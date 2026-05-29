Perú

Laura Spoya responde a Brian Rullan y aclara su estado civil: “En Perú estoy soltera”

La conductora peruana salió al frente tras los comentarios públicos de su aún esposo sobre su divorcio, aclarando que priorizó el bienestar de sus hijos antes que cualquier trámite en México

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Laura Spoya, con corona dorada y vestido blanco con flores, junto a un hombre de traje azul oscuro; insertada, otra imagen de Spoya sonriendo, vestida de mezclilla
Laura Spoya aclara que su matrimonio con Brian Rullan no está inscrito en Perú y afirma estar soltera en el país.

Las declaraciones públicas de Brian Rullan exigiendo la firma del divorcio a Laura Spoya tuvieron respuesta directa de la conductora peruana, quien salió al frente para aclarar su situación legal y desmentir la versión de que el pedido era una novedad.

En el programa de streaming ‘La Manada Galáctica’, Spoya explicó que su matrimonio no está inscrito en Perú, que lleva un año y medio separada del empresario mexicano y que ambos han manejado el proceso priorizando a sus hijos.

La conductora también reveló que llamó a Rullan tras sus declaraciones para pedirle que la avisara antes de hablar públicamente, dado que mantienen comunicación activa.

Laura Spoya: “Brian, por favor, apaga tu internet”

El detonante de las declaraciones de Spoya fue una conversación de WhatsApp entre Rullan y un reportero del programa ‘Magaly TV, La Firme’, difundida por el espacio de espectáculos, en la que el empresario afirmó: “Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco. Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro”.

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Laura Spoya aclara la situación con su exesposo Brian Rullan tras un año y medio de separación. Explica cómo priorizaron el bienestar de sus hijos y la estrategia que tienen para lidiar con la prensa. Video: Instagram La Manada Galáctica

En el mismo intercambio, al ser consultado sobre sus sentimientos hacia la conductora, Rullan respondió: “Lástima jajaja. Pero, neta, nada. Perdió mi respeto hace mucho”. Spoya recibió la persecución mediática que siguió a esas declaraciones con humor y sin confrontación. “La persecución que me hicieron fue a raíz de las declaraciones que dio Brian, mi ex. Por favor, apaga tu internet”, dijo entre risas en ‘La Manada Galáctica’.

Luego fue directa sobre la cronología de la separación, que consideró mal interpretada por parte de la audiencia de ciertos programas. “Estoy separada hace un año y medio. En ese año y medio, Brian, yo, cada uno ha hecho su vida. Nosotros tenemos en este momento una relación buena”, señaló.

La conductora también explicó el motivo por el que el divorcio no se ha formalizado aún. Según detalló en su programa, la prioridad de ambos fue primero asegurar un acuerdo favorable para sus hijos antes de avanzar con los trámites legales. “Nosotros, antes de todo lo que es divorcio, queríamos asegurarnos de que tuviéramos un buen acuerdo con los niños”, afirmó.

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A eso sumó un argumento legal que aclaró la situación en el país: “Mi matrimonio no está inscrito en Perú. Acá soy soltera. Tengo un año y medio separada”. El trámite formal del divorcio requeriría que Spoya viaje a Acapulco, México, donde está registrado el matrimonio y donde Rullan concentra sus negocios, algo que la conductora señaló que aún no tiene fecha porque implica tiempo y vacaciones que no tiene disponibles.

La historia de amor entre Laura Spoya y Brian Rullan llega a su fin. El empresario mexicano le pide públicamente a la ex Miss Perú que viaje a Acapulco para firmar los papeles del divorcio, mientras ella ya se luce con su nuevo amor. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una separación sin guerra mediática

Spoya reconoció que le reclamó a Rullan por la forma en que se expresó públicamente, aunque aclaró que no fue por el contenido sino por la falta de coordinación previa. “La manera en la que él lo escribió, de hecho lo conversamos. Le digo: ‘no mames, wey. Al menos ponme sobre aviso para saber qué responder’, porque sí tenemos conversación activa”, relató.

La conductora defendió que la separación ha sido manejada con madurez y que su postura no cambiará. Pese a las palabras de Rullan sobre haber perdido el respeto por ella, Spoya evitó la confrontación y habló de su expareja en términos positivos. “Es un buen tipo. Ha sido, más allá de mi pareja, mi mejor amigo durante mucho tiempo. Siempre voy a hablar bien de él. A veces se va de boca o le hacen pisar el palito, como es del medio”, declaró.

La conductora también respondió indirectamente a quienes cuestionaron su cercanía con Sebastián Gálvez, conocido como ‘el colágeno’, durante el año y medio de separación. “¿Ustedes de verdad creen que un año y medio he estado viendo la pared?”, dijo. Spoya y Gálvez oficializaron su vínculo semanas atrás ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, tras meses de rumores y negaciones. La conductora describió al joven empresario, hijo del alcalde de Jesús María, como “alguien que me ha demostrado que está siempre”.

No te pierdas todos los detalles del operativo de la Interpol que terminó con la captura de Nadeska Widausky. Además, desde México, Brian Rullan confirma que le pidió el divorcio a Laura Spoya. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Ante los medios de ‘Magaly TV, La Firme’, Spoya también había dejado en claro su postura antes de que el tema escalara. “Nunca hemos expuesto. Nunca lo expondremos”, dijo sobre el proceso legal con Rullan, y añadió que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas: “Él puede rehacer su vida así como yo estoy haciendo la mía, sin afectarse ni él ni yo, por los dos lados”.

Para cerrar su intervención en ‘La Manada Galáctica’, Spoya anunció que invitará próximamente a Rullan a su programa y planteó la separación como un modelo posible de convivencia. “Si te pones en el mismo equipo con tu expareja contra la prensa, vas a sacar muchas cosas positivas porque siempre buscan enfrentarse uno al otro”, afirmó.

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