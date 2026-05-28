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El plan de Sport Boys para romper su sequía de goles en el Clausura de la Liga 1 2026: inició gestiones por préstamo del delantero

El club del Callao viene negociando con uno de los artilleros de la pasada temporada en el fútbol peruano, para elevar su producción ofensiva en el segundo torneo del año

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Sport Boys – Pablo Erustres – Liga 1 – Perú – deportes – 28 mayo
La búsqueda del club chalaco por un delantero de garantías refleja la urgencia de corregir deficiencias estructurales y anticipa un semestre donde la eficacia frente al arco será vital para la permanencia y la competitividad (Sport Boys)

Sport Boys ya comenzó a planificar el segundo tramo de la temporada pese a que el Torneo Apertura todavía no termina. Con el equipo lejos de los lugares principales, en el Callao consideran prioritario corregir un problema que condicionó su campaña: la baja eficacia frente al arco.

En ese escenario, la dirigencia y el comando técnico evaluaron alternativas para sumar un delantero y el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Pablo Erustes.

El atacante argentino, de 32 años, perteneció a FBC Melgar durante el primer semestre y su perfil futbolístico es del agrado del técnico Carlos Desio, por lo que los rosados buscarán un acuerdo para incorporarlo a préstamo de cara al Torneo Clausura 2026.

Un pedido de préstamo a Melgar y el perfil que busca Desio

Sport Boys – Pablo Erustres – Liga 1 – Perú – deportes – 28 mayo
Sport Boys busca negociar con Melgar el préstamo de Pablo Erustes para el Clausura 2026, atraído por el historial goleador que el argentino mostró en Deportivo Garcilaso. (Liga 1)

La intención que manejan en Sport Boys es abrir conversaciones con FBC Melgar para conseguir la cesión de Pablo Erustes para el Torneo Clausura 2026. Distintos reportes locales señalaron que la directiva rosada pretende llegar a un entendimiento con sus pares arequipeños, con el objetivo de reforzar una zona que no ofreció el volumen de goles esperado en el Apertura.

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El interés se sostiene en la trayectoria reciente del delantero. Aunque en el primer semestre del año anotó un gol con la camiseta rojinegra, su antecedente inmediato en la liga peruana lo convirtió en un nombre atractivo para cualquier plantel que busque elevar su cuota ofensiva. En la temporada 2025, Erustes registró 15 goles con Deportivo Garcilaso y se ubicó entre los máximos anotadores de la Liga 1.

En esa etapa, su producción no se limitó al torneo local. Durante dos temporadas con el cuadro cusqueño, el argentino acumuló 24 goles al considerar el certamen doméstico y la Copa Sudamericana, un dato que en Sport Boys observan como señal de continuidad goleadora en distintos contextos competitivos.

También se difundieron sus números recientes por año: en 2024 marcó 9 goles; en 2025 firmó 15; y en el Apertura 2026 sumó 1. Ese registro es el que el club chalaco busca capitalizar de cara al segundo semestre, donde pretende modificar su imagen y evitar complicaciones en la tabla.

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La falta de gol, el diagnóstico tras el Apertura y los anotadores del plantel

Sport Boys – Pablo Erustres – Liga 1 – Perú – deportes – 28 mayo
Sport Boys cerró el Apertura con cifras ofensivas discretas y comenzó a priorizar la llegada de un delantero que eleve la eficacia del equipo para el Clausura 2026. (Sport Boys)

En Sport Boys, el análisis interno del Torneo Apertura apuntó de manera directa a la producción ofensiva. El equipo no logró sostener una regularidad que lo acercara a los puestos de vanguardia y, con el calendario avanzando, la prioridad para el Clausura pasó por sumar soluciones en el último tercio del campo.

Los máximos goleadores rosados en el Apertura fueron el argentino Luciano Nequecaur, con cinco tantos, y el uruguayo Luis Urruti, con tres. Esa cifra, en comparación con las exigencias del campeonato, alimentó la idea de incorporar un atacante con antecedentes recientes de alta conversión.

En ese contexto, el nombre de Erustes encaja por dos razones centrales: la disponibilidad de gestionar un préstamo con Melgar y el aval del entrenador Carlos Desio, quien considera que el delantero puede aportar presencia en el área y mejorar la eficacia del equipo en partidos cerrados.

El Torneo Clausura aparece como un punto de quiebre para la institución. Con el Apertura todavía en disputa, la proyección del segundo semestre se volvió determinante por una obligación deportiva: mejorar el rendimiento para no quedar expuesto a la pelea por la permanencia. Esa lectura explica por qué Sport Boys empezó a mover su agenda de refuerzos antes del cierre del primer torneo.

Posibles salidas y la lista de jugadores que no seguirían en el club

Sport Boys – Pablo Erustres – Liga 1 – Perú – deportes – 28 mayo
Foto 4: El club chalaco evalúa liberar cupos en distintas zonas del campo para afrontar el Clausura con un plantel renovado y enfocado en corregir su rendimiento deportivo. (Sport Boys)

El mercado no solo se mueve por las incorporaciones. En Sport Boys también se trabaja sobre una nómina de futbolistas que dejarían la institución para la segunda parte del año. En esa línea, el periodista Diego Sotomayor indicó que el club ya no contará en el Torneo Clausura con Anghelo Flores, Leonel Solís, Gonzales Peña y Juan David Torres, entre otros.

Ese recambio proyectado refuerza la necesidad de sumar piezas puntuales en zonas clave del campo. En el caso del ataque, la dirigencia y el comando técnico consideran que el Clausura exige un salto de producción para competir con mayor consistencia y no comprometerse en la parte baja de la tabla.

Por lo pronto, el foco está puesto en cómo avanzarán las gestiones con Melgar por Erustes y si la operación puede concretarse bajo la modalidad de préstamo, una fórmula que Sport Boys pretende activar para sumar experiencia y goles en el segundo semestre.

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