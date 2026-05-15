BCRP explica qué tan vulnerable es la economía peruana frente al fenómeno El Niño

Aunque al inicio se preveía un escenario moderado, el mayor riesgo de un Niño intenso elevó la preocupación por sus efectos económicos. Foto: difusión

Las nuevas proyecciones sobre un posible Fenómeno El Niño fuerte han vuelto a poner en debate los efectos que podría tener el clima sobre la economía peruana durante el 2026. Aunque inicialmente se contemplaba un escenario moderado, el incremento de probabilidades de un evento más intenso ha generado preocupación por su eventual impacto en los precios, la producción y las actividades económicas.

Frente a este panorama, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrián Armas, explicó que el comportamiento climático que hoy preocupa se concentra principalmente en una zona distinta a la que afecta de manera directa al litoral peruano. Además, sostuvo que la economía local mantiene indicadores favorables en distintos sectores.

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Riesgo climático y efectos sobre Perú

Durante la presentación del Programa Monetario de mayo de 2026, Armas señaló que el escenario base del BCRP continúa considerando un Fenómeno El Niño débil. Sin embargo, reconoció que las recientes actualizaciones internacionales han elevado el nivel de alerta respecto a un posible evento fuerte o muy fuerte en el Pacífico Central.

El funcionario precisó que el aumento del 82% de probabilidad informado por el Centro de Predicción del Clima de Estados Unidos corresponde a la denominada Región 3.4 del Pacífico y no directamente a la zona marítima frente a la costa peruana. “La proyección se hace para esa zona del Pacífico Central. Ahí las probabilidades de que haya El Niño fuerte o muy fuerte, desafortunadamente, se han elevado. (...) Eso tiene implicaciones internacionales en algunos alimentos, por ejemplo, el trigo. Cómo impacte a nuestro país va a depender de cómo efectivamente se va a desarrollar”, indicó.

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El escenario principal del BCRP todavía contempla la presencia de un Fenómeno El Niño de baja intensidad. Foto: Noticias 360

Sequías y posibles impactos locales

Armas advirtió que uno de los riesgos que sí podría incrementarse es la ocurrencia de sequías en la sierra peruana hacia finales de año, fenómeno que ya se ha observado en anteriores episodios climáticos. Aun así, remarcó que históricamente los mayores efectos de estos pronósticos se han concentrado en el Pacífico Central y no necesariamente en la franja marítima que influye directamente sobre el Perú.

“A veces hemos visto situaciones hacia fin de año de sequía en la sierra de nuestro país. Ciertamente, ese riesgo ha aumentado. [...] Pero, por lo general, lo que la experiencia muestra es que estos pronósticos de clima han afectado al Pacífico Central, no en la zona que corresponde a nuestra costa, que es lo que nos pega directamente”, sostuvo el representante del banco central.

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Economía mantiene indicadores positivos

Más allá de la incertidumbre climática, el BCRP destacó que varios indicadores económicos muestran un desempeño sólido en los primeros meses del año. Uno de ellos es el IGV interno, considerado un termómetro de la actividad económica, que avanzó 10,8% entre enero y abril de 2026.

En paralelo, el consumo interno de cemento, indicador relacionado con construcción e inversión privada, registró un crecimiento de 13,8% en el mismo periodo. A ello se sumó el fuerte incremento de 35,4% en las importaciones de bienes de consumo duradero, mientras que las compras de bienes de capital aumentaron 15,2%.

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Pese al escenario de incertidumbre climática, el BCRP resaltó que distintos indicadores económicos mantienen resultados favorables en el arranque del año. Foto: Revista Fortuna

Empresarios aún mantienen expectativas optimistas

El gerente central de Estudios Económicos del BCRP también se refirió a la percepción del sector empresarial sobre la economía peruana en el corto plazo. Según explicó, la mayoría de indicadores de expectativas todavía permanece en terreno optimista, es decir, por encima del nivel de 50 puntos.

No obstante, reconoció que en abril se observó un deterioro respecto a meses previos. “En el mes, la mayoría de los indicadores de la situación actual y expectativas de la encuesta que realiza el Banco Central, muestra que se ubican en el tramo optimista, es decir, por encima del nivel de 50, aunque se observó un deterioro de los indicadores de expectativas en esta última encuesta del mes de abril”, expresó.

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