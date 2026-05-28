Carlos Garcés tras clasificar a los ‘play-offs’ de la Sudamericana con Cienciano: “Me encantaría vestir la camiseta de Perú”

El club cusqueño vive un momento de contrastes al celebrar su avance internacional mientras reflexiona sobre los factores que impidieron una pelea más sostenida por el campeonato local en el tramo decisivo del torneo (Cienciano)

Carlos Garcés, atacante de Cienciano, pasó de la euforia a la rutina en cuestión de horas. Tras el partido que dejó al club cusqueño instalado en los playoffs de la Copa Sudamericana, el delantero aseguró que el plantel tomó el resultado como “un paso importante” y afirmó que, de inmediato, el grupo empezó a pensar en el siguiente compromiso del calendario local.

En diálogo con el programa Fútbol Como Cancha, el futbolista describió el reto de sostener el rendimiento entre viajes, cargas físicas y un cronograma apretado, con el objetivo internacional aún abierto y el torneo peruano en su tramo final.

El atacante explicó que el equipo ha debido administrar energías y variantes con un grupo reducido. “Somos un plantel muy, muy corto”, afirmó, y añadió que en el último encuentro incluso se vieron obligados a completar la lista con compañeros que arrastraban molestias físicas.

Para Garcés, el recorrido del semestre tuvo un saldo que sorprendió a muchos: “Dentro de todo creo que hemos hecho un gran semestre”, remarcó, al tiempo que sostuvo que el club debía estar “a la altura” por su historia en el plano continental.

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La convivencia entre Sudamericana y la Liga 1

Carlos Garcés admitió que la doble competencia comenzó a pasar factura en Cienciano, aunque resaltó que el equipo cumplió el objetivo principal al avanzar en la Sudamericana. (Cienciano)

La doble competencia, según Garcés, fue un factor que condicionó decisiones y rendimiento. “Creo que sí nos está pasando un poco factura”, indicó al referirse al calendario compartido entre el torneo local y el certamen internacional. En ese contexto, reconoció que el equipo no mostró su mejor versión en el último cruce, aunque subrayó que el objetivo principal se cumplió: “Se consiguió el objetivo… pasar de ronda”.

El delantero sostuvo que el cambio mental entre un partido internacional y uno del torneo peruano debe hacerse con rapidez. “La exigencia es diferente”, explicó, y contó que el grupo intenta girar la página con resultados. “Se lo cambia ganando”, dijo, al puntualizar que el siguiente partido también representaba una oportunidad para cerrar el semestre con una buena imagen ante su público.

Garcés insistió en que, aunque el desempeño de una noche no fuera el esperado, el equipo mantiene una línea competitiva en el exterior. “Sabemos que estamos en un club grande”, señaló, y afirmó que el plantel asume esa condición como una obligación en cada serie. En esa misma idea, remarcó que la continuidad internacional se transformó en una meta interna que el grupo no está dispuesto a negociar.

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Melgarejo y un vestuario sin medias tintas

El atacante de Cienciano destacó que Melgarejo mantiene la misma firmeza dentro y fuera de la cancha, una actitud que fortaleció la convivencia y el rendimiento colectivo. (Cienciano)

En la charla, Garcés dedicó un tramo a describir cómo es el trabajo diario con el entrenador Melgarejo. Lo definió como un técnico directo y coherente en su trato. “Te dice las cosas de frente”, aseguró, y remarcó que esa forma de conducir no cambia según el lugar: “Tal como es en la cancha o en las ruedas de prensa, es con nosotros”.

El atacante sostuvo que el entrenador logró consolidar un ambiente de honestidad que, a su juicio, termina impactando en el rendimiento. “Desde el primer día… dijo qué esperaba de cada uno”, explicó, y añadió que las correcciones se hacen sin distinciones. “Sea Garcés… sea quien sea”, puntualizó, al describir un vestuario donde las conversaciones incómodas se asumen como parte del trabajo.

Garcés planteó que ese método fortaleció la dinámica interna: “Un grupo frontal, un grupo que se dice las cosas en la cara”, afirmó. También dijo que el técnico “llegó a encajar bien” y que los resultados respaldan su gestión. En su evaluación, la conducción no se basa en gestos, sino en mensajes claros y repetidos en el día a día.

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El interés desde Lima y su presente en Cusco

Garcés señaló que se siente valorado en Cusco, pero no ocultó que una oportunidad en un equipo grande de Lima representaría un desafío importante en su carrera. (Cienciano)

El nombre de Garcés aparece con frecuencia en el radar de clubes limeños, una posibilidad que el propio jugador no esquivó. Consultado sobre contactos, recordó que en su primera temporada en el país sí existieron comunicaciones a través de su representante. “Hubieron llamados… directamente con él”, precisó, aunque aclaró que, más adelante, no hubo avances concretos.

El delantero, que atraviesa su cuarto año en el club, sostuvo que su prioridad se mantiene en Cienciano, donde afirmó sentirse respaldado. “Es un club que me ha tratado muy bien. Estoy feliz acá”, expresó. Aun así, reconoció que la mirada de otros equipos sería un estímulo personal y profesional. “Obvio que me encantaría… que otros clubes también me vean”, declaró.

También fue consultado por una eventual opción en Universitario. Garcés afirmó que, hasta ese momento, nadie se comunicó con él de manera directa, pese a que recibió consultas de terceros por el tema. “Conmigo no ha hablado nadie”, indicó, y admitió que vestir la camiseta de un grande de Lima sería atractivo para cualquier futbolista: “Es obvio que a cualquier jugador le encantaría jugar en un equipo como la U”.

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La caída en el Apertura y la posibilidad de la Selección Peruana

El delantero confesó su frustración por no llegar con opciones a la última fecha del Apertura y explicó que ya inició trámites para optar por la nacionalidad peruana. (Delfín FC)

El atacante no ocultó su desánimo por el desenlace en el torneo local, donde Cienciano perdió la chance de llegar con opciones a la definición. “Salimos apenados”, comentó, al recordar un partido que cortó la ilusión. Según su versión, el equipo pretendía estirar la pelea “por lo menos a la última fecha” y depender de otros marcadores para seguir con vida.

Garcés dijo que el grupo apuntaba a ganar y luego esperar combinaciones de resultados, pero el plan no prosperó. “No se pudo conseguir”, resumió. También reconoció el mérito del rival que terminó por imponerse en la regularidad del campeonato: “Ha sido el más regular de todos”, afirmó, al explicar por qué el título se les escapó.

En el plano personal, Garcés habló de su intención de representar a la Selección Peruana. “Me encantaría vestir la camiseta de la selección”, expresó, y señaló que avanza con el trámite de nacionalidad. “Estoy ahora en trámite… tenemos en mente que salga muy pronto”, afirmó.

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El delantero, de 36 años, admitió que el panorama no depende solo del pasaporte. Recordó su antecedente con la selección de Ecuador, un factor que, según le comentaron, podría limitar una futura convocatoria. “Jugué para eliminatorias para Rusia, jugué Copa América y creo que eso lo complica un poco”, explicó. También señaló que no tenía total certeza sobre el alcance de la restricción, aunque aportó un dato sobre sus últimas citaciones: “La última vez fue en el 2020”, detalló.

Garcés, además, comparó el trabajo formativo entre Ecuador y el fútbol peruano desde lo que observa en Cusco. “Acá veo el trabajo en las inferiores y es un trabajo que no suma”, afirmó. Aclaró que no podía asegurar cómo es el escenario en Lima u otras ciudades, pero insistió en que la distancia con su país de origen es grande.