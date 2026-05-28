San Marcos restablece clases tras acuerdos con estudiantes: Se reabrió la Ciudad Universitaria

La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reabrió las puertas de la Ciudad Universitaria tras más de dos semanas de paralización. El regreso a la presencialidad se concretó luego de un proceso de diálogo que involucró a la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, autoridades universitarias, representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo. El acuerdo permitió que la comunidad académica retome actividades y que los estudiantes regresen a las aulas.

Durante la mesa de diálogo realizada el 16 de mayo, la universidad y la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) consensuaron medidas orientadas a la convivencia y la gobernabilidad.

El encuentro contó con la participación de Fernando Domingo Carlos Lozada Melgar, representante de la Defensoría del Pueblo, así como del vicerrector académico, Carlos Cabrera Carranza, y el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Óscar Tinoco Gómez.

Entre los compromisos asumidos, la universidad acordó publicar un pronunciamiento contra el Proyecto de Ley Nº 12736 sobre la reelección de autoridades y remitirlo al Congreso, además de evaluar la culminación del mandato de la actual rectora y el equipo de gobierno universitario.

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La intervención de la Defensoría del Pueblo resultó clave para evitar enfrentamientos. La entrega de la Ciudad Universitaria se produjo en la noche del 17 de mayo, con la presencia de representantes estudiantiles, autoridades y funcionarios administrativos. Se realizó un recorrido por las instalaciones para constatar el estado de las aulas y los espacios comunes, confirmando que las condiciones permitían la reanudación de actividades.

En materia disciplinaria, la UNMSM se comprometió a no iniciar procesos administrativos ni promover denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma del campus.

La universidad también gestionará ante el Ministerio Público la desestimación de cualquier denuncia pendiente, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

Reanudación progresiva de clases

El retorno a la normalidad académica incluye la reprogramación de clases y la recuperación de los días de paralización en todas las facultades. La comunidad universitaria, compuesta por estudiantes, docentes y personal administrativo, retomó agendas y cronogramas que habían quedado suspendidos durante el conflicto.

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Las autoridades manifestaron su voluntad de mantener canales de diálogo abiertos y fortalecer la participación estudiantil en los órganos de gobierno. La universidad autorizó la presencia de un representante acreditado por la Junta Transitoria de la FUSM en sesiones clave mientras avanza el proceso electoral interno.

La reapertura se concretó el 27 de mayo al mediodía, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. El compromiso institucional apunta a garantizar el respeto a los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria y a consolidar mecanismos de solución pacífica de conflictos. El acuerdo incluye la abstención de iniciar nuevos procedimientos disciplinarios y la promoción de un ambiente de respeto mutuo.

Con este proceso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su papel como espacio de formación y debate, y avanza en la recuperación de sus funciones académicas y administrativas tras un periodo marcado por la protesta y la negociación.

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