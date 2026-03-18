Perú

Gobierno permite que serenazgos usen pistolas eléctricas: Podrían ser fatales y son muy caras, según exdirector de la PNP

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, indicó que su municipio ya cuenta con armamento no letal, que incluye pistolas eléctricas y bodycams

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Gobierno permite que serenazgos usen
Gobierno permite que serenazgos usen pistolas eléctricas: Podrían ser fatales y son muy caras, según exdirector de la PNP. Foto: Composición Infobae Perú

El Gobierno autorizó el uso de pistolas eléctricas por parte de los cuerpos de serenazgo municipal, medida que entra en vigencia tras un pedido formal de autoridades locales como el alcalde de Surco, Carlos Bruce y que se genera por la necesidad de dotar a estos agentes municipales de herramientas que les permitan luchar contra el crimen en la ciudad.

Esta decisión, según explicó el exdirector general de la PNP Eduardo Pérez Rocha, ahora deberá responder a una disposición legal que exija que los municipios interesados soliciten la capacitación policial pertinente antes de implementar este tipo de armamento en su personal.

De acuerdo con Pérez Rocha, la autorización solo contempla dispositivos de electroshock con un alcance máximo de entre diez y quince metros. El exdirector advirtió que el calificativo de “no letal” para este tipo de equipamiento no es exacto, ya que “hay armamento de este tipo que, si la persona tiene problemas cardíacos, de salud o sobrepeso, puede ocasionar la pérdida de vida”.

El exgeneral de la PNP también añadió que la capacitación para el uso adecuado de este equipo debe ser obligatoria para todos los municipios que deseen implementar el uso de estas herramientas, y que esta instrucción debe ser impartida por personal policial capacitado, encargado de instruir a los municipios que la soliciten.

Gobierno permite que serenazgos usen
Gobierno permite que serenazgos usen pistolas eléctricas: Podrían ser fatales y son muy caras, según exdirector de la PNP. Foto: Municipalidad de Santiago de Surco

El costo de las pistolas eléctricas, según el exdirector, oscila entre USD 800 y USD 1.000 por unidad, por lo que Pérez Rocha planteó dudas sobre la viabilidad de la medida para la mayoría de los municipios del país.

“Solamente cinco o seis podrán adquirir parte de ese implemento”, ya que “no existe dinero en los municipios”. A nivel nacional, el Perú cuenta con 196 provincias y 1.859 distritos, motivo por el cual la adquisición generalizada de estos dispositivos resulta improbable según la consideración de Pérez Rocha.

Restricciones presupuestarias y alcance nacional

El contexto presupuestario presenta serias limitaciones para la implementación extendida del uso de pistolas eléctricas. Pérez Rocha remarcó que los recursos asignados a la lucha contra la criminalidad son limitados y advirtió que el Ministerio Público sólo podrá solventar a muchos fiscales hasta mayo del presente año. Este escenario, según el exdirector, puede disminuir la capacidad nacional para enfrentar el aumento de la criminalidad después de esa fecha.

La medida, por tanto, enfrenta retos tanto en su implementación técnica como en su sostenibilidad financiera, condicionando el acceso a estos dispositivos a muy pocos gobiernos locales y dejando a la gran mayoría del país fuera de esta alternativa de equipamiento para el serenazgo.

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, explica cómo los serenos usarán las pistolas eléctricas. América TV

Cómo será usado el equipo no letal

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, detalló en América Noticias que “a partir del día de mañana, 20 serenos van a salir a patrullar con estas armas, que son las primeras 20 que hemos adquirido, con bodycams, que son cámaras que, apenas se desenfunda el arma, la cámara se prende y las imágenes se transmiten a nuestra central de monitoreo municipal”.

El burgomaestre explicó que en un mes se contará con “130 pistolas más para que 150 serenos puedan usar estas pistolas”.

El alcalde precisó que el equipo no letal incluye “el arma paralizadora y el bodycam”, y recordó que “nuestros serenos ya usan gas pimienta y los bastones tonfa. Y todos tienen grilletes”. Subrayó que la intención es que “la pistola paralizadora paraliza a la persona e inmediatamente se la enmarroca para inmovilizarla y llamar a la policía, que es la única que puede detener físicamente a la persona”.

Respecto a la seguridad del mecanismo, Bruce aclaró que “tienen que ser dos disparos. Esta es la bala, pueden ver el tamaño de esta aguja, que tiene que atravesar la ropa. Más o menos la mitad es la ropa y la otra mitad es lo que ingresa al cuerpo. Es imposible llegar a algún órgano vital con esto y, por lo tanto, la persona nunca va a ser herida fatalmente”.

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