Joven de comunidad nativa de Junín destaca en Beca 18: logró el primer puesto nacional y elige quedarse en su región para estudiar Medicina

Desde las comunidades nativas amazónicas de Junín surge una historia que refleja el impacto de la educación en territorios alejados del país. En la convocatoria 2026 del segundo momento de Beca 18, programa del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), una joven logró posicionarse en el primer lugar a nivel nacional, destacando entre miles de postulantes de todo el Perú.
Se trata de Gemali Ferroa Zevallos, una joven de 21 años natural de la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, en el centro poblado de Sinchijaroki, distrito de Río Negro, provincia de Satipo. Su desempeño no solo la convirtió en la máxima puntuada del concurso, sino también en un ejemplo de perseverancia para jóvenes de zonas rurales y amazónicas.
Beca 18 es uno de los programas más importantes del Estado peruano para promover el acceso a la educación superior de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En su convocatoria 2026, ha permitido que miles de estudiantes de distintas regiones accedan a una formación profesional de calidad. En este contexto, el caso de Gemali resalta por su origen comunitario, su rendimiento académico y la decisión de continuar sus estudios en Junín.
PUBLICIDAD
Desde la Amazonía de Junín hasta el primer lugar nacional de Beca 18
Gemali Ferroa Zevallos nació en la comunidad nativa amazónica de Cushiviani, ubicada en el centro poblado de Sinchijaroki, distrito de Río Negro, provincia de Satipo, región Junín. Con 21 años, alcanzó el primer puesto nacional del segundo momento de Beca 18, convocatoria 2026, dentro de la modalidad Comunidades Nativas Amazónicas.
El resultado, informó Pronabec, reflejó un desempeño académico que la colocó por encima del resto de postulantes en esa etapa del concurso. En la difusión del caso, una imagen sintetizó el impacto personal del anuncio: el abrazo de Gemali con su madre tras conocer que había obtenido el máximo puntaje nacional.
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, atribuyó al caso un valor ejemplar para el país. Según indicó, el desempeño de Ferroa Zevallos puede motivar a jóvenes de zonas rurales y comunidades indígenas que buscan continuar estudios superiores pese a limitaciones de acceso y distancia.
Joven elige quedarse en Junín para estudiar Medicina
Tras confirmarse el resultado, Gemali Ferroa Zevallos optó por permanecer en Junín para iniciar Medicina Humana en la Universidad Nacional del Centro del Perú, una elección que se distancia del patrón de migración hacia la capital y apunta a reforzar la formación profesional en la propia región.
PUBLICIDAD
La joven explicó que la beca representa un soporte decisivo para su trayectoria académica y, a la vez, una responsabilidad con su entorno. “Este es un gran apoyo en mi formación profesional y cumpliré mis metas profesionales para servir a mi comunidad y a mi país”, señaló, de acuerdo con la información difundida por Pronabec.
Su decisión se alineó con una tendencia mayor observada en el mismo proceso. En el segundo momento de Beca 18, convocatoria 2026, 2777 ganadores eligieron estudiar en su región, una cifra que representó 77 % del total de nuevos seleccionados, de acuerdo con el programa del Ministerio de Educación.
Junín se ubica como la segunda región con más ganadores de Beca 18 2026
La permanencia de Gemali en Junín también se leyó como parte de un enfoque descentralizado del concurso: formar profesionales donde se requieren y reducir brechas de atención en territorios históricamente postergados, en especial en zonas amazónicas con menor disponibilidad de servicios especializados.
En términos regionales, Junín destacó en el segundo momento de la convocatoria 2026. Con 273 seleccionados, la región se ubicó como la segunda con más ganadores en esta etapa del concurso, según los datos oficiales compartidos por Pronabec.
Para revisar la lista de ganadores y la información general de Beca 18, Pronabec indicó que el público puede consultar su página institucional del concurso y sus canales oficiales de atención en redes sociales y WhatsApp.