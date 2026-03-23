Perú

La crisis del gas de Camisea: seguridad nacional, oportunidades y aprendizaje

El costo de generación eléctrica llegó a multiplicarse varias veces, pasando de aproximadamente 40 dólares por megavatio hora a más de 200 dólares, lo que podría trasladarse a tarifas más altas para los consumidores y mayores costos para las empresas

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La planta de gas natural
La planta de gas natural Las Malvinas, parte del proyecto Camisea, es fotografiada antes de una ceremonia para conmemorar el 10º aniversario de las operaciones del plan, en Cuzco en la selva amazónica el 4 de agosto de 2014. El Consorcio Camisea, liderado por la energética argentina Pluspetrol, dijo el lunes que planea invertir 500 millones de dólares en los próximos dos años para explorar y desarrollar el bloque 88 de gas natural en el sur de Perú. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERÚ - Tags: NEGOCIOS ENERGÍA ANIVERSARIO)

El gas natural proveniente de Camisea constituye el pilar central de la matriz energética peruana. Este sistema abastece gran parte del consumo doméstico de gas, alimenta centrales eléctricas que generan una proporción significativa de la electricidad nacional y suministra combustible a millones de vehículos e industrias. Por ello, cualquier interrupción en esta infraestructura tiene repercusiones inmediatas en múltiples sectores de la economía.

El impacto de esta interrupción ha sido amplio. La producción industrial se ha visto afectada, el transporte que depende del gas natural ha enfrentado restricciones y la generación eléctrica ha experimentado un aumento significativo en sus costos. De hecho, el costo de generación eléctrica llegó a multiplicarse varias veces, pasando de aproximadamente 40 dólares por megavatio hora a más de 200 dólares, lo que podría trasladarse a tarifas más altas para los consumidores y mayores costos para las empresas.

Por otro lado, la crisis ha generado efectos visibles en la vida cotidiana de la población. En varias ciudades se han observado largas colas en estaciones de servicio y un aumento considerable en el precio de los balones de gas doméstico. Al mismo tiempo, el gobierno ha priorizado el suministro para hogares y servicios esenciales como hospitales, mientras busca importar combustibles alternativos para evitar apagones generalizados.

Más allá del impacto inmediato, esta crisis ha reabierto un debate fundamental: la excesiva dependencia del país de una sola infraestructura energética crítica. El gasoducto de Camisea transporta el recurso que sostiene una gran parte del sistema energético nacional. Cuando ese sistema falla, las consecuencias se extienden rápidamente a toda la economía. Con lo sucedido, el Perú ha mostrado una vulnerabilidad enorme que no solo atañe a aspectos de consumo doméstico o logísticos, sino también a la seguridad nacional.

Seguridad energética y diversificación: la salida estratégica para el Perú

La situación actual demuestra que la seguridad energética no es solo una cuestión técnica o sectorial, sino un elemento estratégico para la estabilidad económica y social de un país. La seguridad energética se refiere a la capacidad de garantizar un suministro continuo, confiable y asequible de energía. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y crecimiento de la demanda, asegurar este suministro se ha convertido en una prioridad para las naciones.

A nivel internacional, los países han aprendido que depender excesivamente de una sola fuente de energía o de una sola infraestructura puede generar vulnerabilidades graves. Europa, por ejemplo, experimentó esta situación durante años debido a su dependencia del gas ruso, lo que influyó profundamente en su política energética y geopolítica. Como respuesta, muchas economías han optado por diversificar sus fuentes de energía, invertir en energías renovables y desarrollar infraestructuras alternativas para garantizar sistemas energéticos complementarios y alternativos.

Nuestra situación muestra claramente la necesidad de avanzar en esa misma dirección. La matriz energética del país continúa dependiendo en gran medida del gas natural transportado por Camisea. Si bien este recurso ha permitido reducir costos energéticos y promover el desarrollo industrial, también ha generado una dependencia estructural de una única infraestructura de transporte.

Una estrategia clave para fortalecer la seguridad energética consiste en diversificar las fuentes de generación eléctrica y ampliar la infraestructura energética del país. En este contexto, proyectos de energías renovables como la energía eólica y solar representan una oportunidad importante.

Fuentes de energía alterna

Un ejemplo relevante es el proyecto del Parque Eólico José Quiñones, planificado en la región Lambayeque. Este proyecto podría generar alrededor de 200 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a aproximadamente medio millón de personas, además de crear más de mil puestos de trabajo. Sin embargo, su ejecución permanece paralizada debido a decisiones políticas pendientes sobre el uso del terreno donde se instalaría.

La paralización de proyectos como este evidencia un problema recurrente: la falta de decisiones oportunas que permitan aprovechar el potencial energético del país. Perú cuenta con abundantes recursos naturales: viento, sol, agua y gas, que podrían permitir una matriz energética más equilibrada y resiliente. Sin embargo, sin una planificación estratégica y una voluntad política clara, estas oportunidades continúan postergándose.

Diversificar la matriz energética no significa reemplazar el gas natural de Camisea, sino complementarlo con otras fuentes que reduzcan la dependencia de una sola infraestructura. Invertir en energías renovables, fortalecer las redes eléctricas, desarrollar nuevos proyectos de exploración de gas y construir redundancias en la infraestructura energética permitiría al país enfrentar crisis futuras con mayor capacidad de respuesta.

¿Aprenderemos de esto?

La crisis actual debe ser entendida como una advertencia, pero también como una oportunidad. El Perú se encuentra en una posición privilegiada para construir un sistema energético más robusto, sostenible y seguro. Si se toman decisiones estratégicas hoy, el país podrá evitar que incidentes como el ocurrido en Camisea vuelvan a paralizar su economía y afectar la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

En definitiva, garantizar la seguridad energética es asegurar el funcionamiento de la economía, la estabilidad social y la competitividad del país. La lección que deja esta crisis es clara: depender de una sola fuente o de un solo ducto es un riesgo que el Perú ya no puede permitirse. Diversificar la energía y fortalecer la infraestructura es el camino para construir un futuro energético más seguro. La gran pregunta es si aprenderemos de esto o si las ideas, proyectos o intenciones se harán gas.

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