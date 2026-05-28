Perú

Carlos Bruce justifica uso de pistola eléctrica en su asesor y tiene tenso cruce con Federico Salazar: “Lo volvería a hacer”

Carlos Bruce defendió en televisión el video viral que lo muestra disparando una pistola paralizadora a su funcionario Arturo Bobbio. Aseguró que la prueba fue voluntaria y que él fue elegido por ser el único presente con experiencia en ese tipo de armas. El periodista Federico Salazar cuestionó que un alcalde actúe como ejecutor en una prueba de armamento

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El alcalde de Surco, Carlos Bruce, aclara la controversia generada por un video donde se le ve disparar una pistola eléctrica a uno de sus asesores. Bruce afirma que fue una demostración voluntaria para probar la efectividad y seguridad de las armas no letales para el serenazgo | América Noticias

Un video que se filtró hace unas semanas y en plena campaña electoral colocó al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, en el centro de una polémica que derivó en una tensa entrevista en América Noticias. Las imágenes muestran al burgomaestre disparando una pistola paralizadora —conocida como táser— a su asesor Arturo Bobbio en el interior de una oficina, en presencia de otros funcionarios y representantes de una empresa proveedora. La autoridad edil defendió su posición y protagonizó un cruce directo con el periodista Federico Salazar y en el que Bruce siguió en su posición de que todo se realizó con autorización de su trabajador.

Bruce explicó que el video corresponde a una reunión interna en la que el municipio de Surco evaluaba qué tipo de pistolas paralizadoras comprar para equipar a su serenazgo. Recordó que Surco fue el distrito que presentó el proyecto de ley para autorizar a los serenos a portar ese tipo de armamento, que la ley fue aprobada pero que el Ejecutivo demoró en publicar el reglamento —que recién salió en 2026— y que en ese contexto se desarrollaban discusiones internas sobre qué marca adquirir y qué entrenamiento dar a los efectivos.

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Primer plano de una mano apuntando una pistola eléctrica amarilla que emite una descarga a un hombre gritando, con un signo de advertencia en rojo.
Un hombre es impactado por una descarga de una pistola eléctrica, ilustrando el peligro potencial y la advertencia visual que se muestra en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Había todo tipo de discusiones. Decían: ‘No, estos son peligrosos, ¿qué pasa si uno es cardíaco?’. Y otros decían: ‘Hay como cien cuerpos policiales en el mundo que usan esto’”, relató Carlos Bruce. En ese contexto, su asesor Bobbio se ofreció voluntariamente a recibir el disparo para demostrar que el arma no era letal. Bruce fue elegido para disparar porque, según explicó, era el único presente que ya había manipulado ese tipo de armas de otras marcas.

“El señor Bobbio dijo: ‘Mira, tal es así, que yo ahorita aquí me ofrezco a que me disparen para que vean que esto no es peligroso’. Y eso es lo que ocurrió”, afirmó el alcalde. También precisó que la reunión fue pequeña —funcionarios, el jefe de serenazgo y representantes del proveedor—, que nadie debía filmarla y que tiene una sospecha sobre quién lo hizo, aunque aclaró que no tiene certeza. “Lo han retenido para soltarlo meses después, en medio de la campaña electoral”, señaló.

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Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina. X.com

El cruce con Federico Salazar

El periodista Federico Salazar no cuestionó que el arma sea letal ni que Bobbio se haya ofrecido voluntariamente. Le cuestionó a Bruce su rol en la escena. “La responsabilidad es del que actúa, no del que se ofrece”, afirmó. Y planteó que las pruebas de armamento deben realizarse en un campo de entrenamiento, a cargo de técnicos o del propio serenazgo, no en una oficina con mesas de por medio y el alcalde como ejecutor.

“Presente, pero no actuando”, repitió Salazar en varias ocasiones, ante cada intento de Bruce de desviar el argumento hacia la defensa del armamento o hacia los alcaldes que, según él, “defienden los derechos de los delincuentes”. Salazar fue directo: “No nos importan los otros alcaldes. Nos importa lo que pasó acá”.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, responde a las críticas tras la difusión de un video donde dispara una pistola eléctrica a uno de sus asesores. El burgomaestre defiende su accionar, asegurando que fue una prueba voluntaria del armamento no letal que se usará contra la delincuencia | América Noticias

El intercambio se tensó cuando el alcalde de Surco intentó insinuar que Salazar estaba afirmando que el disparo ocurrió sin el consentimiento de Bobbio. “¿Estás insinuando que le disparé sin su autorización? ¿Puedes demostrarlo?”, le preguntó el burgomaestre. El conductor de América Noticias respondió sin rodeos: “No insinué nada. Usted le disparó. Lo veo en la pantalla. ¿Le disparó o no le disparó? ¿Sí o no?”. Después de varios intentos de elusión, Bruce respondió: “Le disparé con su autorización”.

Salazar cerró el bloque con una frase que sintetizó la posición del programa: “Queda claro su posición. No la compartimos, pero ahí están las imágenes y cada uno podrá sacar sus conclusiones”.

El alcalde de Surco aseguró que la participación de los presentes fue voluntaria y negó que existiera una situación de riesgo real.. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
El alcalde de Surco aseguró que la participación de los presentes fue voluntaria y negó que existiera una situación de riesgo real.. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

“Lo volvería a hacer”

Lejos de retroceder, Bruce fue enfático en que repetiría la acción. “Yo sí volvería a hacer. El responsable político de haber presentado la ley soy yo. El responsable político de comprar esas armas soy yo. Y si el día de mañana pasa algo con esas armas, el que va a ir preso voy a ser yo. Por lo tanto, tomé la decisión de que esas armas se utilicen en Surco contra los delincuentes”, afirmó.

El alcalde también destacó que Surco es el primer municipio del Perú en equipar a su serenazgo con pistolas paralizadoras, con un total de 150 unidades ya adquiridas y en uso. “Dispararemos mil veces contra los delincuentes. No importa que haya personas que defiendan los derechos humanos de los delincuentes. Para mí, primero están los derechos de los vecinos”, concluyó.

El video del disparo a Bobbio, que muestra al asesor cayendo al suelo por el impacto, continúa circulando en redes sociales y ha generado un debate sobre los límites del rol de un alcalde en la toma de decisiones sobre armamento municipal y sobre los protocolos de seguridad que deben seguirse antes de adquirir equipamiento de seguridad para el serenazgo.

Infografía sobre los riesgos de las pistolas eléctricas Taser, mostrando a un policía usándola, estadísticas de muertes y pictogramas de riesgos médicos e institucionales.
Una infografía detalla los riesgos médicos y el abuso institucional de las pistolas eléctricas Taser, reavivando el debate sobre su regulación tras incidentes como el de Surco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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