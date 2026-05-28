Perú

Gobierno da luz verde a subsidio para transportistas y créditos suplementarios para frenar paro convocado rumbo al 2 de junio

Se espera el pronunciamiento de los gremios de transporte frente a esta medida del Estado, ya que el paro fue convocado, principalmente, por el retraso en la publicación de un decreto de urgencia que debía formalizar un subsidio focalizado para combustibles y medidas de apoyo crediticio dirigidas a empresas formales

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Las medidas fueron aprobadas durante la sesión liderada por el presidente de la República, José María Balcázar.
Las medidas fueron aprobadas durante la sesión liderada por el presidente de la República, José María Balcázar. Foto: Gobierno del Perú

El Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas enfocadas en atender la situación del sector transporte, financiar inversiones públicas y reforzar las acciones frente a emergencias y problemas de seguridad en distintas regiones del país. Entre las disposiciones más destacadas figura la entrega de un subsidio temporal para transportistas afectados por el incremento del precio del combustible.

Las decisiones fueron adoptadas durante la sesión encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar. Además del apoyo económico para transportistas, el Ejecutivo dio luz verde a créditos suplementarios para obras públicas, prorrogó estados de emergencia por lluvias intensas y amplió las medidas de control territorial en la región Tumbes.

Subsidio temporal para transportistas

El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que establece un subsidio económico por dos meses dirigido a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y diversas regiones del país. La ayuda económica será equivalente a S/ 4,00 por galón de diésel B5 y B20.

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Para financiar esta medida, el Estado destinará S/ 33,8 millones. El beneficio alcanzará únicamente a empresas y conductores que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes para el transporte de carga y pasajeros.

El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que otorgará, por dos meses, un subsidio a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y otras regiones del país
El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que otorgará, por dos meses, un subsidio a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada de Lima, Callao y otras regiones del país. Foto: Gobierno del Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, señaló que la aprobación de este subsidio ratifica el compromiso del Gobierno de transición con el sector transporte ante el incremento del combustible.

Asimismo, detalló que quienes busquen acceder al beneficio deberán contar con autorización vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales. También tendrán que tener RUC activo y condición de habido, además de acreditar las compras de combustible mediante comprobantes electrónicos emitidos por proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Créditos suplementarios para inversiones y pagos pendientes

Durante la sesión, el Consejo de Ministros también aprobó el proyecto de Ley de Créditos Suplementarios destinado a financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios estatales y asegurar el desarrollo del proceso de transición democrática.

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La norma contempla recursos para concluir obras de infraestructura e inversiones que actualmente se encuentran en ejecución y que presentan niveles adecuados de avance físico y financiero. El objetivo es acelerar proyectos considerados estratégicos para mejorar los servicios públicos.

El sector transporte en Perú anunció un paro indefinido desde el martes 2 de junio, con participación de más de 120 mil transportistas de carga pesada y empresas de transporte público en Lima y Callao. Los gremios señalan que la medida responde a la inseguridad, el alza del diésel y el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno. Fuente: Canal N

El Ejecutivo indicó que la distribución de estos recursos se realizará bajo criterios técnicos relacionados con capacidad de gasto y niveles de ejecución de los gobiernos nacional, regional y local.

Además, el proyecto asegura el financiamiento de bonos pendientes para el sector Educación y los recursos necesarios para cubrir las gratificaciones de julio de los trabajadores bajo el régimen CAS.

El paro de transportes

Diversos gremios del sector transporte confirmaron que participarán en un paro indefinido programado para el próximo 2 de junio. La medida, según indicaron sus dirigentes, surge por el incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo para enfrentar la creciente inseguridad que afecta a esta actividad.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa por el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, quien señaló que la protesta responde a la falta de avances concretos tras las reuniones sostenidas con representantes del Gobierno. Explicó que transportistas de carga pesada, servicio urbano e interprovincial consideran que el diálogo con las autoridades no ha generado soluciones efectivas.

La gobernadora de Tumbes, Avelina Palacios, explica las razones del paro agrario y la postura de los gobernadores como mediadores. Las principales exigencias incluyen medidas contra el ingreso de arroz informal y el contrabando de combustible. | Exitosa Noticias

Ojeda precisó que aún no se han publicado los decretos supremos acordados luego de los encuentros realizados el 14 y 15 de abril con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Por su parte, Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, indicó que el impacto económico también influye en la protesta. Detalló que cerca del 90% de las 245 mil empresas dedicadas al transporte de carga en el país opera con diésel, combustible cuyo precio, aseguró, se ha incrementado alrededor de 70%.

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