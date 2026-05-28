Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

Hugo García genera controversia tras publicar que corrió la Maratón de Lima vomitando, sin dormir y con una lesión en la rodilla.

Un mensaje que Hugo García publicó tras completar la Maratón de Lima se convirtió en el centro de un debate en redes sociales que superó con creces la celebración de su marca personal. El exchico reality, de 33 años, reveló que corrió la competencia tras vomitar por la mañana, dormir apenas tres horas, tener el estómago vacío y arrastrar una lesión en la rodilla, y presentó esas condiciones como prueba de su determinación para no fallarle a su hijo por nacer.

La publicación generó una división entre quienes aplaudieron su perseverancia y quienes lo acusaron de promover una visión peligrosa del esfuerzo físico.

El mensaje, el tiempo y la reacción de las redes

García completó la maratón con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 52 segundos, que representó un nuevo récord personal. Junto a la fotografía con su marca oficial, el modelo e influencer —pareja de la venezolana Isabella Ladera, quien espera un bebé para mediados de julio— publicó un texto en el que detalló las condiciones en las que corrió.

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“A pesar del dolor de rodilla, de dormir solo 3 horas, de vomitar en la mañana, de correr con el estómago vacío, de solo poder meterme un gel en carrera y mil cosas más… había un solo objetivo: no fallarle a mi hijo. Las excusas siempre van a estar. Tú decides qué hacer con ellas”, escribió.

Hugo García genera controversia tras publicar que corrió la Maratón de Lima vomitando, sin dormir y con una lesión en la rodilla. Usuarios lo acusan de romantizar el sufrimiento y enviar un mensaje peligroso sobre la superación personal en el deporte. Video: Instagram Hugo García

La publicación acumuló reacciones en ambos sentidos. Su hermana, Lucero García, comentó: “Impactada de lo que eres capaz de lograr”, y otros corredores señalaron que la ansiedad previa a una competencia puede afectar el descanso y la alimentación. Parte de la comunidad atlética defendió que esas circunstancias no son inusuales en el contexto de una maratón.

La respuesta crítica, no obstante, fue más extensa. Varios usuarios cuestionaron que el influencer presentara el sufrimiento físico como algo admirable.

“Todo bien con el esfuerzo, pero convertir cada malestar en una lista épica para buscar aplausos ya parece concurso de sufrimiento. A veces el verdadero mérito también está en prepararse bien y cuidar la salud, no romantizar correr vomitando y sin dormir”, escribió una seguidora. Otro usuario fue más directo: “Bro, si vas a correr así, ¿para qué vas a correr? Pésimo ejemplo para la gente que quiere empezar a correr”.

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El debate sobre los límites del esfuerzo y los mensajes en redes

El eje central de las críticas no fue el resultado deportivo de García sino el encuadre que eligió para presentarlo. Varios usuarios señalaron que vincular el sobresfuerzo físico con la responsabilidad paterna —“no fallarle a su hijo”— construye una asociación que puede resultar contraproducente para quienes siguen al influencer y aspiran a iniciarse en el atletismo.

El mensaje de Hugo García sobre su sobresfuerzo físico en la Maratón de Lima provoca debate en redes sociales y divide opiniones.

“Fallarle a un hijo no tiene relación con detenerse para cuidar la salud y reconocer los propios límites físicos”, argumentaron algunos comentaristas.

El debate toca un punto recurrente en las redes sociales vinculadas al deporte y el bienestar: la línea entre la narrativa de superación personal y la romantización del sobresfuerzo, término que los usuarios emplearon de forma reiterada en los comentarios.

Usuarios acusan a Hugo García de romantizar el sufrimiento y enviar un mensaje peligroso sobre la superación personal en el deporte.

Correr una maratón con vómitos, privación de sueño y una lesión activa en la rodilla son condiciones que los especialistas en medicina deportiva generalmente desaconsejan, ya que pueden derivar en lesiones más graves o en cuadros de deshidratación severa durante la competencia.

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Hasta el momento, el influencer no ha respondido públicamente a las críticas recibidas tras la publicación. Sin embargo, sigue mostrándose ansioso por la pronta llegada de su bebé con Isabella Ladera, por lo que viene compartiendo con sus seguidores algunos detalles del embarazo de la modelo e influencer.