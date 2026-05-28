”A muchos equipos de Liga 1 les gustaría estar en nuestra posición”: Alejandro hohberg tras presente de Cienciano en Sudamericana

Alejandro Hohberg resalta el presente de Cienciano en la Copa Sudamericana y la Liga 1. Crédito: Instagram Cienciano.

Cienciano dejó escapar la posibilidad de clasificar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 con Juventud Las Piedras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, lejos de instalar dramatismo alrededor del resultado, Alejandro Hohberg prefirió poner en valor el semestre que viene realizando el conjunto cusqueño tanto en el plano internacional como en la Liga 1.

El atacante nacional de 34 años, una de las figuras más regulares del campeonato peruano, destacó la capacidad del equipo para mantenerse competitivo durante un semestre marcado por la doble competencia. Las declaraciones fueron brindadas al medio ‘Entre Bolas’ luego de confirmarse que el cuadro ’imperial’ disputará los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana frente a un rival proveniente de la Copa Libertadores.

“Nos tocó clasificar como segundos, se cumplió el objetivo y hay que valorarlo bastante. No vamos a discutir lo que es Atlético Mineiro, las inversiones que hace”, sostuvo Hohberg, haciendo referencia al poderío económico del conjunto de Belo horizonte, líder del grupo.

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El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

El experimentado futbolista también remarcó que Cienciano logró sostener rendimiento en dos torneos simultáneamente, algo que pocos clubes peruanos consiguieron durante el primer semestre. “A muchos equipos de nuestra liga les gustaría estar en nuestra posición. Nos toca a nosotros y no ha sido solo en el plano internacional, nos hemos mantenido competitivos en el torneo local. Es para estar contento y que la gente lo disfrute”, afirmó.

Hohberg reconoció que el grupo aspiraba a cerrar la fase con una victoria, aunque insistió en que el balance general continúa siendo positivo. “Obvio que queríamos ganar porque somos locales y siempre se quiere ganar, pero hay que darle valor a lo conseguido, no es fácil”, comentó.

El atacante también analizó las dificultades que presentó el compromiso frente al elenco ’charrúa’. Según explicó, el partido obligó al equipo a competir desde otro registro futbolístico, con más desgaste físico y menos control del balón en ciertos pasajes del segundo tiempo.

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Cienciano clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar con Juventud en Cusco - Crédito: X.

“Hoy fue un partido duro, quizás no estuvimos tan finos en el juego, tocó meter pata, correr. Ellos son un equipo que juega muy bien y en el segundo tiempo nos quitó la posesión”, señaló. Incluso recordó una de las ocasiones más claras que tuvo para desnivelar el marcador. “Tuve una clara, me apuré, pero son cosas que pasan”, añadió en relación a la acción previa al tanto de Kevin Becerra.

El presente individual de Hohberg también explica parte del buen momento de Cienciano. El atacante suma 10 goles y una asistencia en la temporada, números que lo colocan entre los futbolistas más efectivos de la Liga 1. Su capacidad para aparecer en partidos importantes ha sido clave para sostener al cuadro imperial tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Cienciano cierra su participación en el Torneo Apertura

Antes de enfocarse completamente en los ‘play-offs’ continentales, Cienciano deberá cerrar su participación en el Torneo Apertura este domingo 31 de mayo desde las 17:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Sporting Cristal.

El equipo de Horacio Melgarejo llega al tramo final del campeonato tras haber protagonizado gran parte del certamen. El conjunto cusqueño peleó el título hasta las últimas jornadas, aunque terminó quedándose sin opciones luego de caer ante Alianza Lima dos fechas atrás, resultado que prácticamente sentenció la lucha por el Apertura.

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Sporting Cristal se ubica en el puesto 11 con solo 6 puntos arriba del último lugar en el Torneo Apertura 2026.

Aun así, la campaña de Cienciano continúa siendo ampliamente meritoria. El ’papá’ se mantiene en el podio de posiciones y, además, posee el ataque más goleador del campeonato, reflejo de una propuesta ofensiva que encontró en Hohberg, Carlos Garcés y otros referentes piezas determinantes.

Ahora, los de Melgarejo tendrá al frente a un Sporting Cristal golpeado futbolística y anímicamente. El equipo del Rímac atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y llega coqueteando peligrosamente con la zona de descenso. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan sumar para intentar cambiar la imagen de cara al Torneo Clausura, mientras que Cienciano buscará cerrar el semestre reafirmando el protagonismo que logró construir durante la primera mitad del año.