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Christian Domínguez y Karla Tarazona tendrían lista su boda civil, solo faltan las firmas: ‘Magaly TV La Firme’ expone documento notarial

El programde Magaly Medina mostró un documento notarial que confirmaría que el cantante de cumbia y Karla están a solo un paso de convertirse oficialmente en esposos

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La presentadora Karla Tarazona y el cantante Christian Domínguez han dado un paso más en su relación con un contrato civil. Explora los momentos clave de su romance y las controversias que los han rodeado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Luego de semanas mostrando su amor y compartiendo viajes, momentos familiares y apariciones juntos en televisión, Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez no por una pelea, un ampay o una indirecta, sino porque estarían a solo un paso de convertirse oficialmente en esposos.

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 19 de mayo, el programa de espectáculos reveló en exclusiva un documento notarial que demostraría que la pareja ya inició formalmente el trámite para casarse por civil. Según explicó el informe emitido por el espacio televisivo, el procedimiento ya estaría bastante avanzado y únicamente faltaría la firma de ambos contrayentes y sus respectivos testigos para concretar legalmente la unión.

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La noticia sorprendió debido a la complicada historia sentimental que ambos han protagonizado durante más de una década. Entre ceremonias simbólicas, separaciones, infidelidades y reconciliaciones, la relación entre Christian y Karla siempre estuvo marcada por la polémica.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Tienen dos trámites en la escritura pública

Sin embargo, ahora todo indicaría que ambos decidieron dar un nuevo paso en su historia y formalizar legalmente su relación luego de retomar su romance. De acuerdo con el informe presentado por el programa de Magaly Medina, la pareja ya habría realizado los trámites requeridos para un matrimonio por escritura pública.

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En el documento mostrado durante la emisión se escucha parte de la lectura del acta matrimonial, donde figuran los nombres completos de ambos personajes televisivos, así como su estado civil actual.

En la ciudad de Lima, a los catorce días del mes de mayo del 2026, extiendo en mi registro de escrituras públicas la presente acta de casamiento en la que comparecen ante mí el contrayente Christian Domínguez Alvarado, 42 años, quien manifiesta ser estado civil divorciado. La contrayente, Karla Sofía Tarazona Covarrubias, 42 años, quien manifiesta ser de estado civil divorciada”, se escucha en el informe televisivo.

El programa también detalló que el proceso ya se encontraría prácticamente listo, ya que previamente ambos habrían cumplido con los requisitos legales exigidos para este tipo de unión civil, como la publicación de edictos, la entrega de documentos de divorcio, certificados y presentación de testigos.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica el procedimiento notarial

Fue la propia Magaly Medina quien explicó al aire cómo funciona este procedimiento notarial y aclaró que no se trata de un matrimonio simbólico como el que la pareja realizó años atrás en Cuba.

Es un matrimonio notarial, que es por escritura pública. Esta es una escritura pública, pero cuando la escritura que ellos van a firmar todavía no la han firmado, pero se prepara cuando ya ha habido edicto, cuando ya presentaron su certificado de divorcio, de soltería, sus testigos, certificados médicos, etcétera. Todo lo que te piden. Ya está listo, ya está el edicto publicado, entonces hacen una escritura que solo van a firmar los testigos y los novios y luego se eleva a registros públicos”, explicó la conductora.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Con ello, la periodista de ATV dejó en claro que esta vez no se trataría de una ceremonia simbólica ni de una promesa sentimental, sino de un matrimonio completamente legal. Precisamente por ello, Magaly Medina aprovechó la revelación del documento para cuestionar nuevamente la relación y lanzar duras críticas contra el cantante y la conductora.

Karla Tarazona siempre quiso ser la esposa. A ella la ilusionaron, la llevaron a Cuba, le vendieron el cuento de que era un matrimonio simbólico. Le dieron un anillo que no significaba nada”, comentó la periodista durante el programa.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda las promesas de amor que le hizo Christian Domínguez a Karla Tarazona

La conductora también recordó que, pese a todas las promesas realizadas en el pasado, la relación terminó rompiéndose luego de que Christian Domínguez iniciara una relación con Isabel Acevedo, conocida popularmente como ‘Chabelita’.

Pese a ello, el cantante y la conductora decidieron darse una nueva oportunidad años después, mostrando actualmente una relación mucho más cercana y familiar. De hecho, en los últimos meses ambos se han dejado ver juntos en viajes, reuniones y programas de televisión, alimentando rumores sobre una posible boda que ahora parecen confirmarse.

Sin embargo, para Magaly Medina, la firma de un documento no necesariamente garantiza estabilidad emocional ni fidelidad dentro de una relación. “Porque ¿qué le sirve a una persona un papel, un anillo? No sirve para nada. Es solo una cuestión administrativa”, expresó la periodista.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora incluso puso en duda que el cantante realmente haya cambiado tras su historial sentimental y recordó las múltiples polémicas amorosas que protagonizó en los últimos años. “Ya lo hemos dicho, es el eterno enamorado, él nunca madurará”, lanzó en tono crítico.

Aun así, la revelación del documento notarial dejó en evidencia que la pareja estaría decidida a formalizar definitivamente su relación. Según el informe televisivo, el trámite ya se encuentra avanzado y solo faltaría que ambos estampen sus firmas para quedar legalmente unidos.

Por ahora, ni Christian Domínguez ni Karla Tarazona han confirmado públicamente la fecha exacta del matrimonio. Sin embargo, la difusión del documento notarial prácticamente confirmó que la boda civil sería el siguiente gran paso en la mediática historia de amor que ambos protagonizan desde hace más de diez años.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

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