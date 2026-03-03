Línea 1: ProInversión anuncia firma de la adenda del Metro de Lima en junio del 2026, ¿habrá alza de tarifas?

La adenda para la ampliación de la Línea 1 se firmará en junio de 2026.

La agencia estatal ProInversión anunció que la adenda para la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima se firmará en junio del 2026, luego de que la viabilidad técnica y económica del proyecto fuera aprobada por las entidades responsables del sector transporte.

La decisión marca el inicio de una de las mayores inversiones en infraestructura urbana de la capital peruana en la última década. En conferencia de prensa, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, indicó que “el proyecto está perfectamente definido y la firma de la adenda permitirá dar el siguiente paso para enfrentar la saturación del sistema”.

El Metro de Lima transportará a más de un millón de peruanos por día

Actualmente, la Línea 1 transporta más de 600.000 pasajeros por día, según informó Manuel Wu, presidente del directorio de la empresa concesionaria. Wu detalló que, con la ampliación, la capacidad diaria ascenderá a un millón de pasajeros, y que la infraestructura quedará preparada para atender una demanda futura de hasta 1,2 millones.

“La demanda de usuarios sigue creciendo y la capacidad actual está al límite”, explicó Wu. El ejecutivo precisó que el plan contempla la incorporación de 31 trenes nuevos, la modernización de los 39 trenes existentes y la ampliación de estaciones y sistemas eléctricos, así como la actualización del sistema de recaudo para reducir el tiempo de espera entre trenes de 3 a 2 minutos en hora punta.

Se ampliarán y modernizarán las estaciones para atender hasta 1,2 millones de pasajeros diarios.

El anuncio oficial de ProInversión confirma que la firma de la adenda se realizará en el primer semestre de 2026, con inicio de obras previsto para 2027. Del Carpio subrayó que “vamos a comenzar el primer año con la ingeniería del proyecto y luego, durante el siguiente año, iniciaremos las obras civiles”.

El plazo estimado para la ejecución de las principales intervenciones es de dos a tres años, etapa en la que se verá el impacto progresivo en la capacidad y calidad del servicio. “La ampliación permitirá pasar de seiscientos mil a un millón de pasajeros diarios y dejará la red preparada para demandas aún mayores”, agregó Del Carpio, en declaraciones recogidas por la prensa local.

Una inversión de 2.700 millones de dólares asumida por el privado, según ProInversión

El presupuesto de inversión alcanza 2.700 millones de dólares, financiados íntegramente por el concesionario privado, según precisó ProInversión durante la presentación. La intervención incluye, además de los nuevos trenes, la habilitación de más cocheras, la instalación de puertas automáticas en andenes y la modernización de la señalización ferroviaria.

“La ampliación de la Línea 1 es una decisión estratégica para garantizar un servicio confiable, moderno y seguro para Lima”, enfatizó Wu. El ejecutivo remarcó que la obra no solo fortalecerá la red principal sino que también mejorará la integración con otros sistemas de transporte urbano, como la Línea 2 y el Metropolitano.

El proyecto incluye la compra de 31 trenes nuevos y la modernización de los 39 existentes.

Uno de los componentes centrales del proyecto es la construcción de la estación de interconexión en 28 de Julio, que permitirá la conexión directa entre la Línea 1 y la futura Línea 2 del Metro de Lima. Según Del Carpio, “el objetivo es que la estación esté lista y completamente habilitada cuando la Línea 2 entre en operación, permitiendo así una integración eficiente entre ambos sistemas”.

La nueva tecnología de recaudo también facilitará la interoperabilidad entre los distintos medios de transporte, lo que representa un avance significativo para el sistema urbano de la capital.

¿Habrá alza de tarifas en el Metro de Lima?

Consultados sobre la posibilidad de un aumento de tarifas, los representantes de ProInversión aseguraron que “no está previsto en este momento un ajuste tarifario”.

Del Carpio aclaró que cualquier modificación dependerá de futuras disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que el modelo de financiamiento actual no contempla incrementos inmediatos para los usuarios. “Siempre esa es una potestad del MTC, pero no estamos planteando ese tema en este momento”, puntualizó.

El proceso de ampliación será progresivo y se ejecutará sin interrumpir el servicio actual, con intervenciones en las 26 estaciones existentes y la nueva estación 28 de Julio. Según fuentes de la empresa concesionaria, la reducción del tiempo entre trenes y la modernización del sistema eléctrico permitirán mejorar la frecuencia y seguridad en toda la red. Wu subrayó que “el pasajero está en el centro de todas las decisiones de operación y mejora del sistema”.

La nueva infraestructura estará lista y operativa hacia fines de 2029.

La Línea 1 del Metro de Lima alcanza los 1.600 millones de pasajeros

El hito de los 1.600 millones de pasajeros transportados fue celebrado como una muestra de la confianza y la demanda sostenida por el servicio, pero también como una advertencia de la necesidad urgente de expansión.

“Cada viaje representa una oportunidad para los limeños y la ampliación de la Línea 1 permitirá sostener el progreso de la ciudad en los próximos años”, sostuvo Wu. Por su parte, Del Carpio concluyó que “la modernización de la Línea 1 es un compromiso asumido por ProInversión y por el Estado peruano, con la meta de cumplir los cronogramas y asegurar la sostenibilidad del sistema”.

La expectativa oficial apunta a que, a fines de 2028, las principales obras estén concluidas y la capacidad de la Línea 1 alcance su nuevo techo operativo. Las autoridades reiteraron que el proceso será acompañado de comunicación permanente con los usuarios y la prensa, y que todos los avances y etapas se irán anunciando de manera transparente.