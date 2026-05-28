Perú

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

El influencer confesó su experiencia extrema durante la competencia para demostrar su compromiso como futuro papá, pero su mensaje encendió un debate sobre salud, disciplina y los límites del esfuerzo físico

Guardar
Google icon
Imagen dividida: Un hombre musculoso corre una maratón de noche; inset muestra al mismo hombre con los brazos en alto en la meta de la Maratón de Lima
Hugo García genera controversia tras publicar que corrió la Maratón de Lima vomitando, sin dormir y con una lesión en la rodilla.

Un mensaje que Hugo García publicó tras completar la Maratón de Lima se convirtió en el centro de un debate en redes sociales que superó con creces la celebración de su marca personal. El exchico reality, de 33 años, reveló que corrió la competencia tras vomitar por la mañana, dormir apenas tres horas, tener el estómago vacío y arrastrar una lesión en la rodilla, y presentó esas condiciones como prueba de su determinación para no fallarle a su hijo por nacer.

La publicación generó una división entre quienes aplaudieron su perseverancia y quienes lo acusaron de promover una visión peligrosa del esfuerzo físico.

El mensaje, el tiempo y la reacción de las redes

García completó la maratón con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 52 segundos, que representó un nuevo récord personal. Junto a la fotografía con su marca oficial, el modelo e influencer —pareja de la venezolana Isabella Ladera, quien espera un bebé para mediados de julio— publicó un texto en el que detalló las condiciones en las que corrió.

PUBLICIDAD

“A pesar del dolor de rodilla, de dormir solo 3 horas, de vomitar en la mañana, de correr con el estómago vacío, de solo poder meterme un gel en carrera y mil cosas más… había un solo objetivo: no fallarle a mi hijo. Las excusas siempre van a estar. Tú decides qué hacer con ellas”, escribió.

Hugo García genera controversia tras publicar que corrió la Maratón de Lima vomitando, sin dormir y con una lesión en la rodilla. Usuarios lo acusan de romantizar el sufrimiento y enviar un mensaje peligroso sobre la superación personal en el deporte. Video: Instagram Hugo García

La publicación acumuló reacciones en ambos sentidos. Su hermana, Lucero García, comentó: “Impactada de lo que eres capaz de lograr”, y otros corredores señalaron que la ansiedad previa a una competencia puede afectar el descanso y la alimentación. Parte de la comunidad atlética defendió que esas circunstancias no son inusuales en el contexto de una maratón.

La respuesta crítica, no obstante, fue más extensa. Varios usuarios cuestionaron que el influencer presentara el sufrimiento físico como algo admirable.

“Todo bien con el esfuerzo, pero convertir cada malestar en una lista épica para buscar aplausos ya parece concurso de sufrimiento. A veces el verdadero mérito también está en prepararse bien y cuidar la salud, no romantizar correr vomitando y sin dormir”, escribió una seguidora. Otro usuario fue más directo: “Bro, si vas a correr así, ¿para qué vas a correr? Pésimo ejemplo para la gente que quiere empezar a correr”.

PUBLICIDAD

El debate sobre los límites del esfuerzo y los mensajes en redes

El eje central de las críticas no fue el resultado deportivo de García sino el encuadre que eligió para presentarlo. Varios usuarios señalaron que vincular el sobresfuerzo físico con la responsabilidad paterna —“no fallarle a su hijo”— construye una asociación que puede resultar contraproducente para quienes siguen al influencer y aspiran a iniciarse en el atletismo.

Hugo García corriendo al aire libre de noche o madrugada, vistiendo camiseta y pantalones cortos negros, y zapatillas rojas, con sudor en los brazos
El mensaje de Hugo García sobre su sobresfuerzo físico en la Maratón de Lima provoca debate en redes sociales y divide opiniones.

“Fallarle a un hijo no tiene relación con detenerse para cuidar la salud y reconocer los propios límites físicos”, argumentaron algunos comentaristas.

El debate toca un punto recurrente en las redes sociales vinculadas al deporte y el bienestar: la línea entre la narrativa de superación personal y la romantización del sobresfuerzo, término que los usuarios emplearon de forma reiterada en los comentarios.

Captura de pantalla de comentarios de usuarios en redes sociales. Muestra texto en español y avatares de perfil, con interacciones como "Me gusta" y "Responder"
Usuarios acusan a Hugo García de romantizar el sufrimiento y enviar un mensaje peligroso sobre la superación personal en el deporte.

Correr una maratón con vómitos, privación de sueño y una lesión activa en la rodilla son condiciones que los especialistas en medicina deportiva generalmente desaconsejan, ya que pueden derivar en lesiones más graves o en cuadros de deshidratación severa durante la competencia.

Hasta el momento, el influencer no ha respondido públicamente a las críticas recibidas tras la publicación. Sin embargo, sigue mostrándose ansioso por la pronta llegada de su bebé con Isabella Ladera, por lo que viene compartiendo con sus seguidores algunos detalles del embarazo de la modelo e influencer.

Temas Relacionados

Hugo GarcíaMaratón de LimaRedes socialesperu-entretenimiento

Más Noticias

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

El equipo peruano se juega la vida en Asunción: necesita ganar para seguir soñando con los octavos de final o, al menos, asegurar un lugar en los ‘playoffs’ de la Sudamericana. Revisa las ubicaciones con los resultados parciales de la jornada

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

Su impresionante frecuencia goleadora con Gil Vicente U23 convenció rotundamente a Mano Menezes para que sea llamado a la ‘bicolor’. Por méritos y buen juego, es una incorporación total

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Asalto a tienda de armas en Surco: banda robó más de 30 pistolas, escopetas y carabinas de local en centro comercial La Alborada

Las grabaciones de seguridad muestran a los implicados actuando con aparente calma dentro del negocio mientras trabajadores permanecían reducidos bajo amenazas

Asalto a tienda de armas en Surco: banda robó más de 30 pistolas, escopetas y carabinas de local en centro comercial La Alborada

Alerta naranja por incremento de temperaturas en 14 regiones de la costa y sierra: Senamhi prevé máximas de hasta 35 °C

El pronóstico prevé escasa nubosidad al mediodía, con mayor radiación UV y sensación de calor en zonas urbanas y costeras. Por las tardes, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h

Alerta naranja por incremento de temperaturas en 14 regiones de la costa y sierra: Senamhi prevé máximas de hasta 35 °C
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Exintegrante de Hermanos Yaipén, Christian Showing, inicia acciones legales contra Magaly Medina tras denuncia de agresión

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Haití y España antes del Mundial 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026