diablo”.

El accidente de este jueves se suma a otros recientes en la misma vía, como el despiste de un camión cisterna con GLP. La comunidad exige soluciones para evitar nuevas emergencias y garantizar la seguridad en Pasamayito.