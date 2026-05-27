Brian Rullan exige el divorcio y espera que Laura Spoya viaje a Acapulco para firmar de una vez

No te pierdas todos los detalles del operativo de la Interpol que terminó con la captura de Nadeska Widausky. Además, desde México, Brian Rullan confirma que le pidió el divorcio a Laura Spoya. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Días después de que Laura Spoya oficializara su relación con el empresario Sebastián Gálvez, su aún esposo Brian Rullan confirmó ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lo que la farándula peruana esperaba: el empresario mexicano exige el divorcio y aguarda únicamente la firma de la conductora para cerrar legalmente casi una década de relación.

La declaración fue directa y sin ambigüedades. “¡Obvio! Estoy esperando que vaya a firmar a Acapulco. Solo quiero que firme para poder salir con mujeres a futuro”, dijo Rullan, con una frase que no tardó en viralizarse.

El procedimiento legal y las condiciones del divorcio

El trámite tiene una condición geográfica que Spoya no puede eludir. Según explicó el propio Rullan en declaraciones recogidas por ‘Magaly TV La Firme’, la ley del estado de Guerrero, México, exige la presencia física de ambas partes en Acapulco, ciudad donde la pareja residía y donde el empresario concentra sus negocios.

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“La ley en Guerrero es así. Tiene que ir y no puede mandar un apoderado”, precisó, descartando cualquier alternativa a distancia. El anuncio del divorcio llegó en un momento de particular exposición mediática para ambos.

Brian Rullan solicita oficialmente el divorcio de Laura Spoya tras la confirmación de su relación con Sebastián Gálvez.

Spoya acababa de confirmar públicamente su vínculo con Gálvez —apodado ‘el colágeno’— tras meses de rumores, negaciones y ampays. La conductora y el joven empresario, hijo del alcalde de Jesús María, hablaron ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ y dejaron en claro que están en una etapa de conocerse. “Le tengo mucho cariño y nos estamos conociendo a ver qué fluye”, declaró Spoya.

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Una separación que escaló mes a mes en los medios

La ruptura entre Laura Spoya y Brian Rullan fue anunciada en mayo de 2025, tras casi una década juntos y dos hijos en común. Lo que en un principio pareció una separación en buenos términos fue escalando en tensión pública a medida que los meses avanzaron y la vida sentimental de la conductora se convirtió en tema de programas de espectáculos.

El primer episodio de confrontación abierta ocurrió en abril de 2026, cuando el portal Show.pe filtró una fotografía de Spoya con Gálvez en actitud cercana durante un viaje a Jamaica en Semana Santa. La conductora había presentado ese viaje como una escapada de trabajo junto a su mánager y maquillador, sin mencionar la presencia del joven.

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La imagen se viralizó y llevó a Rullan a pronunciarse públicamente por primera vez con un tono de malestar. “Me da pena y lástima por mis hijos”, declaró el empresario al programa digital Q’Bochinche.

Aunque insisten en que solo son amigos, las imágenes no mienten. Laura Spoya y su 'colágeno' Sebastián Gálvez se lucen más juntos que nunca, compartiendo besos y miradas cómplices en una noche de fiesta. ¿Hasta cuándo negarán lo evidente?. Captura: Magaly TV La Firme

Semanas después, Rullan fue más lejos en sus declaraciones. En una entrevista con el pódcast Q’Bochinche, el empresario afirmó que Spoya “no es la mujer con la que me casé” y reveló que Gálvez habría frecuentado el domicilio familiar. “¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada? Porque se iba a dormir a su pinc** casa”, señaló, en referencia al accidente automovilístico que sufrió la conductora a inicios de año y que también generó cobertura mediática.

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En esa misma entrevista, Rullan lanzó una crítica directa a Gálvez: “Lástima que no tiene un padre que le dijo no meterse con mujeres casadas”. La conductora no guardó silencio. Spoya respondió en redes sociales y en su pódcast La Manada Galáctica, donde rechazó con firmeza cualquier cuestionamiento sobre su rol como madre.

“Si hay algo que nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido”, afirmó. También recordó que desde su regreso a Perú en 2023 tuvo que reconstruirse desde cero: “He trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada, nunca”.

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El episodio del accidente también tuvo su propio capítulo mediático. En febrero de 2026, Rullan viajó desde México a Lima para visitar a Spoya en la clínica donde fue atendida, llegando con flores. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina, dedicó un segmento a la escena y la calificó de “papelón”, sugiriendo que el empresario habría regresado a México apresuradamente al tomar conciencia del contexto.

Brian Rullan no se guarda nada y lanza fuertes declaraciones sobre su exesposa Laura Spoya y el hombre con el que se le vincula. Descubre todo lo que dijo en esta polémica entrevista. Video: +QTV / Q'Bochinche

“Creo que cuando se dio cuenta del papelón que estaba haciendo, decidió tomar su vuelo de regreso”, comentó la periodista.

El vínculo entre Spoya y Gálvez fue objeto de negaciones durante meses. La conductora rechazó en reiteradas ocasiones que existiera un romance, y ante la insistencia de la prensa llegó a responder: “Abúrranse, por favor. No me da la gana”. La oficialización de la relación llegó finalmente tras ser captados juntos por ‘Amor y Fuego’, y marcó el punto de inflexión que derivó en las declaraciones de divorcio de Rullan.

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Spoya actualmente conduce el programa ‘La Manada’, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’, y mantiene actividad en redes sociales. El proceso de divorcio depende de su traslado a Acapulco, paso que, no tiene fecha confirmada.