Corte de agua para este 30 de mayo: ¿Dónde y qué lugares no tendrá el servicio?

El corte de agua afectará a vecinos de tres distritos de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que el sábado 30 de mayo aplicará un corte temporal del servicio de agua potable en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho y Carabayllo debido a tareas de mantenimiento preventivo en la red. La restricción alcanzará viviendas y locales comerciales, con horarios que variarán según la zona, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.

La compañía señaló que la medida busca preservar la calidad del suministro y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Según precisó, la intervención se enmarca en un plan de mejoras para reforzar la infraestructura hídrica y elevar la seguridad del sistema, con labores programadas por etapas para minimizar impactos y ordenar la reposición del servicio.

Sedapal detalló que, en los puntos previamente notificados, la interrupción se prolongará durante varias horas. Explicó que los trabajos incluyen revisiones técnicas y maniobras sobre componentes de la red, lo que exige detener de forma momentánea el flujo de agua para ejecutar las operaciones con seguridad. La entidad recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua con anticipación, a fin de cubrir necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

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Sedapal ha programado un corte de agua para este 30 de mayo - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Urb. Huaycán zona Z

UCV 232-232B-234-235

Afecta CR-284 ALA R-1 ALA

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

P. J. Proyectos Especiales

Hora: 9 a. m. - 11 p. m.

Carabayllo

Los Álamos de Carabayllo

Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I

Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa

Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa

Urb. La Alameda de Carabayllo

Urb. La Arboleda 2da etapa

Urb. Las Campiñas

Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa

Urb. La Estancia de Carabayllo

Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa

Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI y VII etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

El corte de agua se afectuará este sábado 30 de mayo - Créditos: Freepik.

Consejos ante el ahorro de agua

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa; separa una reserva exclusiva para beber y cocinar.

Llena baldes o bidones para el inodoro y deja lista una botella con agua y jabón para higiene de manos.

Verifica si tu edificio cuenta con cisterna o tanque elevado y coordina un uso responsable con la administración o la familia.

Apaga o desconecta equipos que dependan del suministro, como termas, calentadores o bombas, según el caso.

Evita programar lavado de ropa, limpieza profunda o uso de lavavajillas durante la suspensión del servicio.

Durante el corte, prioriza el agua para hidratación, preparación de alimentos y aseo básico.

Mantén cerradas las llaves de paso y los grifos para prevenir ingreso de aire o arrastre de sedimentos al retorno.

Usa alcohol en gel cuando el lavado de manos se limite por falta de agua.

Al restablecerse el servicio, deja correr el agua unos minutos y limpia aireadores o filtros de grifos.

Revisa posibles fugas; si el agua sale turbia o con baja presión por varias horas, reporta la incidencia a Sedapal.

Funciones de Sedapal

Produce y trata agua potable para consumo humano en su ámbito de operación.

Capta agua de fuentes superficiales y subterráneas y la conduce a plantas de tratamiento.

Distribuye el suministro a hogares, comercios e instituciones mediante redes y reservorios.

Opera y mantiene tuberías, válvulas, estaciones de bombeo y sistemas de almacenamiento.

Ejecuta limpieza, desinfección y control de calidad del agua según parámetros técnicos.

Administra el alcantarillado sanitario: recolección y transporte de aguas residuales.

Trata aguas residuales en plantas antes de su disposición o reúso.

Atiende emergencias, fugas, roturas y aniegos, y coordina cortes programados.

Brinda orientación al usuario, recibe reclamos y emite recibos por el servicio.

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Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)