Perú

Sospechoso de la desaparición de madre e hijo cae en contradicciones: pareja tiene antecedentes por violencia, según PNP

PNP y ronderos organizados de la zona se han unido a la tarea de rastreo, en un esfuerzo comunitario que busca dar con el paradero de la joven madre tras encontrar el cuerpo del menor sin vida

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La Policía Nacional del Perú (PNP) intensifica la investigación por la desaparición de Zoila Castillo y su hijo tras la detención de Alexis Alcántara, señalado como principal sospechoso y con antecedentes por violencia familiar. El caso, que conmociona a la región de San Martín, motivó el despliegue de un equipo especializado para continuar la búsqueda de la madre.

El general Glenn García, director de Investigación de Trata de Personas y Desaparecidos de la PNP, informó que la detención de Alcántara se produjo luego de una orden judicial emitida por el Juzgado de Tocache. La medida respondió a los indicios y evidencias recolectados, incluyendo contradicciones en las declaraciones del detenido, quien aseguró inicialmente que Zoila Castillo y su hijo no habían llegado a Uchiza.

La versión proporcionada por el sospechoso quedó desmentida gracias a videos y a la trazabilidad del recorrido realizado por las víctimas.

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PNP refuerza búsqueda de madre desaparecida en Tarapoto, pareja es investigada por contradicciones
PNP refuerza búsqueda de madre desaparecida en Tarapoto, pareja es investigada por contradicciones| PNP

“Se ha corroborado la información que él otorga, que es falsa, porque existen videos y se ha hecho una ruta de trazabilidad en el cual sí habrían llegado a Uchiza”, afirmó el general García. Este y otros elementos permitieron que la autoridad judicial dispusiera la detención preliminar del imputado.

Antecedentes y vínculos del sospechoso con la víctima

Al momento de su detención, Alcántara Tellería guardó silencio y se acogió a su derecho de no declarar hasta contar con la presencia de su abogado. La PNP detalló que el sospechoso mantiene antecedentes por violencia psicológica y física contra una expareja, hechos que se investigan como parte del contexto del caso actual.

La investigación ha confirmado que Zoila Castillo y su hijo viajaron desde Lima a Tarapoto por invitación del detenido. Posteriormente, ambos se dirigieron a Tocache y luego a Uchiza, conforme a pasajes aéreos, registros de comunicación y testimonios familiares.

Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer
Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer|Latina

Según la información recabada, la relación sentimental entre la madre desaparecida y Alcántara Tellería se habría originado a través de redes sociales. Familiares de la víctima, según testimonios que les llegaron por redes, han señalado que el sospechoso solía ofrecer regalos y viajes a diversas mujeres como parte de su comportamiento recurrente.

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El general García recalcó que la investigación sigue abierta y que la revisión de las comunicaciones, el vehículo y otros elementos incautados será clave para el avance del caso. “Es muy importante, como un elemento quizás más adelante probatorio, la revisión de su celular, todas las comunicaciones, así como el vehículo”, precisó el jefe policial.

Un equipo especializado de la PNP partió desde Lima hacia Tarapoto y zonas aledañas para reforzar la búsqueda de Zoila Castillo. Las autoridades mantienen la esperanza de obtener resultados positivos en las próximas horas. Paralelamente, se coordinan pericias psicológicas, análisis forenses y exámenes a la camioneta utilizada por el sospechoso para identificar posibles rastros vinculados con el hecho.

Capturan a sospechoso del caso de madre e hijo desaparecidos en San Martín
Capturan a sospechoso del caso de madre e hijo desaparecidos en San Martín | PNP

El detenido será sometido a disposición de la justicia deTocache, conforme al principio de territorialidad. Las diligencias en Lima se concentran en obtener pruebas adicionales antes de su traslado. Mientras la familia esperan noticias sobre el paradero de la madre desaparecida.

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