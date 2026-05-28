Perú

San Marcos restablece clases tras acuerdos con estudiantes: Se reabrió la Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos logró consensos con líderes estudiantiles hace unos días, lo que permitió el retorno a la presencialidad y la reanudación de actividades académicas y administrativas

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 12 mayo
La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reabrió las puertas de la Ciudad Universitaria tras más de dos semanas de paralización. El regreso a la presencialidad se concretó luego de un proceso de diálogo que involucró a la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, autoridades universitarias, representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo. El acuerdo permitió que la comunidad académica retome actividades y que los estudiantes regresen a las aulas.

Durante la mesa de diálogo realizada el 16 de mayo, la universidad y la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) consensuaron medidas orientadas a la convivencia y la gobernabilidad.

El encuentro contó con la participación de Fernando Domingo Carlos Lozada Melgar, representante de la Defensoría del Pueblo, así como del vicerrector académico, Carlos Cabrera Carranza, y el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Óscar Tinoco Gómez.

Entre los compromisos asumidos, la universidad acordó publicar un pronunciamiento contra el Proyecto de Ley Nº 12736 sobre la reelección de autoridades y remitirlo al Congreso, además de evaluar la culminación del mandato de la actual rectora y el equipo de gobierno universitario.

PUBLICIDAD

La intervención de la Defensoría del Pueblo resultó clave para evitar enfrentamientos. La entrega de la Ciudad Universitaria se produjo en la noche del 17 de mayo, con la presencia de representantes estudiantiles, autoridades y funcionarios administrativos. Se realizó un recorrido por las instalaciones para constatar el estado de las aulas y los espacios comunes, confirmando que las condiciones permitían la reanudación de actividades.

En materia disciplinaria, la UNMSM se comprometió a no iniciar procesos administrativos ni promover denuncias penales contra los estudiantes que participaron en la toma del campus.

La universidad también gestionará ante el Ministerio Público la desestimación de cualquier denuncia pendiente, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

Entrada de la Universidad San Marcos cerrada con un portón, una gran pancarta roja con letras blancas arriba y tres personas de espaldas observando
Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

Reanudación progresiva de clases

El retorno a la normalidad académica incluye la reprogramación de clases y la recuperación de los días de paralización en todas las facultades. La comunidad universitaria, compuesta por estudiantes, docentes y personal administrativo, retomó agendas y cronogramas que habían quedado suspendidos durante el conflicto.

PUBLICIDAD

Las autoridades manifestaron su voluntad de mantener canales de diálogo abiertos y fortalecer la participación estudiantil en los órganos de gobierno. La universidad autorizó la presencia de un representante acreditado por la Junta Transitoria de la FUSM en sesiones clave mientras avanza el proceso electoral interno.

La reapertura se concretó el 27 de mayo al mediodía, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. El compromiso institucional apunta a garantizar el respeto a los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria y a consolidar mecanismos de solución pacífica de conflictos. El acuerdo incluye la abstención de iniciar nuevos procedimientos disciplinarios y la promoción de un ambiente de respeto mutuo.

Con este proceso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su papel como espacio de formación y debate, y avanza en la recuperación de sus funciones académicas y administrativas tras un periodo marcado por la protesta y la negociación.

Temas Relacionados

San MarcosUNMSMClases presencialesperu-noticias

Más Noticias

Al peruano le gustan las ofertas: se reportó un crecimiento del 169% de ventas en el Cyber Wow

Más de 3,1 millones de tarjetas realizaron compras online durante la campaña de abril de 2026, mientras que el gasto promedio por consumidor aumentó hasta S/ 209, impulsado por descuentos y beneficios financieros

Al peruano le gustan las ofertas: se reportó un crecimiento del 169% de ventas en el Cyber Wow

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

El equipo peruano se juega la vida en Asunción: necesita ganar para seguir soñando con los octavos de final o, al menos, asegurar un lugar en los ‘playoffs’ de la Sudamericana. Revisa las ubicaciones con los resultados parciales de la jornada

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

Gobierno destinará S/ 33.8 millones en subsidio al transporte por aumento de precios de combustible

Según PCM, otorgar este monto a los transportistas evitará que se traslade el incremento del precio a los usuarios y a la cadena logística

Gobierno destinará S/ 33.8 millones en subsidio al transporte por aumento de precios de combustible

Joven de comunidad nativa de Junín destaca en Beca 18: logró el primer puesto nacional y elige quedarse en su región para estudiar Medicina

“Este es un gran apoyo en mi formación profesional y cumpliré mis metas profesionales para servir a mi comunidad y a mi país”, afirmó la joven de 21 años, nacida en la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, en Satipo

Joven de comunidad nativa de Junín destaca en Beca 18: logró el primer puesto nacional y elige quedarse en su región para estudiar Medicina

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hugo García desata polémica y genera críticas tras revelar cómo corrió la Maratón de Lima: vomitando y sin dormir

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

”A muchos equipos de Liga 1 les gustaría estar en nuestra posición”: Alejandro hohberg tras presente de Cienciano en Sudamericana

Carlos Garcés tras clasificar a los ‘play-offs’ de la Sudamericana con Cienciano: “Me encantaría vestir la camiseta de Perú”

El plan de Sport Boys para romper su sequía de goles en el Clausura de la Liga 1 2026: inició gestiones por préstamo del delantero