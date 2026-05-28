Golazo de Pablo Vegetti tras anticiparse a la defensa en Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026

El delantero Pablo Vegetti anota un gol crucial de cabeza tras un centro preciso, dándole la ventaja a Cerro Porteño sobre Sporting Cristal en un emocionante partido de la Copa Libertadores.

Pablo Vegetti fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, disputado este jueves 28 de mayo por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El delantero del conjunto paraguayo se desmarcó con inteligencia dentro del área ‘celeste’ y, con un preciso remate de cabeza, puso el 1-0 en el Estadio La Nueva Olla de Asunción.

Tras un primer tiempo sin goles, con aproximaciones de ambos equipos pero sin efectividad, el desarrollo del encuentro cambió rápidamente en el complemento. Apenas a los cinco minutos de la reanudación, el conjunto local logró romper la paridad en la capital paraguaya.

La jugada del 1-0 nació por el sector derecho, donde Cerro Porteño insistió en una fórmula que ya había probado instantes antes. En una primera acción, el ‘ciclón’ buscó el área con un centro que encontró respuesta en la defensa peruana, que logró despejar el peligro y mantener el empate momentáneo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la insistencia dio resultados segundos después. Jorge Morel volvió a enviar un centro preciso al área, repitiendo la intención ofensiva sobre la misma zona. Esta vez, la acción terminó de manera distinta gracias a la aparición de Pablo Vegetti. El delantero argentino se desmarcó con inteligencia de Miguel Araujo, quien lo seguía de cerca dentro del área, y logró ganar la posición en el momento justo.

En el aire, el atacante de Cerro Porteño también superó la marca de Rafael Lutiger, anticipándose en el duelo para conectar un potente cabezazo. El remate fue colocado hacia el poste más lejano del arquero Diego Enríquez, quien no pudo llegar pese a su estirada, impidiendo que Sporting Cristal evitara la desventaja.

Celebración de Pablo Vegetti tras anotarle a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Crédito: AFP

De esta manera, el atacante del conjunto paraguayo convirtió el 1-0 y desató la celebración en el estadio La Nueva Olla, que estalló tras la apertura del marcador. Con su tanto, el ‘ciclón’ tomó ventaja en un momento clave del encuentro, en un partido decisivo por la definición del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

PUBLICIDAD