Pedro García fue contundente sobre el drástico mensaje de Héctor Cúper al plantel de Universitario: “No viene a un club de amigos”

El periodista deportivo habló de la postura del DT argentino con los jugadores de la 'U' en medio del duro presente del equipo. (Video: Doble Punta)

El presente de Universitario de Deportes ha encendido las alarmas entre hinchas. El equipo quedó sin opciones en la Copa Libertadores y se encuentra lejos de, Alianza Lima, flamante ganador del Torneo Apertura 2026. Esta doble eliminación ha desatado críticas de la afición, que exige respuestas y cambios en la interna del club.

En este contexto de frustración y expectativas no cumplidas, Héctor Cúper decidió enviar un mensaje directo a sus jugadores, exponiendo su visión sobre la situación, buscando marcar un punto de inflexión en un plantel golpeado por los malos resultados.

El periodista deportivo, Pedro García, abordó sin rodeos el impacto de la postura del entrenador. “Lo que dijo el señor Cúper, que tiene toda la razón de opinar lo que opina. ¿Cuál es el drama de poner los puntos en las íes? ¿Cuál es el drama de marcar? ¡Ay! El jugador de la ‘U’ no acepta que el entrenador le baje la línea. ¡Huev...as!”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Doble Punta.

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De la misma manera, el comunicadorapuntó contra quienes minimizan el valor de la experiencia internacional del entrenador. “¿Javier Rabanal hizo eso? Rabanal no dirigió a Ronaldo. Viene Cúper, que ponga los puntos en las íes, que baje la línea y que diga lo que tenga que decir, se acabó”, expresó.

Héctor Cúper dirigió a Ronaldo durante su etapa como DT de Inter de Milán. - créditos: AFP

El periodista descartó la posibilidad de que Héctor Cúper modere sus declaraciones para evitar conflictos con los jugadores. “¿Tú crees que Cúper le tiembla la mano para bajar línea o que piensa ‘no lo voy a decir porque esto pienso, pero no lo digo porque no vaya a ser que se enoje fulano de tal’. ¿Qué? Él viene a trabajar, no viene a un club de amigos”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la diversidad de estilos de conducción también juega un papel clave en los equipos de fútbol profesional. Pedro García comparó el perfil del ‘Cabezón’ con el de otros técnicos como Pablo Guede de Alianza Lima, subrayando cómo las personalidades influyen en la respuesta del grupo. “El entrenador tiene muchos perfiles. El de Guede, por ejemplo, tiene un perfil determinado. Guede dijo que no se ‘casaba’ con nadie, y no se ‘casó’ con nadie y no le regaló titularidad a nadie”, recordó.

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El técnico argentino ofreció un discurso a los jugadores de la 'U' previo al inicio de su mandato. (Video: Universitario)

Pedro García sobre el convencimiento de un técnico con el plantel

El convencimiento del plantel en torno a la figura del entrenador es, para Pedro García, una cuestión determinante en el rendimiento colectivo. “¿Sabes dónde el jugador se ‘moja’? El técnico te hace ganar y le crees por eso. Ahora, hay técnicos que no necesariamente ganan siempre, pero también les crees. ¿Por qué? Porque el técnico les dice el día antes del partido cómo va a ser el partido, les canta lo que el rival va a hacer y pasa. Y si nos ponemos 1-0 arriba, ellos van a sacar a fulano, y pasa. Y si nos ponemos 1-0 abajo, ellos lo que van a hacer es esto, y pasa. El técnico expresa su pronóstico del partido a los jugadores y los jugadores le creen en la medida que ocurra lo que el técnico cantó que iba a pasar”, explicó.

El caso de Pablo Guede en Alianza Lima fue presentado como ejemplo de liderazgo efectivo, ya que no dudó en tomar decisiones firmes, dejando en claro que la titularidad se gana y no se regala. “¿Se ‘casó’ con Paolo Guerrero? Si quieres, pero no le regaló la titularidad. Porque cuando arrancó el año, recuerda que jugando la Copa Libertadores, Paolo no fue siempre titular, no lo puso porque lo puso”, resaltó García.

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Para el comunicador, el convencimiento nace cuando el discurso técnico se traduce en hechos concretos durante el partido: “En el medio tiempo de un partido, esa hora tan decisiva y misteriosa de vestuario, los entrenadores dicen ‘el partido está así. La única manera de cambiarlo es que ‘X’ salga de la posición, corra al medio y entre ‘Y’. Cuando entre ‘Y’, el individuo que le está marcando a ‘X’ no va a tener la libertad que tiene en este momento. Y ahí podemos quebrar el partido’. Segundo tiempo, ocurre lo que el técnico dice y como termine el partido, si pasa lo que el técnico dijo que iba a pasar, el jugador le cree. Al margen de si gana o no gana”.