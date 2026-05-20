Poder Judicial fija para el 28 de mayo juicio inmediato contra mujer que atropelló y causó la muerte de vigilante en Trujillo

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

El Poder Judicial, a través de su órgano jurisdiccional nacional, programó el juicio inmediato para el jueves 28 de mayo contra Maricsa Alfaro Cerna por el presunto delito de lesiones culposas, con un requerimiento de la Fiscalía para recalificar la imputación a homicidio culposo a raíz de la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo.

La audiencia, que se llevará a cabo en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad, ha generado atención pública porque, hasta ahora, no existe una medida coercitiva contra la investigada, pese a los elementos incorporados por el Ministerio Público en su requerimiento.

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El atropello ocurrió el 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf (El Golf), en el distrito de Víctor Larco. La víctima, de aproximadamente 54 años, fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo y falleció el 8 de mayo tras permanecer cinco días en unidad de cuidados intensivos.

Detalles del proceso judicial contra Maricsa Alfaro Cerna

La citación al juicio está programada para las 10:00 y será dirigida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad. En dicha diligencia se debatirá la imputación legal y el pedido fiscal, un proceso que fue reactivado después de la muerte de la víctima días posteriores al accidente.

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Un vigilante y artesano de 51 años, Juan Martínez, fue atropellado mortalmente en Trujillo por una mujer que conducía con 1.84 g/l de alcohol en la sangre y con la licencia vencida. A pesar de las pruebas, la conductora fue puesta en libertad, desatando la indignación de la familia que ahora clama por justicia.| Domingo Al Día

El expediente ha sido cuestionado por familiares y allegados de Martínez Torres, quienes han exigido respuestas judiciales acordes al impacto legal y social del caso, dado que no se dictó ninguna restricción de libertad mientras avanzan las diligencias.

"Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad programa para el jueves 28 de mayo, a las 10:00 horas, audiencia de juicio inmediato en flagrancia contra Maricsa Alfaro Cerna por lesiones culposas (con requerimiento fiscal de recalificación del tipo penal a homicidio culposo) en agravio del vigilante Juan Martínez Torres“, compartió el Poder Judicial en X.

La defensa legal que inicialmente representó a la investigada se retiró. El abogado Jorge Villavicencio renunció mediante carta, en la que además expresó condolencias a la familia de Juan Martínez Torres.

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Piden 5 años y 4 meses de prisión contra conductora

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó cambiar la investigación de lesiones culposas a homicidio culposo contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, luego de confirmarse el fallecimiento del vigilante atropellado en Víctor Larco.

En plena audiencia virtual, una mujer se quiebra emocionalmente al dirigirse al magistrado. Entre lágrimas, se compromete a cumplir con la decisión de la corte y a responsabilizarse por el bienestar de la víctima.| AN (Facebook)

El fiscal provincial Joan Balladares ha pedido una condena de 5 años y 4 meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir. Además, se exige el pago de una reparación civil de S/ 329.280 (nuevos soles) para los herederos de la víctima.

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De acuerdo con el Ministerio Público de Perú, el pedido fiscal se sustenta en informes médicos, grabaciones de cámaras de seguridad y el resultado del dosaje etílico realizado a la conductora. Asimismo, se consigna que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El resultado de alcoholemia, 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, refuerza la responsabilidad penal de Alfaro Cerna al haber conducido en estado de ebriedad.

Vigilante atropellado en Trujillo falleció tras días en UCI

El 3 de mayo, cámaras de vigilancia en la urbanización Las Palmas del Golf (El Golf) captaron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz, conducida por Maricsa Alfaro Cerna, arrolló a Juan Martínez Torres mientras cumplía labores de seguridad en la zona.

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Testigos y vecinos afirmaron que los ocupantes del vehículo intentaron retirarse tras el impacto. La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora había vencido en 2022 y que el dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Imágenes de una cámara de seguridad en Trujillo muestran el preciso instante en que un auto de alta gama pierde el control y arrolla brutalmente a un vigilante que se encontraba sentado en la vereda. El hombre resultó gravemente herido.| ATV Noticias

Martínez Torres fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo y permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos, con múltiples fracturas. El 8 de mayo se certificó su fallecimiento, atribuido por el personal médico a las lesiones producidas durante el incidente.

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La investigación abrió además un frente adicional por el registro inicial del suceso. Familiares y allegados de la víctima denunciaron que el primer parte policial consignó erróneamente el hecho como una “caída de altura”, lo que se contrapone con las grabaciones de seguridad. Ante esta situación, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, informó que los agentes implicados fueron separados y sometidos a investigación interna por falta de profesionalismo.