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Felipe Chávez, uno de los grandes ausentes en la lista de Perú pese a sus recientes apariciones en Bundesliga

El volante de 19 años volvió a quedar fuera de la convocatoria de Mano Menezes, pese a haber debutado esta temporada con el primer equipo del Bayern Múnich y sumar minutos con el Colonia en la liga alemana

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Felipe Chávez no fue considerado en la selección peruana para los amistosos ante Haití y España.
Felipe Chávez no fue considerado en la selección peruana para los amistosos ante Haití y España. Crédito: Instagram

La selección peruana presentó su lista de convocados para los amistosos de junio ante Haití y España, en una fecha FIFA que marca el inicio de una nueva etapa del proceso nacional. En ese contexto, una de las ausencias que más llamó la atención es la del mediocampista Felipe Chávez, de 19 años, quien ya había debutado con la escuadra absoluta el año pasado.

El volante formado en el Bayern Múnich ya había tenido la oportunidad de vestir la camiseta blanquirroja durante el ciclo interino de Manuel Barreto. Su debut se produjo en octubre de 2025, nada menos que en el ‘clásico del Pacífico’ ante Chile, una aparición que lo colocó rápidamente como una de las principales apuestas jóvenes dentro del proceso de renovación del combinado patrio y despertó expectativa por su proyección a futuro.

El estreno de Chávez con la selección peruana llegó en un contexto de transición, en el que el comando técnico interino buscaba probar alternativas jóvenes en la élite internacional. Su ingreso en el choque ante el conjunto chileno fue visto como el inicio de una posible continuidad en futuras convocatorias, especialmente por su perfil moderno de mediocampista y su formación en Europa.

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Sin embargo, con la llegada de Mano Menezes al banquillo de la selección peruana, el panorama cambió. El joven volante no ha vuelto a ser considerado en las listas recientes, lo que ha generado debate entre hinchas y analistas, sobre todo por su proyección en el fútbol alemán.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

Su experiencia en la Bundesliga no le alcanzó para volver a la selección

Durante la actual temporada, Felipe Chávez continuó sumando experiencia en el fútbol europeo, aunque ya no únicamente en divisiones juveniles. El mediocampista perteneciente al Bayern Múnich dio uno de los pasos más importantes de su carrera al debutar oficialmente en la Bundesliga, considerada una de las ligas más competitivas y exigentes del planeta.

El jugador disputó dos partidos con el primer equipo ‘bávaro’, una experiencia significativa para un futbolista de apenas 19 años. Posteriormente, fue cedido al Colonia con el objetivo de sumar continuidad y mayor rodaje competitivo. En dicho club registró siete apariciones oficiales, aunque no logró consolidarse como una pieza habitual en el equipo.

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Tras finalizar su cesión, Chávez regresó recientemente al Bayern Múnich, donde actualmente evalúa cuál será el siguiente paso de su carrera en Europa. A pesar de ese crecimiento y de haber sumado minutos en la élite del fútbol alemán, su presente no fue suficiente para meterse en la reciente convocatoria de la selección peruana.

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

El futuro de Felipe Chávez en la ‘bicolor’

La ausencia de Felipe Chávez en la convocatoria no pasó desapercibida, sobre todo por el crecimiento que tuvo durante la última temporada en el fútbol alemán. El mediocampista peruano logró debutar en la Bundesliga y sumar minutos tanto con el Bayern Múnich como con el Colonia, aunque eso finalmente no le alcanzó para meterse en la lista de Mano Menezes para los amistosos ante Haití y España.

En medio de la renovación que atraviesa la selección tras quedar fuera del Mundial 2026, el comando técnico continúa evaluando distintas opciones pensando en el próximo proceso eliminatorio. En ese escenario, Chávez sigue apareciendo como uno de los futbolistas jóvenes con proyección internacional, aunque por ahora deberá esperar una nueva oportunidad para volver a vestir la camiseta de la ‘bicolor’.

Mientras tanto, el volante de 19 años permanece concentrado en definir su próximo paso en Europa. En una etapa clave para su desarrollo profesional, ‘Pippo’ buscará ganar mayor continuidad y afianzarse en el fútbol de élite, con la intención de volver a ponerse en el radar de la ‘blanquirroja’ en futuras convocatorias.

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