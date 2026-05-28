Joven de comunidad nativa de Junín destaca en Beca 18: logró el primer puesto nacional y elige quedarse en su región para estudiar Medicina

Gemali Ferroa Zevallos, de la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, celebra su primer puesto nacional en Beca 18 junto a su madre, lista para estudiar Medicina Humana en Huancayo. (Foto: Pronabec)

Desde las comunidades nativas amazónicas de Junín surge una historia que refleja el impacto de la educación en territorios alejados del país. En la convocatoria 2026 del segundo momento de Beca 18, programa del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), una joven logró posicionarse en el primer lugar a nivel nacional, destacando entre miles de postulantes de todo el Perú.

Se trata de Gemali Ferroa Zevallos, una joven de 21 años natural de la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, en el centro poblado de Sinchijaroki, distrito de Río Negro, provincia de Satipo. Su desempeño no solo la convirtió en la máxima puntuada del concurso, sino también en un ejemplo de perseverancia para jóvenes de zonas rurales y amazónicas.

Beca 18 es uno de los programas más importantes del Estado peruano para promover el acceso a la educación superior de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En su convocatoria 2026, ha permitido que miles de estudiantes de distintas regiones accedan a una formación profesional de calidad. En este contexto, el caso de Gemali resalta por su origen comunitario, su rendimiento académico y la decisión de continuar sus estudios en Junín.

PUBLICIDAD

Este domingo 5 de octubre vence el plazo para inscribirse al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026. Foto: Composición Infobae Perú

Desde la Amazonía de Junín hasta el primer lugar nacional de Beca 18

Gemali Ferroa Zevallos nació en la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, ubicada en el centro poblado de Sinchijaroki, distrito de Río Negro, provincia de Satipo, región Junín. Con 21 años, alcanzó el primer puesto nacional del segundo momento de Beca 18, convocatoria 2026, dentro de la modalidad Comunidades Nativas Amazónicas.

El resultado, informó Pronabec, reflejó un desempeño académico que la colocó por encima del resto de postulantes en esa etapa del concurso. En la difusión del caso, una imagen sintetizó el impacto personal del anuncio: el abrazo de Gemali con su madre tras conocer que había obtenido el máximo puntaje nacional.

Gemali Ferroa Zevallos y su madre se abrazan emocionadas tras conocer que Gemali obtuvo el primer puesto nacional en Beca 18, un gran logro para su futuro en las comunidades amazónicas. (Foto: Pronabec)

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, atribuyó al caso un valor ejemplar para el país. Según indicó, el desempeño de Ferroa Zevallos puede motivar a jóvenes de zonas rurales y comunidades indígenas que buscan continuar estudios superiores pese a limitaciones de acceso y distancia.

Joven elige quedarse en Junín para estudiar Medicina

Tras confirmarse el resultado, Gemali Ferroa Zevallos optó por permanecer en Junín para iniciar Medicina Humana en la Universidad Nacional del Centro del Perú, una elección que se distancia del patrón de migración hacia la capital y apunta a reforzar la formación profesional en la propia región.

PUBLICIDAD

La joven explicó que la beca representa un soporte decisivo para su trayectoria académica y, a la vez, una responsabilidad con su entorno. “Este es un gran apoyo en mi formación profesional y cumpliré mis metas profesionales para servir a mi comunidad y a mi país”, señaló, de acuerdo con la información difundida por Pronabec.

Un 16 de diciembre en 1959, Huancayo vio nacer la Universidad Nacional del Centro, que desde su creación ha sido fundamental para la educación superior y el impulso del conocimiento en el centro del país. (Andina)

Su decisión se alineó con una tendencia mayor observada en el mismo proceso. En el segundo momento de Beca 18, convocatoria 2026, 2777 ganadores eligieron estudiar en su región, una cifra que representó 77 % del total de nuevos seleccionados, de acuerdo con el programa del Ministerio de Educación.

Junín se ubica como la segunda región con más ganadores de Beca 18 2026

La permanencia de Gemali en Junín también se leyó como parte de un enfoque descentralizado del concurso: formar profesionales donde se requieren y reducir brechas de atención en territorios históricamente postergados, en especial en zonas amazónicas con menor disponibilidad de servicios especializados.

Más de 3600 ganadores completan la lista de Beca 18 tras segunda etapa| Andina

En términos regionales, Junín destacó en el segundo momento de la convocatoria 2026. Con 273 seleccionados, la región se ubicó como la segunda con más ganadores en esta etapa del concurso, según los datos oficiales compartidos por Pronabec.

Para revisar la lista de ganadores y la información general de Beca 18, Pronabec indicó que el público puede consultar su página institucional del concurso y sus canales oficiales de atención en redes sociales y WhatsApp.