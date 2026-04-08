Perú

Negociación colectiva empieza este 14 de abril con instalación de comisión para definir beneficios

Finalmente hay fecha para el inicio de la negociación entre Gobierno y trabajadores públicos que definirá el convenio colectivo con beneficios laborales para el 2027

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Mano estrecha a otra mano
Ya está por empezar la negociación colectiva. ¿Cuáles son los aumentos y bonos por los que podrían acordar el Estado y los trabajadores? - Crédito Andina

El Poder Ejecutivo ha notificado a las cinco bases gremiales de trabajadores públicos con la fecha de inicio de la negociación colectiva para definir el convenio de acuerdos sobre beneficios laborales económicos y de otro carácter que regirán desde el 2027.

El próximo martes 14 de abril, luego de la primera vuelta de las elecciones, se instalará la Mesa de Negociación Colectiva Centralizada 2026 - 2027 entre la representación empleadora del Estado Peruano y la representación sindical.

Como se recuerda, es en este espacio donde se dará el ‘tira y afloja’ para definir mejores condiciones laborales y beneficios económicos para los trabajadores estatales de diferentes regímenes que laboran en el Gobierno peruano.

mano mete billetes de 100 soles en billetera
Más dinero para los trabajadores públicos: Estos son los nuevos montos que se piden en la negociación colectiva. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

PCM envía carta a gremios

En la carta enviada por la Presidencia del Consejo de Ministros a las centrales sindicales que participarán de la negociación colectiva este año, se resalta que la próxima semana ya empezarán las sesiones para definir el convenio colectivo para el siguiente año.

Dado que los gremios designaron ya a sus 21 representantes que conformarán la Representación Sindical para la Negociación Colectiva a nivel Centralizado correspondiente para el año 2026, “por encargo del Presidente de la Comisión Negociadora, los convocamos a la Sesión de Instalación de la Negociación Colectiva a nivel Centralizado período 2026, a realizarse el día martes, 14 de abril de 2026, a las 3:00 p.m”.

Sin embargo, el primer punto de agenda en esa primera sesión será la “instalación de la Comisión Negociadora de la Negociación Colectiva a nivel Centralizado para el período 2026″, en mérito a la Resolución Ministerial N° 109-2026-PCM.

“Agradeceremos contar con la participación de los representantes designados formalmente en los mencionados documentos que participarán en el proceso de negociación colectivo a nivel Centralizado correspondiente al año 2026″, señalá el documento firmado por la Jefa de la oficina de Recursos Humanos de la PCM, Jeanette Edith Trujillo Bravo.

fachada del MEF
El 14 de abril empieza la negociación colectiva. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Las medidas que piden los gremios

Estas son las medidas que se piden para todos los trabajadores, o para un grupo de dos o más regímenes:

  1. Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos sin excepción
  2. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  3. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  4. Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones
  5. Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria.
  6. Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio
  7. Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto
  8. Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales.
  9. Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
  10. Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.
Trabajadores y empleador en el Estado
Los aumentos y bonos podrían no ser aceptados por el Gobierno. Este también podría presentar una contrapropuesta con montos menores. - Crédito Andina

Además, se piden estas medidas económicas dirigidas a un solo régimen:

  1. DL 276: Incremento del incentivo CAFAE e incorporación al MUC (Monto Único Consolidado). Para auxiliares, S/ 4.300; técnicos, S/ 4.600; profesionales, S/ 5.300; y funcionarios de carrera, S/ 6.300
  2. DL 276: Asignación familiar remunerativa por un monto equivalente al 10% del Monto Único Consolidado (MUC)
  3. DL 728: Asignación familiar del 10% del sueldo mínimo vigente
  4. DL 728: Pago de Compensación por Tiempo de Servicios a trabadores por los periodos entre mayo de 2014 y octubre de 2015
  5. DL 1057: Bono de escolaridad de S/1.000
  6. DL 1057. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente
  7. DL 1057: Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500.

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Negociación colectivaConvenio colectivo 2026-2027Poder EjecutivoSector públicoperu-economia

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