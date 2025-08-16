Empleos Perú: así puedes acceder al portal y a miles de ofertas de trabajo formales

El sistema ofrece filtros avanzados que ayudan a personalizar la búsqueda según estudios, experiencia o rubro - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) facilita el acceso a miles de oportunidades laborales a través del portal Empleos Perú, diseñado para conectar a postulantes con ofertas formales en todo el país.

La plataforma permite tanto la búsqueda de empleo como la publicación de vacantes, incluyendo opciones para quienes desean contratar personal del hogar mediante registro con RUC.

Para quienes buscan integrarse al mercado laboral, la inscripción y el uso del portal requieren un proceso digital sencillo. Al crear un perfil, los aspirantes acceden a ofertas clasificadas por región, provincia y departamento, así como a filtros avanzados que permiten ajustar la búsqueda de acuerdo con experiencia y formación. Además, el sistema incluye la generación del certificado único laboral.

En el portal se pueden encontrar plazas orientadas a diversas especialidades y niveles de formación. Hay ofertas para carreras profesionales como Administración, Ingeniería, Derecho, Contabilidad, Psicología, Enfermería y Marketing, junto con oportunidades para técnicos en Electricidad, Computación, Mecánica automotriz, entre otras áreas.

Las personas pueden buscar distintas opciones desde su casa - Créditos: Freepik.

Pasos para inscribirse y postular en Empleos Perú:

Ingresa a la web de Empleos Perú ( LINK ).

Registra tus datos personales en el formulario de inscripción.

Completa el perfil con información académica y de experiencia laboral.

Explora las ofertas laborales utilizando los filtros de búsqueda disponibles.

Selecciona la vacante de interés y realiza la postulación directamente a través de la plataforma.

Adicionalmente, Empleos Perú ofrece otros servicios como asesoría sobre inserción laboral, apoyo en la elaboración del currículum, capacitación a través del programa CAPACÍTA-T y orientación vocacional.

Estos beneficios también se pueden solicitar de manera presencial en los Centros de Empleo distribuidos en todas las regiones, donde los usuarios reciben acompañamiento personalizado para la búsqueda de oportunidades o para efectuar capacitaciones.

Este portal también ofrece diferentes cursos gratis - Créditos: Empleos Perú.

Cursos virtuales

De la misma forma, están disponibles cursos virtuales en diferentes áreas profesionales que van desde tecnología hasta servicios y gestión. Entre los principales figuran los siguientes:

Microsoft Excel

Microsoft Office

Desarrollo de páginas web

Marketing digital

Inglés

Emprendimiento

Gestión de restaurantes

Empleabilidad

Analista Junior en Ciberseguridad

Aprende la Lengua de Señas Peruana - LSP

Desarrollo personal

Servicio al cliente

Técnico de redes

Economía y Finanzas

Construcción de marca

Contabilidad financiera básica

Analítica web

Análisis de datos con Power BI

Administración de amenazas cibernéticas

Creación de contenidos digitales

El MTPE informa también que el catálogo completo de cursos se encuentra disponible para consulta en el sitio oficial de la entidad (LINK). Cada uno de estos programas cuenta con aval de empresas destacadas y brinda certificación una vez concluido de forma satisfactoria el ciclo formativo.

De la misma forma, para quienes necesiten soporte durante el uso del portal, está disponible la línea gratuita 0800 71 707, junto con atención en línea, asesoría virtual y opción de videollamada en www.empleosperu.gob.pe. Estas herramientas buscan optimizar el proceso de inserción laboral y acercar a la población a empleos formales y capacitación continua.

Funciones del MTPE

Promover y supervisar la generación de empleo digno y formal en el país.

Formular y ejecutar políticas públicas en materia de trabajo, empleo y protección social.

Regular las relaciones laborales individuales y colectivas, garantizando el cumplimiento de derechos y deberes de trabajadores y empleadores.

Impulsar la capacitación laboral y el desarrollo de competencias para mejorar la empleabilidad.

Prevenir y resolver conflictos laborales a través de mecanismos de conciliación y mediación.

Fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión social en el ámbito laboral.

Supervisar la correcta aplicación de la legislación laboral mediante inspecciones y sanciones.