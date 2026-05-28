Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

El informe ante Panam Sports detalló la optimización de infraestructura, planes logísticos y el enfoque en estándares internacionales para recibir a 7.000 atletas y delegaciones de 41 países en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (Andina)

La preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 dio un paso institucional en el Caribe. El Comité Organizador peruano expuso ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports, reunido en Oranjestad, Aruba, un informe de situación sobre el diseño y la ejecución del plan de trabajo para el certamen continental.

La delegación detalló progresos en frentes clave para la puesta en marcha del evento: sedes e infraestructura deportiva, overlay, operaciones, alojamiento, transporte, planificación deportiva, voluntariado y servicios médicos. El intercambio incluyó recomendaciones de Panam Sports y un repaso de criterios técnicos que rigen la organización de los Juegos.

La agenda en Aruba se desarrolló el 26 y 27 de mayo. La comitiva estuvo liderada por Sergio Ludeña Visalot, presidente del Comité Organizador y del Instituto Peruano del Deporte (IPD). También participaron Renzo Manyari, titular del Comité Olímpico Peruano; Erica Lang, directora de Planificación y Gestión Operativa de Lima 2027, y Javier Sánchez, gerente de Operaciones.

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Informe ante el Comité Ejecutivo y áreas de avance

Lima 2027 presentó en Aruba un reporte sobre infraestructura, transporte y servicios médicos ante Panam Sports, en una exposición enfocada en estándares y planificación operativa. (Andina)

Durante la sesión, los representantes peruanos presentaron un panorama de ejecución por componentes. En materia de infraestructura, el reporte abordó la planificación de sedes y el uso de la capacidad existente, junto con el esquema de overlay asociado a la operación de competencia y no competencia.

En el bloque operativo, la exposición incluyó líneas de trabajo sobre transporte, alojamiento y coordinación logística. También se describieron tareas vinculadas a la planificación deportiva, además de los programas de voluntariado y el capítulo de atención médica, considerado parte de la oferta de servicios para atletas y delegaciones.

Según el Comité Organizador, el objetivo del intercambio fue sostener el alineamiento con los estándares internacionales definidos por Panam Sports y avanzar hacia unos Juegos con énfasis en sostenibilidad y experiencia de participación. En ese marco, la delegación explicó acciones orientadas a asegurar condiciones de alto nivel para deportistas, equipos técnicos y público.

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El presidente del Comité Organizador indicó que la reunión dejó observaciones concretas para incorporar. “Presentamos nuestro plan de trabajo y nos vamos contentos con todas las recomendaciones del Comité Ejecutivo para implementarlas, ajustar algunos detalles y lograr que sean unos excelentes Juegos el próximo año”, señaló Sergio Ludeña.

Mensajes del Comité Organizador y del movimiento olímpico continental

Panam Sports valoró la presentación de Lima 2027 en Aruba y expresó confianza en la organización, tras escuchar los planes del comité peruano para los Juegos. (Andina)

La directora de Planificación y Gestión Operativa de Lima 2027, Erica Lang, sostuvo que el proceso mantiene un foco definido en metas y exigencias del evento. “Los objetivos y desafíos están sobre la mesa, y estamos confiados de estar transitando el camino correcto para alcanzarlos y hacer de estos Juegos una gran experiencia deportiva continental”, afirmó.

En una intervención adicional, Ludeña Visalot destacó el enfoque de la organización sobre la calidad del servicio al deportista y la coordinación con Panam Sports. “Estamos ejecutando una planificación rigurosa, optimizando nuestra infraestructura existente y afinando cada detalle operativo con un único norte: ofrecer una experiencia de la más alta calidad para los verdaderos protagonistas de esta fiesta, nuestros deportistas panamericanos”, resaltó.

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Desde Panam Sports, el presidente de la entidad, Neven Ilic, evaluó la instancia como un trabajo con múltiples áreas en agenda y subrayó el lugar que tuvo Lima 2027 dentro del encuentro. “Fue un muy buen Comité Ejecutivo, muy trabajado, en distintas áreas que son de interés. Uno de los puntos más importantes fue Lima 2027, tuvimos una muy sólida presentación de parte de ellos, lo cual nos da mucha confianza de que los Juegos serán una gran realidad y que se está trabajando de manera adecuada”, manifestó.

El trabajo expuesto por Perú también recibió valoración de Damaris Young, líder de la Comisión de Seguimiento de Lima 2027, presidenta del Comité Olímpico de Panamá y Miembro COI, de acuerdo con lo informado por la delegación peruana.

La reunión en Aruba sirvió además para afianzar la coordinación entre Panam Sports y el Comité Organizador, con intercambio de experiencias y prácticas de gestión junto a representantes del movimiento olímpico del continente.

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Calendario, alcance deportivo y respaldo del Estado peruano

La organización de Lima 2027 reafirmó su calendario oficial y el alcance continental de los Juegos, mientras el Estado peruano destacó el trabajo coordinado con el IPD. (Andina)

Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 están programados del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. La organización precisó que habrá competencias previas a la Ceremonia de Inauguración: el béisbol comenzará el miércoles 21 de julio de 2027 y el críquet se iniciará el jueves 22.

La Ceremonia de Inauguración está fijada para el 23 de julio de 2027 y la de Clausura para el 8 de agosto de 2027, según el cronograma difundido para el evento. El certamen se desarrollará durante 16 días de actividad en la capital peruana.

De acuerdo con las proyecciones informadas por la organización, Lima 2027 reunirá a cerca de 7.000 atletas de 41 países, con competencia en 38 deportes y 58 disciplinas. El Comité Organizador enmarcó estas cifras dentro de la planificación de servicios y de la coordinación operativa que expuso en Aruba.