Línea 1 del Metro de Lima suspende servicio en tres estaciones y usuarios se quedan varados: esto se sabe

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima volvió a registrar inconvenientes este domingo 24 de mayo luego de que una persona ingresara de manera indebida a la vía férrea, situación que obligó al cierre temporal de tres estaciones en plena hora de alta circulación de pasajeros. La medida generó largas esperas, cambios de ruta y confusión entre cientos de usuarios que se desplazaban entre distintos distritos de la capital.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la concesionaria informó que las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro quedaron fuera de servicio mientras el personal atendía la emergencia. Debido a esta situación, la operación del tren quedó dividida en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta Gamarra en el sector sur y desde Bayóvar hasta Caja de Agua en el tramo norte.

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Metro de Lima restringe servicio tras emergencia en la vía férrea

Comunicado: Línea 1 - Metro de Lima

La empresa señaló que el cierre responde al “ingreso indebido de una persona a la vía férrea”, aunque no detalló en qué estación ocurrió el hecho ni las circunstancias exactas del incidente. Tampoco se informó si hubo afectaciones personales o daños en la infraestructura del sistema ferroviario.

Mientras continúan las labores para normalizar el servicio, la concesionaria pidió a los pasajeros utilizar rutas alternativas y seguir las indicaciones del personal desplegado en las estaciones afectadas. La interrupción impactó especialmente a usuarios que se trasladaban desde distritos del sur y este de Lima hacia el centro de la ciudad durante la tarde del domingo.

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En redes sociales, decenas de pasajeros consultaron sobre la reanudación total del servicio y las estaciones habilitadas. Algunos usuarios preguntaron si era posible llegar hasta puntos intermedios como La Cultura o Gamarra, mientras otros reportaron dificultades para movilizarse por la suspensión parcial del recorrido.

Ante las consultas, la Línea 1 confirmó que el servicio seguía operando únicamente entre los tramos Villa El Salvador ↔ Gamarra y Bayóvar ↔ Caja de Agua, recomendando a los pasajeros buscar otros medios de transporte para completar sus trayectos.

La empresa también anunció que brindará una nueva actualización sobre el estado del servicio a las 4:00 p. m. mediante sus canales oficiales. Hasta el momento, no existe una hora confirmada para la reapertura de las estaciones cerradas.

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El cierre temporal de Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro afecta uno de los puntos de mayor tránsito del sistema ferroviario, ya que conecta zonas estratégicas de Lima Metropolitana y permite el desplazamiento diario de miles de personas entre San Juan de Lurigancho, el Cercado de Lima, La Victoria y Villa El Salvador.

Ingresar a la vía del Metro de Lima puede llevarte hasta 10 años de prisión

Linea 1 - Metro de Lima

El ingreso no autorizado a la vía férrea de la Línea 1 del Metro de Lima no solo representa una grave infracción a las normas de seguridad del sistema de transporte, sino también un delito contemplado en el Código Penal peruano. Desde diciembre de 2023, el artículo 283 fue modificado mediante el Decreto Legislativo N.° 1589, endureciendo las sanciones contra quienes alteren o interrumpan servicios públicos esenciales como el tren eléctrico.

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De acuerdo con la normativa vigente, las personas que ingresen a los rieles y provoquen la interrupción del servicio pueden recibir penas de entre cuatro y seis años de prisión. Además, si la acción ocasiona daños a la infraestructura ferroviaria o pone en riesgo la integridad de pasajeros y trabajadores, la condena podría elevarse hasta los 10 años de cárcel. La ley también alcanza a quienes colaboren o faciliten este tipo de actos, con sanciones de entre tres y cinco años de prisión.

Las autoridades y la concesionaria del Metro de Lima recuerdan constantemente a los pasajeros que deben permanecer detrás de la línea amarilla hasta que el tren se detenga completamente. El ingreso a la vía férrea es considerado una conducta de alto riesgo debido a la posibilidad de accidentes graves y afectaciones masivas al transporte público. Por ello, los protocolos de seguridad obligan a suspender parcialmente el servicio cada vez que se detecta la presencia de personas sobre los rieles.

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