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Línea 2 del Metro: ¿en qué porcentaje se encuentra el avance físico de obra? Esto dice el MTC

El megaproyecto ferroviario ya conecta distritos y promete transformar la movilidad de millones de limeños dentro de unos años

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La Línea 2 del Metro de Lima y Callao superó una de las etapas más exigentes de su construcción, alcanzando un avance físico de obra del 83.12 % al cierre de abril de 2026, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Este hito representa un paso clave en el desarrollo del primer sistema de metro subterráneo del país, que busca revolucionar el transporte en la capital peruana y su principal puerto.

De acuerdo con el reporte oficial del MTC, la obra se ejecuta por etapas. La Etapa 1-A se encuentra actualmente en operación comercial, mientras que la Etapa 1-B ya presenta un avance de 91.14 %.

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Por su parte, la Etapa 2 registra un 69.62 % de ejecución. Dentro de este tramo, el desarrollo de la Línea 2 muestra un progreso del 79.37 %, y el ramal de la Línea 4 avanza a un ritmo del 58.08 %. Etos avances permitirán la interconexión con otros sistemas de transporte masivo como el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica.
Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Avances tecnológicos

Uno de los motores de esta transformación ha sido el trabajo constante de dos tuneladoras gigantes: Delia y Micaela. Según datos del MTC, estas máquinas han excavado más de 15 kilómetros de túneles bajo la ciudad, una labor que ha permitido avanzar en la consolidación de un sistema ferroviario moderno y eficiente.

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El ritmo de excavación de las tuneladoras es sostenido: Delia avanza a un promedio de 15 a 16 metros por día, mientras que Micaela completa trayectos de 850 metros en menos de dos meses.

Los trabajos están programados para concluir en los próximos años, con la apertura progresiva de nuevas estaciones y la integración de sistemas de recaudo y señalización inteligentes.

Delia ha completado el 95 % del túnel principal de la Línea 2, tras atravesar catorce estaciones, y Micaela ya excava el 65 % del ramal de la Línea 4, destinado a conectar el aeropuerto internacional con el centro de Lima y el Callao.

La Línea 2 contará con trenes automatizados y estaciones equipadas con tecnología avanzada, lo que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permitirá a los usuarios desplazarse de manera rápida y segura.

El trayecto entre Ate y el Callao se reducirá de más de dos horas a solo 45 minutos, beneficiando a más de 2.5 millones de personas que a diario cruzan la ciudad. La República destacó que esta reducción en los tiempos de viaje impactará positivamente en la calidad de vida, el tráfico y la contaminación ambiental.

El proyecto contempla una extensión total de 35 kilómetros y 35 estaciones distribuidas entre los distritos de Ate y el Callao. La estación Carmen de la Legua —con un avance físico del 66 %— se perfila como un nodo clave, pues facilitará la conexión de la Línea 2 con el ramal de la Línea 4 y el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) supervisan el desarrollo de las obras, que ya suman más de 25 de los 27 kilómetros previstos para la Línea 2.

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