Perú

Diego Chávarri cuestiona la imparcialidad de Ethel Pozo y ella le responde: “Eres la persona menos indicada para decir algo”

La gala en 'La Granja VIP' dio de qué hablar tras la discusión en vivo entre el exfutbolista y la popular conductora, quienes intercambiaron fuertes palabras y dejaron a la audiencia enganchada con la polémica

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Díptico mostrando a Diego Chávarri a la izquierda, con un piercing en la nariz y tatuajes en el cuello, y a Ethel Pozo a la derecha, hablando por un micrófono
El fuerte cruce entre Diego Chávarri y Ethel Pozo marcó la gala del 27 de mayo en La Granja VIP Perú, generando polémica entre seguidores del reality.

La gala del 27 de mayo de ‘La Granja VIP Perú’ dejó uno de los momentos más tensos de la temporada, y el protagonismo no lo tuvo ningún participante del reality, sino el choque directo entre el exfutbolista Diego Chávarri y la conductora Ethel Pozo.

Pozo le dijo al ‘Diablito’ que era “la persona menos indicada” para cuestionar su trabajo, en alusión a situaciones ocurridas dentro del programa que, según advirtió, aún no se han mostrado al público. Chávarri respondió exigiéndole imparcialidad como conductora y la situación se convirtió en el tema más comentado de la noche.

El detonante: la renuncia de Shirley Arica y la chispa con Chávarri

El episodio se desencadenó en un contexto de alta tensión dentro del reality de Panamericana Televisión. La participante Shirley Arica renunció al programa en vivo tras un enfrentamiento con Paul Michael, lo que generó un revuelo entre los integrantes del equipo Los Reales. Para ordenar la situación, Ethel Pozo decidió ceder la palabra a Mónica Torres para que explicara lo ocurrido, una decisión que no cayó bien entre los miembros del grupo y que encendió la mecha con Chávarri.

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El martes 26 de mayo, el exfutbolista ya había alzado la voz contra la conductora, por lo que al día siguiente Pozo evitó darle el micrófono durante la gala. Aun así, Chávarri retomó el tema. “A mí me mortifica que me digan que no soy racional, también, porsiacaso, y viniendo de la conductora”, señaló.

La respuesta de Pozo fue directa y dejó abierta una advertencia. “Diego, perdóname, pero eres la persona menos indicada para decir algo. Te digo por qué. Cuando tú salgas del reality, vas a ver todas las cosas que no te hemos hecho ver y la gente lo sabe. De todos los granjeros, a quienes respeto, eres el menos indicado”, declaró la hija de Gisela Valcárcel, sin precisar a qué situaciones se refería.

Chávarri no bajó el tono. “¿Por qué? ¿Qué quieres lograr con tu comentario hacia mí?”, preguntó visiblemente molesto. Y fue más allá al cuestionar el rol de la conductora dentro del programa: “Como conductora no deberías atacar a una persona así de frente. Como conductora deberías ser imparcial”, afirmó. Pozo sostuvo su postura sin dar más detalles: “Te lo voy a enseñar. La gente lo sabe”.

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Paul Michael y el debate sobre el trato desigual

El enfrentamiento entre Chávarri y Pozo no fue el único momento polémico de esa semana en el reality. Un día antes, la conductora también tuvo una discusión con Paul Michael, luego de que el salsero fuera sancionado por no dormir en la suite del capataz junto a Samahara Lobatón. El cantante cuestionó la decisión y señaló que Samahara tampoco había cumplido esa regla en ocasiones anteriores, por lo que consideró injusto ser el único castigado.

“No, fíjense, el 24/7 y todos los días no durmió allí, ella durmió afuera. ¿Por qué cuando es Samahara, Paul Michael tiene que pagar o cualquier otro granjero?”, cuestionó el participante ante la conductora. Pozo intentó aclarar que era el primer día de Samahara como capataz, pero Paul Michael insistió en que existía un trato desigual dentro del programa.

Paul Michael protagonizó un tenso momento con Ethel Pozo en La Granja VIP tras ser sancionado por incumplir la regla de dormir en la suite del capataz. El salsero insistió en que Samahara también debía recibir castigo y advirtió que no dormiría ahí “ni un día”, lo que llevó a producción a evaluar una posible nominación.

Las reacciones en redes sociales al choque entre Chávarri y Pozo dividieron a los seguidores del reality. “Diego es irrespetuoso”, “Le queda grande el reality a Ethel”, “Qué tiene ese, dónde está el respeto a la conductora”, “Que faltoso es Diego” y “Bien Diego, hablaste por todos. Ethel escucha lo que le conviene” fueron algunos de los comentarios publicados en TikTok.

El debate sobre la imparcialidad de la conducción del programa y los límites del comportamiento de los participantes frente a la producción se mantiene abierto a medida que avanza la competencia.

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