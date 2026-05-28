Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó este miércoles su disposición a dejar el cargo y convocar a elecciones generales si sectores del Congreso intentan su destitución si es que resulta electo como jefe de Estado en el balotaje del próximo 7 de junio.

“Estas fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga. Así que sigan nomás amenazando con vacancia (...) A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos como pueblo para una gran medida democrática, para una gran medida de lealtad, si es que nos vamos a ir”, afirmó durante un mitin en el distrito limeño de Ventanilla.

“Si eso quieren, y no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo, perfecto: estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, añadió.

Sánchez se refirió también a Fuerza Popular, que lleva por cuarta vez en carrera a Keiko Fujimori, y confirmó que ya presentó una denuncia contra ese grupo político, luego de las declaraciones de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia, quien sostuvo que la salida del expresidente Pedro Castillo fue “una gesta de contención”, resultado de “una suma de esfuerzos” en la que participaron periodistas, congresistas y la Fiscalía.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, posa para un retrato el día de una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Dicen que nosotros somos golpistas cuando ya se sabe que fueron ellos. Sí, Fuerza Popular, la K, juntamente con la Fiscalía de la Nación, algunos medios de comunicación, fueron los que decidieron despreciar la democracia. (...) A confesión de parte, relevo de pruebas. Por fuerza moral, por solidaridad, por impero de la justicia que nosotros anhelamos, ellos han sido denunciados penalmente”, expresó.

A través de Willax, Torres señaló que “sacar al señor Castillo no fue sencillo”, puesto que “los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo (...) y fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”.

Juntos por el Perú interpretó estas palabras como una confesión desde el fujimorismo, en plena campaña, de una presunta conspiración para destituir a Castillo, quien venció a Fujimori en las elecciones de 2021 por cerca de 40.000 votos y enfrentó una campaña fraudista de su contrincante, quien no aceptó los resultados y trató de anular votos de zonas rurales donde el izquierdista tuvo gran apoyo.

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Una vez en la Presidencia, el exmandatario enfrentó una fuerte oposición desde el Congreso, dominada por el fujimorismo y otras fuerzas de derecha, Parlamento que ordenó clausurar el 7 de diciembre de 2022 en su intento fallido de golpe de Estado ante la sospecha de que el Legislativo trataría por tercera vez de destituirlo, luego de salir a la luz indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En su intervención, Sánchez también detalló que, de llegar al gobierno, su primer paso sería “derogar todas las leyes del pacto criminal” para restablecer una justicia independiente. “Ahí está una gran determinación, una gran necesidad de cambio urgente. Y para ello estamos dando paso seguro de esa mayoría política con el pueblo movilizado que va a exigir esa primera medida”, añadió.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori ha recibido el endose para la segunda vuelta de Carlos Espá (560.792 votos, 3,35 %), Rafael Belaúnde (40.870 votos, 0,24 %) y Rafael López Aliaga.

Por su parte, Sánchez cuenta con el respaldo de Ricardo Belmont (1.698.903 votos, 10,15 %), Alfonso López Chau (1.221.272 votos, 7,29 %), Yonhy Lescano (214.000 votos, 1,28 %), la alianza Venceremos (140.000 votos, 0,83 %), Mesías Guevara (82.196 votos, 0,49 %) y Arturo Fernández (128.000 votos, 0,76 %).

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