Perú

Al peruano le gustan las ofertas: se reportó un crecimiento del 169% de ventas en el Cyber Wow

Más de 3,1 millones de tarjetas realizaron compras online durante la campaña de abril de 2026, mientras que el gasto promedio por consumidor aumentó hasta S/ 209, impulsado por descuentos y beneficios financieros

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Más de 3,1 millones de tarjetas fueron utilizadas para realizar transacciones online durante la campaña.
Más de 3,1 millones de tarjetas fueron utilizadas para realizar transacciones online durante la campaña. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La edición de abril de 2026 del CyberWow mostró un fuerte dinamismo en el comercio electrónico peruano. Durante los días de campaña, el volumen de ventas registró un crecimiento superior al 169% frente a las cuatro semanas anteriores, reflejando una mayor disposición de los consumidores a aprovechar promociones y descuentos en plataformas digitales.

El avance también se vio reflejado en el número de operaciones realizadas. Según información difundida por IAB Perú, más de 3,1 millones de tarjetas efectuaron compras por internet durante el evento, cifra que representa un incremento del 57% respecto al mismo periodo del 2025. Este comportamiento confirma la consolidación del comercio electrónico en el país y el impacto que tienen las campañas de ofertas masivas en los hábitos de consumo.

Mayor gasto por comprador durante la campaña

El ticket promedio también mostró una evolución importante durante los días del CyberWow. De acuerdo con datos de Niubiz, los consumidores gastaron 28% más en comparación con las semanas previas al evento. El desembolso promedio pasó de S/ 163 a S/ 209 por cliente.

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Este comportamiento evidencia que los usuarios no solo participaron más en las jornadas de descuentos, sino que además realizaron compras de mayor valor. La expectativa de encontrar precios reducidos y beneficios adicionales impulsó a los compradores a concretar adquisiciones que posiblemente habían postergado semanas antes de la campaña.

El gasto promedio por consumidor también registró un crecimiento significativo durante la campaña del CyberWow.
El gasto promedio por consumidor también registró un crecimiento significativo durante la campaña del CyberWow. Foto: Conecta

Mujeres lideran las compras digitales

Las cifras de G&L Data Plus y Question Pro muestran que las mujeres continúan teniendo una participación relevante en este tipo de eventos comerciales. El 52% de quienes compraron durante el CyberWow fueron mujeres y la edad promedio de los usuarios alcanzó los 29 años.

En términos geográficos, Lima concentró el 71% del tráfico total generado durante la campaña. Sin embargo, el interés desde provincias continúa aumentando en cada edición, lo que refleja una expansión progresiva del comercio electrónico fuera de la capital y una mayor adopción de canales digitales en distintas regiones del país.

Un evento conocido por la mayoría de internautas

Question Pro indicó que cerca del 75% de los usuarios de internet en el Perú reconoce la marca CyberWow. Además, la mitad de los shoppers aseguró haber realizado compras durante la edición de noviembre de 2025, lo que evidencia el alto nivel de recordación y posicionamiento que ha alcanzado la campaña.

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El perfil del comprador también muestra una presencia predominante de consumidores de los niveles socioeconómicos C, que representan el 47% del total. Le siguen los segmentos D con 28% y A/B con 26%. Asimismo, el grupo de edad más representativo se ubica entre los 30 y 49 años, mientras que el 51% de los compradores corresponde al público femenino.

Según Question Pro, alrededor del 75% de los internautas peruanos identifica y conoce la marca CyberWow.
Según Question Pro, alrededor del 75% de los internautas peruanos identifica y conoce la marca CyberWow. Foto: PNG Tree

Descuentos y beneficios impulsan las decisiones de compra

Entre las principales motivaciones de compra destacan la búsqueda de productos nuevos o distintos, razón mencionada por el 57% de los consumidores. Además, el 39% afirmó aprovechar beneficios financieros, mientras que el 36% utilizó la campaña para adelantar compras o adquirir regalos.

Los descuentos continúan siendo el principal atractivo para los usuarios, junto con la entrega gratuita de productos. Ambos factores se mantienen como elementos decisivos para incentivar las compras online y fortalecer la participación de los consumidores en este tipo de campañas digitales.

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