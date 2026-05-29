MEF estima que hay espacio fiscal de S/300 millones para aumentos y bonos en negociación colectiva

No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó y presentó, finalmente, el Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, el cual determina el espacio fiscal para la implementación de los procesos de negociación colectiva, tanto en el nivel centralizado como descentralizado. Es decir, estima el presupuesto que tiene el Estado para atender los pedidos con incidencia económica en esta negociación (aumentos, bonos y más).

“En esa línea, el espacio fiscal se refiere a la asignación de recursos adicionales que se prevé incorporar en el presupuesto del sector público del año siguiente para viabilizar la atención de los proyectos de convenios colectivos cuya implementación implique mayores recursos al Tesoro Público”, señala el informe.

Así, “la estimación del espacio fiscal asciende a S/300 millones en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, lo que permitirá financiar la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal”. Según los mismos datos que presenta el informe del MEF, esto sería insuficiente para los pedidos de aumentos y bonos que han realizado los estatales.

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El Consejo de Ministros de Perú aprobó un subsidio para el sector transporte y un proyecto de ley de créditos suplementarios. Estas medidas buscan financiar inversiones públicas, cerrar brechas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado. También atendería bonos de la negociación colectiva pasada. - TV Perú

El detalle de los montos

“La aplicación del desarrollo metodológico y el uso de fuentes pertinentes, han permitido determinar la distribución del espacio fiscal total de S/300 millones. De dicho monto, el 58,7% corresponde al nivel centralizado, mientras que el 13,3% se asigna al nivel descentralizado por entidad pública. Asimismo, el 17,4% se destina a las carreras especiales del sector educación y el 10,6% al sector salud”, revela el informe.

A nivel centralizado se cuenta con un espacio fiscal de S/176 millones 105 mil 442, para 400.019 trabajadores

A nivel descentralizado se cuenta con un espacio fiscal de S/123 millones 894 mil 558 para 1.048.654 de trabajadores

Dentro de este nivel descentralizado, a nivel sectorial se contaría con S/84 millones 35 mil 441 para 679 mil 510 trabajadores, mientras que, por entidad pública sería S/39 millones 859 mil 117 para 369 mil 144 empleados

Así, en Educación se destinaría S/52 millones 179 mil 184 para 506 mil 311 servidores

Mientras, en Salud serían S/31 millones 856 mil 257 para 173 mil 199 trabajadores.

Esto sería lo que reporta que tiene el MEF para cumplir con los pedidos de la negociación colectiva. “Las solicitudes de Proyecto de Convenio Colectivo según materias negociables cuentan con información registrada de 125 mil 892 pedidos con incidencia económica”, aclara.

Así, el informe apunta que el costo de las condiciones de trabajo o empleo con incidencia económica de las solicitudes de Proyecto de Convenios Colectivos según nivel de negociación y materias negociables asciende a un total de S/327 mil 572,1 millones (del cual S/87 mil 426,9 millones corresponde al nivel centralizado y S/240 mil 145,2 millones al nivel descentralizado).

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