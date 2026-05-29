Perú

Nuevo accidente en Pasamayito: tráiler fuera de control choca con combi escolar y hiere personas

Un remolque perdió el control en la avenida Revolución, impactó varios vehículos y dejó dos víctimas en la séptima zona de Collique. Vecinos exigen medidas urgentes ante la frecuencia de los siniestros

Guardar
Google icon
Camión perdió el control y provocó un choque múltiple en la bajada de la Vía Pasamayito.
Camión perdió el control y provocó un choque múltiple en la bajada de la Vía Pasamayito.

Un nuevo accidente en la Vía Pasamayito volvió a poner en evidencia los riesgos del tránsito pesado en la séptima zona de Collique, distrito de Comas.

La mañana del jueves 28 de mayo, un tráiler que circulaba por la pendiente de la avenida Revolución perdió el control tras rozar a otro vehículo pesado. El conductor del remolque descendió a gran velocidad, derribó árboles y perdió la carga que transportaba: una camioneta que terminó volcada en la vía pública.

El trayecto descontrolado del vehículo culminó al impactar contra una combi de movilidad escolar. Al momento del choque, la unidad no trasladaba estudiantes. El accidente dejó dos heridos: el conductor del tráiler y el chofer de la combi, quienes fueron evacuados de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique para recibir atención médica.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la secuencia de los hechos y el momento en que vecinos acuden a auxiliar a los afectados. Posteriormente, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó para asegurar la zona e iniciar las labores de rescate y remoción de escombros.

PUBLICIDAD

Vecinos de Collique exigen respuestas

El siniestro provocó daños en viviendas cercanas, lo que incrementó la molestia entre los residentes. Familias de la zona denunciaron que los accidentes son frecuentes desde la inauguración de la Vía Pasamayito y señalaron el tramo como peligroso para peatones y conductores.

Una vecina mostró la columna de su casa dañada y expresó su indignación: “En la puerta de mi casa, mira la columna, lo que está cayéndose”.

Durante la jornada, madres de familia y vecinos salieron con pancartas a exigir acciones concretas a las autoridades. El reclamo principal estuvo dirigido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a quienes pidieron la construcción de muros de contención, mejor señalización y control de velocidad para reducir riesgos en la zona.

Pasamayito
Pasamayito. (Andina)

La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó a la MML la instalación de barreras de seguridad y una revisión integral de la señalética en toda la vía. En un comunicado, la entidad enfatizó la necesidad de medidas inmediatas para proteger la vida de quienes transitan por Pasamayito.

PUBLICIDAD

“En atención a los reiterados accidentes que se vienen produciendo en lo que va del año en la vía conocida como Pasamayito, la Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación de muros de contención y la revisión de los medios y señalética llamados a controlar los altos niveles de velocidad”, precisaron.

Debido a la recurrencia de estos accidentes, los vecinos impidieron el retiro de los vehículos siniestrados hasta recibir una respuesta de las autoridades. La camioneta volcada y el tráiler permanecieron en el lugar mientras continuaban las protestas. Los pobladores insisten en que la inseguridad vial representa un riesgo para quienes viven y circulan por Collique, especialmente en el área conocida como “La curva del diablo”.

El accidente de este jueves se suma a otros recientes en la misma vía, como el despiste de un camión cisterna con GLP. La comunidad exige soluciones para evitar nuevas emergencias y garantizar la seguridad en Pasamayito.

Temas Relacionados

PasamayitoAccidente vehicularComasperu-noticias

Más Noticias

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

La asistente técnica de la selección juvenil explicó que adoptó esta medida drástica durante el Sudamericano de la categoría disputado el año pasado, tras recibir fuertes críticas y amenazas contra el plantel

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

El tribunal deberá decidir en los próximos días si mantiene el archivo dispuesto tras la sentencia del TC o si el proceso judicial vuelve a activarse después de años de investigación

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Ni Universitario ni Sporting Cristal lograron avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. Revisa cómo quedaron las tablas de todos los grupos y qué clubes consiguieron meterse entre los 16 mejores del continente

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

El club se mantiene atento a la decisión que el mediocampista argentino comunicará luego del partido en el Estadio Monumental, en un cierre de torneo marcado por la incertidumbre sobre su permanencia para el Torneo Clausura

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

IGP lanza innovadora experiencia de realidad virtual: usuarios podrán “caminar” sobre la Luna y Marte en una propuesta inmersiva

La coordinadora del Planetario del IGP, Adita Quispe, explicó que la iniciativa busca despertar la curiosidad científica desde temprana edad y fomentar el interés por la investigación en el país

IGP lanza innovadora experiencia de realidad virtual: usuarios podrán “caminar” sobre la Luna y Marte en una propuesta inmersiva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano arrasa en los Premios Cape Música 2026 y deja atrás a Grupo 5 y Agua Marina como 'Mejor artista de cumbia'

Corazón Serrano arrasa en los Premios Cape Música 2026 y deja atrás a Grupo 5 y Agua Marina como 'Mejor artista de cumbia'

Nadeska Widausky afronta duro panorama judicial: podría recibir hasta 30 años de cárcel

Caso Nadeska Widausky: revelan organigrama de presunta red de trata y proxenetismo donde figura una exMiss Perú Trans

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

DEPORTES

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

Lorena Góngora contó que quitó celulares a sus jugadoras de Perú sub 17 tras mensajes de odio: “Las invitaban a matarse”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

¿Martín Pérez Guedes alista su partida de Universitario? La decisión que tomará luego del choque ante Sport Huancayo por Liga 1

Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

Cecilio Domínguez amplió la diferencia en Sporting Cristal vs Cerro Porteño en Copa Libertadores 2026 por una infracción de Gabriel Santana